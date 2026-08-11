Hisense C3 - recenzja projektora laserowego 4K. Kiedy "mini" nie znaczy "mało"

Projektor Hisense C3 trafił do sprzedaży na początku roku w cenie około 7499 złotych i plasuje się jako bezpośredni następca modelu C2. Zanim przejdziemy do meritum: C3 nie jest projektorem ultrakrótkoogniskowym (UST), nie jest też wielkim stacjonarnym elementem kina domowego. To kompaktowy, mobilny laserowy projektor 4K z wbudowanym gimbalem, przeznaczony dla kogoś, kto chce mieć duży obraz na już - bez tygodnia przygotowań. I to właśnie w tej roli należy go oceniać.

Pokaż kotku co masz w środku

Hisense C3

Fundamentem C3 jest technologia Triple Colour Laser - trzy oddzielne źródła laserowe (czerwone, zielone i niebieskie), które generują obraz w technologii DLP. To ważna różnica w stosunku do tańszych projektorów z pojedynczą niebieską diodą laserową z kołem fluorescencyjnym, gdzie kolory są odtwarzane wtórnie. Tutaj każdy kolor powstaje bezpośrednio ze swojego źródła, co przekłada się na pokrycie aż 110 proc. przestrzeni barw BT.2020 i ponad 1,07 mld odwzorowywanych kolorów. Dla porównania - większość tanich 4K projektorów „4K” ledwo zipie na granicy sRGB, a tu dostajemy zakres, który spokojnie mieści się między standardowym HDR a tym, czego wymagają systemy wyświetlania w kinach.

Hisense C3

Rozdzielczość natywna wynosi 3840×2160 - pełne 4K UHD. Deklarowana jasność jest na poziomie 2500 ANSI lumenów, a kontrast natywny to 2000:1. W stosunku do poprzednika (C2 z 2000 lumenami i kontrastem 1700:1) to solidny krok naprzód - wzrost jasności o 25 proc. nie brzmi może kosmicznie, ale w praktyce różnica jest zauważalna, szczególnie przy nieco rozjaśnionych pomieszczeniach. Czas życia źródła laserowego producent szacuje na 25 tys. godzin (do momentu, kiedy jasność spada do 50 proc.). Przy oglądaniu 4 godzin dziennie daje to ponad 17 lat - lampy projektorowe z dawnych lat wyglądają przy tym żałośnie.

Jak duży ekran? Bardzo duży

Hisense C3

C3 obsługuje projekcję w zakresie od 65 do 300 cali. Tak, trzysta cali. To mniej więcej 7,6 metra po przekątnej. Żaden telewizor nigdy tego nie osiągnie, a przynajmniej nie w przyzwoitej cenie. W praktyce oczywiście 300-calowa projekcja działa tylko w ciemności i przy naprawdę dużej odległości, ale sama możliwość robienia kina ogrodowego na ścianie budynku czy na ekranie rozstawionym na podwórku jest czymś, co konkurencja telewizorowa nie jest w stanie zaproponować.

Rzut optyczny to 1,0-1,3:1, co oznacza, że przy stosunku 1:1 projektor musi być ustawiony mniej więcej w odległości równej szerokości ekranu. Dla obrazu 100 cali to realistycznie około 2,3-2,5 m. Nie jest to rzut krótkoogniskowy, ale też nie „salowy" - w typowym polskim mieszkaniu o powierzchni 50-80 m² da się to komfortowo rozgryzć. Novum względem C2 jest też zoom optyczny w zakresie 1,0-1,3x - poprzednik miał tylko cyfrowy, co oznaczało nieuchronną utratę ostrości przy zoomowaniu. Tu zoom pozostaje optyczny, a więc rozdzielczość zachowana przez cały zakres regulacji.

Gimbal i magia automatyki

Hisense C3

Jedną z najbardziej praktycznych cech C3 jest wbudowany gimbal o zakresie 360° poziomo i 260° pionowo. To oznacza, że można postawić projektor na stoliku kawowym, parapecie, a nawet na ziemi w ogrodzie i skierować go w dowolną stronę - bez statywów, klinów i modlitwy do patrona montażystów. To ogromna swoboda instalacji.

Do tego dochodzi system Auto Magic AI Adjusting 2.0, który w chwili uruchomienia automatycznie koryguje keystone, ostrość, dopasowanie do ekranu i unikanie przeszkód. Kamery i czujniki w urządzeniu wykrywają np. krzesło czy głowę siedzącego widza i korygują obraz tak, żeby „ominąć” przeszkodę bez potrzeby ręcznego grzebania w menu.

HDR w wersji pełnej

Hisense C3

W kwestii obsługiwanych formatów HDR Hisense nie oszczędzał: mamy tu Dolby Vision, HDR10+, HDR10 i HLG. C3 jest też certyfikowany jako IMAX Enhanced - co oznacza, że treści otagowane tym znaczkiem (dostępne m.in. na Disney+ i niektórych serwisach streamingowych) zostaną wyświetlone w optymalnych ustawieniach dla tej prezentacji. To coś, czego brakowało poprzednikowi - C2 nie miał ani IMAX Enhanced, ani HDR10+.

