Klisza fotograficzna, płyta CD, przydymiona szybka albo dwie pary okularów przeciwsłonecznych założone jedna na drugą. Zaćmienia Słońca mają niezwykłą zdolność do przywracania do życia metod obserwacji, które wielu z nas pamięta jeszcze ze szkoły. Problem polega jednak na tym, że część z nich nigdy nie była dobrym pomysłem. 12 sierpnia lepiej nie eksperymentować, tym bardziej że odpowiednie okulary kosztują niewiele. Trzeba tylko wiedzieć, czego szukać, bo samo słowo ISO na aukcji również nie załatwia sprawy.

Zwykłe okulary przeciwsłoneczne nie wystarczą

Można mieć najciemniejsze okulary przeciwsłoneczne w sklepie. Mogą kosztować 50 zł albo 1500 zł, mieć polaryzację, powłoki antyrefleksyjne i filtr UV400. Nadal nie są przeznaczone do bezpośredniego patrzenia na tarczę Słońca. Ich zadanie jest tak naprawdę zupełnie inne. Okulary przeciwsłoneczne mają sprawić, żeby w jasny dzień dało się komfortowo patrzeć na otoczenie. Specjalny filtr do obserwacji Słońca musi ograniczyć promieniowanie do poziomu umożliwiającego skierowanie wzroku bezpośrednio na gwiazdę znajdującą się 150 mln km od nas.

Uwierzcie, różnica jest ogromna. Właśnie dlatego nie pomaga również założenie dwóch albo trzech par zwykłych okularów naraz. Owszem, obraz zrobi się ciemniejszy, ale nie otrzymamy w ten sposób przebadanego filtra słonecznego o znanej charakterystyce. Nawet bardzo ciemne okulary przeciwsłoneczne nie nadają się do bezpośredniej obserwacji Słońca.

To jedna z tych sytuacji, w których własne oczy są kiepskim miernikiem bezpieczeństwa. Jeżeli coś wygląda wystarczająco ciemno, łatwo dojść do wniosku, że jest w porządku. Nie jesteśmy jednak w stanie spojrzeć na kawałek materiału i ocenić, jak zachowuje się w całym zakresie promieniowania, który powinien zostać odpowiednio odfiltrowany.

Klisza fotograficzna to jeden z najbardziej żywotnych mitów

Jeżeli zapytamy osoby pamiętające wcześniejsze zaćmienia, niemal na pewno ktoś wspomni kliszę fotograficzną. Wywołany, bardzo ciemny fragment filmu przykładało się do oka i patrzyło przez niego na Słońce. Skoro obraz był mocno przyciemniony, metoda wydawała się bezpieczna. Nie warto jej jednak powtarzać.

Materiały fotograficzne nie są produkowane ani badane jako środki ochrony wzroku do bezpośredniej obserwacji Słońca. Dotyczy to zarówno ciemnych fragmentów wywołanej kliszy, jak i prześwietlonych negatywów. Specjalistyczne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa obserwacji wymieniają film fotograficzny wśród materiałów, których nie należy stosować jako zamienników filtra słonecznego. To, że ktoś oglądał w ten sposób zaćmienie 20 czy 30 lat temu i nie zauważył problemów, nie jest certyfikatem bezpieczeństwa dla kawałka kliszy leżącego dziś w szufladzie.

Z tego samego powodu do szuflady z ciekawostkami powinny trafić płyty CD i DVD. Słońce oglądane przez płytę rzeczywiście staje się znacznie ciemniejsze, ale tworzywo z metalizowaną warstwą nie zostało zaprojektowane jako filtr do ochrony oczu. Odpada również okopcone nad świeczką szkło, stare dyskietki, folie z opakowań po żywności, koce termiczne i przypadkowe materiały wyglądające na mocno metalizowane. To, że niemal nie przepuszczają światła widzialnego, nie wystarcza.

