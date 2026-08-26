Idealny komputer na powrót do szkoły. Nie musisz martwić się o ładowarkę, bo wytrzyma cały dzień

Powrót do szkoły to świetna okazja do odświeżenia zawartości technologicznego plecaka. Przyjrzyjmy się kilku najciekawszym promocjom, które przygotował sklep Media Expert. Zacznijmy od największego kalibru, czyli laptopa.

Laptop stworzony do mobilnej produktywności

To świetny sprzęt dla osób, które pracują mobilnie, bo procesor ARM Qualcomm Snapdragon X Elite zapewnia długi czas pracy na baterii (nawet 22 godziny). Dodatkowo laptop jest lekki i smukły, więc bez problemu zmieści się w plecaku czy torbie ucznia, któremu będzie towarzyszyć przez cały dzień w szkole. Dodatkowo nie musimy obawiać się o spadki wydajności, bo procesor Qualcomma uzupełniają zintegrowany układ graficzny, dysk SSD 512 GB i 16 GB pamięci RAM.

Laptop sprawdzi się równie dobrze w czasie pracy grupowej, kiedy musimy się łączyć z innymi osobami oddalonymi od nas o setki kilometrów. Kamera uchwyci detale nawet przy słabym świetle, mikrofon oczyści głos z szumu tła, a Asystenta AI wywołamy dedykowanym klawiszem, kiedy tylko chcemy.

Jeśli zaś z grupą spotykamy się w jednym miejscu, to z łatwością wykorzystamy ekran do zaprezentowania naszych postępów. Ma on dotykową matrycę o przekątnej 15 cali i rozdzielczość 2496 x 1664 pikseli.

Laptop Surface Pro ze Snapdragonem na pokładzie za 3999 zł.

Świetny tablet do konsumpcji treści

Jeśli po wyczerpującym dniu w szkole wolimy się zrelaksować na kanapie, warto postawić na tablet z Androidem. To nie tylko tańsze rozwiązanie, ale w wydaniu od Lenovo pozwoli również na komfortowe oglądanie wideo czy czytanie komiksów. Wszystko to dzięki 11,5-calowemu ekranowi o rozdzielczości 2K i odświeżaniu 90 Hz. Za dźwięk odpowiadają zaś cztery głośniki obsługujące Dolby Atmos.

Tablet Lenovo Tab K11 Plus za 899 zł.

Jeśli zaś zależy nam na notatkach z lekcji, to nawet do tabletu podłączymy klawiaturę za pomocą Bluetooth.

Najwygodniejsza klawiatura, z jakiej korzystałem

Dziś nie wyobrażam sobie pisania artykułów bez tej klawiatury od Logitecha. MX Keys S to pełnowymiarowa konstrukcja o niskim profilu, która idealnie sprawdza się przy bezwzrokowym pisaniu. Wyprofilowane klawisze ułatwiają trafianie w odpowiednie przyciski, a podświetlenie sprawia, że pracować możemy zarówno w dzień, jak i w nocy. Nie zbudzimy innych domowników, dzięki cichemu działaniu.

Klawiaturę podłączymy do trzech urządzeń jednocześnie (obsługiwane systemy to: Windows, macOS, Chrome OS, Linux, iPadOS, iOS i Android). Naładujemy ją zaś za pomocą kabla USB dołączonego w zestawie.

Grafitowa klawiatura Logitecha MX Keys S za 329 zł.

Nie odcinaj się od otoczenia w trakcie spaceru do szkoły

Słuchawki oparte o przewodnictwo kostne są idealne do codziennych aktywności. Spacerujemy do szkoły albo jedziemy na rowerze, a i tak słyszymy, co dzieje się wokół nas. Odsłuchujemy notatki na przerwie, ale wciąż słyszymy pytania kolegów lub koleżanek. Dostajemy telefon od rodziców i możemy z nimi porozmawiać bez konieczności przykładania telefonu do ucha, dzięki świetnym wbudowanym mikrofonom.