Gamingowe aspiracje: 12 ms i tryb HSR240

Hisense C3

Hisense wyposażył C3 w tryb HSR240 Game Mode, który w praktyce pozwala na odświeżanie obrazu 2K z częstotliwością 240 Hz (pełne 4K to maksymalnie 60 Hz). Kluczowy z punktu widzenia graczy parametr to input lag - tu mamy wartość około 12 ms. Dla kontekstu: większość projektorów w tej klasie cenowej balansuje gdzieś na granicy 30-50 ms, co jest akceptowalne przy casualowym gamingu, ale potrafi irytować przy szybkich shooterach czy grach wyścigowych. 12 ms plasuje C3 w granicach, które zadowolą nawet wymagającego gracza konsolowego. Urządzenie obsługuje też ALLM (Auto Low Latency Mode) i HDMI 2.1 z eARC.

Dźwięk od JBL

Hisense C3

Wbudowany system audio to dwa głośniki JBL 2×10 W z obsługą DTS Virtual X i Dolby Audio. W klasie kompaktowych projektorów taki system robi dobrą robotę przy filmach, muzyce i grach casualowych. Przestrzenny efekt z DTS Virtual X? Symulowany, nie fizyczny - ale lepszy niż nic. Dla prawdziwych audiofili (lub tych, którzy naprawdę chcą poczuć wybuch na klatce piersiowej) lepiej podpiąć zewnętrzne nagłośnienie przez HDMI eARC lub optyczne wyjście audio.

VIDAA U9 i łączność: nowoczesna podstawa smart TV

System operacyjny to VIDAA U9 - nowsza wersja własnościowego systemu Hisense w porównaniu z VIDAA U7 w C2. Dostępne są wszystkie ważne aplikacje, w tym Netflix, YouTube, Prime Video, Disney+, a platforma obsługuje AirPlay 2, co jest ważnym plusem dla użytkowników Apple. Interfejs jest stosunkowo prosty i szybki.

Hisense C3

Łączność bezprzewodowa to Wi-Fi 6E (802.11ax) i Bluetooth 5.3. W kwestii portów fizycznych znajdziemy dwa HDMI 2.1 (jeden z eARC), dwa USB 3.0, wyjście optyczne, mini-jack 3,5 mm i gniazdo LAN RJ-45. Jak na kompaktowy projektor - naprawdę wyczerpująca lista, bez żadnych nieuzasadnionych skąpstw. Urządzenie obsługuje też DLNA, 3D (aktywne okulary DLP-link) i sterowanie głosowe przez VIDAA Voice.

Głośność i warunki użytkowania

Hisense C3 waży 6,2 kg i ma wymiary 252×246×246 mm - to niedużo jak na projektor tej klasy, choć trochę więcej niż C2 (5,3 kg), co wynika prawdopodobnie ze zmienionego układu optycznego i wzmocnionego chłodzenia. Poziom hałasu przy pracy wynosi przy 26°C maksymalnie 25,5 dB, a przy 35°C do 31 dB. Na ogólną ciszę w domowym kinie nie może narzekać - w zakresie 25-28 dB projektor jest praktycznie niesłyszalny przy normalnym poziomie głośności oglądania. Przy wyższych temperaturach (w upalny letni dzień bez klimatyzacji) wentylatory mogą być nieco bardziej słyszalne, co warto mieć na uwadze przy seansach ogrodowych.

Hisense C3

Do zestawu dołączona jest dedykowana torba transportowa (EPP Carrycase), co czyni przenoszenie projektora bezpieczniejszym i wygodniejszym. To przemyślany dodatek, biorąc pod uwagę mobilny charakter sprzętu.

Certyfikat od SGS i kwestia zdrowia oczu

Ciekawostką jest certyfikacja SGS Low Visual Fatigue, która potwierdza brak szkodliwego niebieskiego światła (HEV%=0), stabilne fluktuacje jasności i wskaźnik WVF (Weighted Flicker Value) wynoszący 2,86 - przy średniej branżowej na poziomie 4 (im niżej, tym lepiej). To szczegół, który większość użytkowników omija przy zakupie, ale dla osób, które planują wielogodzinne seanse może być istotny.

Hisense C3

Zdecydowanie warto

C3 jest świetnym zakupem dla kogoś, kto chce jednego urządzenia do kina domowego i ogrodu, nie boi się wydać 7,5 tys na sprzęt, który rzeczywiście działa. To projektor dla ludzi, którzy widzą sens w 150-calowym ekranie na mistrzostwa świata w piłsce możnej i rozumieją, że kino domowe nie musi być zabetonowane w jednym pokoju.

Jeśli szukasz sprzętu, który zamienia ścianę w kino, a do tego ma porządną automatykę, działa z konsolą bez bólu, obsługuje całą plejadę formatów HDR i kosztuje mniej niż połowę ceny dobrego zestawu kino domowego z telewizorem - Hisense C3 ma bardzo mało powodów do wstydu.

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Maciej Gajewski Redaktor Redaktor Spider's Web - ekspert w tematykach Microsoftu i RTV. Lubi oglądać się zarówno za siebie – wspominając przełomowe dokonania w informatyce – jak i przed siebie, będąc nieustannie ciekawym tego, co będzie dalej. Jego zainteresowania to przede wszystkim software: UI/UX, algorytmy, uczenie maszynowe, chmura czy sztuczna inteligencja. Nic dziwnego, że jako specjalizację obrał sobie pilnowanie firmy Microsoft. Uwielbia też sztukę gier i kina, przez co wyrósł na pasjonata sprzętu RTV – a i o technologii wspomnianych gier i filmów ma wiele ciekawego do opowiedzenia. Jego pierwsza obecność w mediach dotyczyła muzyki – współtworzył Overkill.pl. Ciąg dalszy jego rozwoju dotyczył już tylko nowych technologii. Zanim dołączył do zespołu Spider’s Web przez lata współtworzył CHIP.pl i Magazyn CHIP.