Inaczej trzeba jednak potraktować filtry spawalnicze. Odpowiednio dobrany stały filtr spawalniczy może nadawać się do obserwacji Słońca. AAS wskazuje stopień zaciemnienia co najmniej 12, przy czym za najbardziej komfortowe uważa 13 lub 14. Nie należy natomiast używać w tym celu przypadkowych automatycznych przyłbic z regulowanym zaciemnieniem.

Przeciętnemu obserwatorowi łatwiej i bezpieczniej kupić jednak okulary przygotowane właśnie na zaćmienie, zamiast zastanawiać się przed sklepem spawalniczym, czy konkretna szybka ma właściwy numer.

Ciemne nie znaczy bezpieczne

Jeżeli kawałek tworzywa przepuszcza bardzo mało światła, to Słońce wydaje się łagodne. Można na nie patrzeć bez mrużenia oczu i odruchowo uznać, że problem został rozwiązany. Tyle że wzrok nie jest spektrometrem. Bezpieczny filtr powinien mieć określone właściwości w całym wymaganym zakresie i przejść odpowiednie badania. Właśnie dlatego powstała norma dotycząca filtrów służących do bezpośredniej obserwacji Słońca. Nie kupujemy więc najciemniejszych okularów. Kupujemy produkt wykonany i sprawdzony właśnie do tego konkretnego zastosowania.

Szukaj ISO 12312-2. Później sprawdź producenta

Najważniejszym oznaczeniem jest ISO 12312-2. Obowiązująca norma ISO 12312-2:2015 obejmuje produkty przeznaczone do bezpośredniej obserwacji Słońca i jednocześnie wyraźnie odróżnia je od zwykłych okularów przeciwsłonecznych. Na produktach sprzedawanych w Europie można spotkać oznaczenie EN ISO 12312-2:2015. I tu można byłoby zakończyć poradnik jednym zdaniem: znajdź ISO i kup. Niestety byłoby zdecydowanie za łatwo.

Sam numer normy nadrukowany na kartonowej oprawce albo wpisany w tytule aukcji nie dowodzi, że produkt naprawdę spełnia jej wymagania. Napis ISO 12312-2 może wydrukować również producent, który żadnych odpowiednich badań nie przeprowadził. Dlatego po znalezieniu numeru normy sprawdzamy drugą rzecz: kto właściwie wyprodukował okulary.

W przypadku anonimowej aukcji typu PROFESJONALNE OKULARY ZAĆMIENIE ISO 100% OCHRONA może być z tym problem. Jeżeli nie potrafimy ustalić producenta, znaleźć jego strony, dokumentacji albo wiarygodnych informacji o pochodzeniu filtra, oszczędność kilku złotych przestaje wyglądać atrakcyjnie.

AAS prowadzi listę producentów filtrów i wizjerów słonecznych, których pochodzenie można zweryfikować. Znajdują się na niej m.in. Absolute Eclipse oraz Baader Planetarium/AstroSolar. Organizacja zaleca też, by przy zakupach na marketplace'ach upewnić się, że produkt rzeczywiście pochodzi od wskazanego producenta, bo sama obecność znanej nazwy w tytule aukcji nie weryfikuje sprzedawcy.

Jakie okulary do zaćmienia warto kupić?

Na dwa dni przed zaćmieniem dostępność zmienia się praktycznie z godziny na godzinę. Nie ma więc większego sensu budowanie rankingu kilkunastu modeli. Lepiej wskazać kilka produktów o dającym się sprawdzić pochodzeniu i przed zakupem zwrócić szczególną uwagę na przewidywany termin dostawy.

Okulary do obserwacji zaćmienia Słońca ISO 12312-2

Ten model jest przeznaczony bezpośrednio do obserwacji Słońca i w ofercie deklarowana jest zgodność z normą ISO 12312-2, czyli standardem dotyczącym filtrów do bezpośredniego patrzenia na tarczę słoneczną. Okulary mają prostą, kartonową konstrukcję, ale w tym przypadku nie jest to wada – o bezpieczeństwie decyduje przede wszystkim zastosowany filtr, a nie materiał oprawki. W parametrach oferty widnieje również oznaczenie CE oraz model 260.ASB. Przed użyciem warto dokładnie obejrzeć powierzchnię filtra i nie korzystać z okularów, jeśli pojawiły się na niej rysy, pęknięcia albo inne uszkodzenia.