Sam uwielbiam zaś tę konstrukcję w kontekście wszelkich aktywności sportowych. Pozostajemy w kontakcie z otoczeniem, słyszymy samochody czy inne osoby na siłowni.

Słuchawki kostne SHOKZ OpenRun Pro 2 Mini za 799 zł.

Idealna kamera na szkolne wycieczki

Kolejny ze sprzętów, których sam używam w czasie wszelkich aktywności na świeżym powietrzu czy podróży. Action 5 Pro od DJI oferuje świetną jakość obrazu, wodoodporność do 20 metrów i kartę 128 GB w zestawie. Kamerę zabierzemy na szkolną wycieczkę do aquaparku czy po prostu do nowego miasta (za moich czasów... jeździło się do warszawskich teatrów).

Kamera ma tryb nocny i może nagrywać nawet w 4K, więc nie ucieknie nam żaden detal.

DJI Osmo Action 5 Pro Advanced Combo za 1799 zł.

A co, jeśli zamiast do teatru idziemy na ognisko ze znajomymi?

Mobilny głośnik - idealny na imprezę

Niezależnie od tego, czy spędzamy czas na plaży, w lesie czy nad jeziorem, wszędzie możemy zabrać ze sobą nowy głośnik JBL-a. Oferuje świetną jakość dźwięku za niewielką cenę. Muzyki można słuchać w czasie ładowania, a pełna bateria starcza nawet na 20 godzin grania. Dodatkowo można z niego ładować inne urządzenia.

Głośnik mobilny JBL Charge Essential 3 SE za 379 zł.

Huawei wyrasta na jednego z liderów rynku smartwatchy. Co roku wypuszcza nowe modele, zarówno dla sportowców-amatorów, jak i zwyczajnych Kowalskich, którzy lubią liczyć kroki czy odbierać powiadomienia z poziomu nadgarstka. Fit 5 to wodoodporna konstrukcja, która na baterii wytrzyma tydzień. W tym czasie będzie śledzić aktywność, sugerować ćwiczenia, badać stan emocjonalny czy służyć jako dyktafon. Zegarek wygląda bardzo ładnie, a jego tarczę można dowolnie dostosować, zależnie od naszych preferencji i wskaźników, które chcemy śledzić.

Smartwatch Huawei Watch Fit 5 Czarny za 699 zł.

Jednym z treningów, w których może nam towarzyszyć zegarek, jest jazda na rowerze:

Młodzieżowy góral na szkolne wycieczki

Indiana X-Pulser 2.4 sprawdzi się zarówno na szkolnych wycieczkach, jak i w czasie wypadów poza miasto. Ma przerzutki Shimano i amortyzator, który niweluje wszelkie nierówności; hamulce na przednim i tylnym kole, a także komplet odblasków zapewniają bezpieczną jazdę.

Rower świetnie sprawdzi się jako prezent dla dzieci w wieku od 9 do 12 lat. Jego geometria dostosowana jest bowiem do potrzeb młodszych użytkowników - ułatwia wsiadanie i zsiadanie.

Rower młodzieżowy na 24-calowych kołach za 999 zł.

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Karol Kopańko Redaktor Dziennikarz w serwisach Bizblog i Spider’s Web. Specjalista nowych technologii z doświadczeniem ze starych mediów. Zajmuje się opisywaniem sukcesów i porażek startupów, a także rozwojem rynku kryptowalut i cyfrowych finansów. Napisał dwie książki „Bitcoin. Złoto XXI wieku” (Helion) i „Polski e-sport” (Znak). Pracował w Pulsie Biznesu i Gazecie Wyborczej, publikował w CD-Action, Newsweeku, Gościu Niedzielnym i Wprost. Współtworzył Sondę 2. Występował w czasie konferencji Intel Extreme Master 2021, komentował wydarzenia technologiczne dla TVN, Polsatu czy Tok FM. Mieszka w Singapurze, gdzie zajmuje się analityka biznesową.