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Absolute Eclipse – okulary z potwierdzonym standardem bezpieczeństwa

Absolute Eclipse to już produkt, którego pochodzenie można zweryfikować znacznie łatwiej. Producent deklaruje zgodność z ISO 12312-2 oraz certyfikację CE dla środków ochrony indywidualnej kategorii II, a badania miała przeprowadzić jednostka notyfikowana MTIC InterCert. Same okulary mają powiększoną, 50-milimetrową ramkę ograniczającą dostęp światła z boków i są przeznaczone zarówno dla dorosłych, jak i dzieci.

Ciekawym dodatkiem jest indywidualny kod QR z numerem seryjnym, który pozwala sprawdzić autentyczność konkretnej pary. Najważniejsze jest jednak to, że Absolute Eclipse znajduje się na aktualnej liście producentów bezpiecznych filtrów i okularów słonecznych prowadzonej przez American Astronomical Society. To zdecydowanie mocniejsza podstawa do rekomendacji, niż samo nadrukowane na oprawce oznaczenie ISO 12312-2.

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Z Polski oglądamy zaćmienie częściowe. Okulary zostają jednak na oczach

12 sierpnia 2026 r. całkowita faza zaćmienia będzie widoczna jedynie w wąskim pasie przebiegającym m.in. przez Grenlandię, Islandię i Hiszpanię. W Polsce zobaczymy zaćmienie częściowe. Zjawisko rozpocznie się w kraju około godz. 19:10, przy czym dokładne godziny i stopień zasłonięcia tarczy zależą od lokalizacji. Ma to jedną bardzo ważną konsekwencję. W Polsce nie będzie momentu, w którym podczas bezpośredniej obserwacji można bezpiecznie zdjąć okulary.

W pasie całkowitego zaćmienia istnieje krótka faza totalności, podczas której jasna powierzchnia Słońca jest w całości zakryta przez Księżyc. Dopiero wtedy obserwator znajdujący się w odpowiednim miejscu może przez chwilę patrzeć bez filtra.

Zaćmienie częściowe działa inaczej. Nawet jeśli Księżyc zasłoni ogromną większość tarczy, pozostaje jasny fragment Słońca. Przez cały czas bezpośredniej obserwacji potrzebny jest więc właściwy filtr. Poza pasem całkowitości nie ma bezpiecznego momentu na patrzenie na częściowo zasłonięte Słońce bez ochrony.

Nie masz okularów? Nadal możesz zobaczyć zaćmienie

Jeżeli 12 sierpnia okaże się, że okulary nie dojechały na czas, nie trzeba wybierać między przegapieniem zjawiska a ryzykowaniem wzroku. Można zastosować obserwację pośrednią.

Najprostszy projektor otworkowy powstanie z kartonu. Mały otwór skierowany w stronę Słońca rzuci jego obraz na drugą powierzchnię. Podczas częściowej fazy zamiast okrągłej plamki zobaczymy charakterystyczny sierp. Jeszcze łatwiej wykorzystać durszlak. Dziesiątki otworów stworzą na ziemi dziesiątki niewielkich obrazów częściowo zasłoniętego Słońca. Podobny efekt można zobaczyć pod drzewem – szczeliny pomiędzy liśćmi działają jak naturalne projektory otworkowe.

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Ważna jest tylko jedna rzecz: nie patrzymy przez otwór w kierunku Słońca. Patrzymy na obraz rzucany na ziemię, kartkę lub inną powierzchnię. To zresztą świetny eksperyment dla dzieci i prawdopodobnie ciekawszy niż przekazywanie jednej pary okularów z ręki do ręki.

*Grafika wprowadzająca wygenerowana przez AI

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