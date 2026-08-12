Pixel Watch 5 to najlepszy zegarek w ekosystemie. Widziałem go i zdania nie zmienię

Miałem okazję sprawdzić nową generację zegarków Pixel Watch 5 na zamkniętym pokazie Google’a. Urządzenia tradycyjnie występują w dwóch wersjach: mniejszej (41 mm) oraz większej (45 mm). Po spędzeniu z nini chwili na nadgarstku widać wyraźnie, że Google konsekwentnie dopracowuje swoje gadżety.

Ten zestaw kosztowałby prawie 18 tys. złotych. Serio

Ceny co prawda poszły nieco w górę, ale patrząc na to, co dzieje się na rynku elektroniki sportowej, nie jest to wielkim zaskoczeniem. Co dostajemy w zamian?

Aluminium i jasny ekran Actua

Z wyglądu Pixel Watch 5 to wciąż ta sama, charakterystyczna obła forma. Kopertę wykonano w 100 proc. z aluminium z odzysku, a całość chroni mocne szkło 3D Corning Gorilla Glass 5. Największą nowością jest wyświetlacz Actua 360 LTPO AMOLED. Ma on zagęszczenie pikseli na poziomie 320 ppi, a jego częstotliwość odświeżania zmienia się w zakresie od 1 do 60 Hz.

Ekran potrafi świecić z mocą aż 3000 nitów, więc wszystko pozostaje czytelne nawet w pełnym słońcu. Z kolei w trybie Always-On Display jasność może spaść do zaledwie 1 nita, co pozwala oszczędzać baterię. Kolory są nasycone, a czernie głębokie.

Zegarek jest też odporny na wodę (norma 5 ATM i certyfikat IP68), więc bez obaw można z nim pływać czy biegać w deszczu.

Wymiary i waga obu modeli prezentują się następująco:

Model 41 mm: ma 41 mm średnicy i 12,3 mm grubości. Waży 31 g (bez paska) i pasuje na nadgarstki o obwodzie 130-210 mm.

Model 45 mm: ma 45 mm średnicy i tę samą grubość 12,3 mm. Waga to 36,7 g (bez paska), a przeznaczony jest na nadgarstki 150-215 mm.

Mocny procesor i Wear OS 7.0

W środku obu wariantów pracuje nowoczesny i szybki procesor Qualcomm Snapdragon® W5 Gen 2 Accelerated (technologia 4 nm). Wspiera go koprocesor Cortex-M55 do prostszych zadań, 3 GB pamięci RAM oraz 64 GB miejsca na dane. Wszystkim zarządza system Wear OS 7.0.

Taki zestaw sprawia, że aplikacje otwierają się błyskawicznie, a interfejs działa idealnie płynnie. Zegarkiem można sterować gestami jednej ręki, co jest bardzo wygodne na co dzień. Nowy system to też lepsza współpraca z asystentem Gemini - możecie mu wydawać skomplikowane polecenia głosowe i sterować inteligentnym domem prosto z nadgarstka.

Większe baterie i szybsze ładowanie

Google poprawiło również baterie - zegarki działają dłużej i ładują się sprawniej:

Model 45 mm: ma baterię 465 mAh. Ma wytrzymać do 40 godzin z włączonym ekranem (AOD) lub do 72 godzin w trybie oszczędzania. Szybka ładowarka USB-C dobije do 50 proc. w 15 minut, do 80 proc. w pół godziny, a do pełna w godzinę.

Model 41 mm: ma ogniwo 332 mAh. Pozwala to na 30 godzin pracy z AOD lub 48 godzin w oszczędnym trybie. Ładowanie do 50 proc. zajmuje 15 minut, do 80 proc. - 25 minut, a pełna bateria to kwestia 45 minut.

Monitorowanie zdrowia z Health Guardian

Prawdziwym hitem w serii 5 jest pakiet Health Guardian. Zegarek potrafi samodzielnie, w tle, monitorować trendy ciśnienia krwi oraz insulinooporności.

Specjalne czujniki analizują puls i metabolizm przez cały miesiąc, dostarczając raporty, które pomagają wcześniej zadbać o układ krążenia. Zegarek mierzy też zmienność tętna (HRV), temperaturę skóry w nocy, poziom tlenu we krwi (SpO2) oraz automatycznie rozpoznaje fazy snu.

Bezpieczeństwo i łączność satelitarna

Pixel Watch 5 dba także o bezpieczeństwo użytkownika. Posiada systemy wykrywające zanik tętna lub nagłe problemy z oddychaniem (np. bezdech). Jeśli urządzenie uzna, że zdrowie jest zagrożone, samoczynnie wezwie pomoc i przekaże dokładną lokalizację.

Do tego dochodzi Satellite SOS, czyli wzywanie pomocy przez satelitę. Działa ona nawet tam, gdzie nie ma zasięgu sieci komórkowej. Przez pierwsze dwa lata od zakupu usługa ta jest darmowa.

Mnóstwo czujników i łatwa komunikacja

Osoby aktywne fizycznie docenią zestaw precyzyjnych czujników: optyczny pulsometr, czujnik stresu (cEDA), temperatury, tlenu, barometr i EKG. Zegarek posiada również dokładny, dwuzakresowy GPS, który nie gubi sygnału między wieżowcami czy w gęstym lesie.

Zegarek świetnie dogaduje się z resztą usług Google. Znajdziemy w nim:

Bluetooth 6.0,

Wi-Fi 6 (obsługa obu pasm 2,4 / 5 GHz),

NFC do płacenia zbliżeniowo przez Google Wallet,

chip UWB do łatwiejszego znajdowania zgubionych rzeczy,

opcjonalny modem 4G LTE, jeśli chcesz mieć internet bez telefonu pod ręką.

Nowe paski (gumowe, plecione, skórzane i metalowe) wykorzystują mocowanie 2. generacji, z którym zegarek jest w pełni kompatybilny.

Urządzenie dostępne jest w następujących wersjach kolorystycznych:

Matte Black z czarnym paskiem (oba rozmiary),

Polished Silver z szarym paskiem Mist (oba rozmiary),

Satin Pyrite z oliwkowym paskiem (oba rozmiary),

Champagne Gold z różowym paskiem Peach Pink (tylko mniejszy model).

Moje pierwsze wrażenia?

Sprzęt robi naprawdę świetne wrażenie. Wygląda elegancko i dobrze układa się na ręce (nawet wersja 45 mm na mniejszym nadgarstku). Widzimy tu udany krok naprzód względem "czwórki": większą baterię, integrację z Gemini Intelligence i szereg drobniejszych poprawek.

Nie jest to ogromna zmiana, ale jest dobrze. Na duży plus zasługuje jakość wykonania - aluminium z recyklingu jest przyjemne w dotyku i lekkie, co w połączeniu z nowymi paskami sprawia, że zegarek nosi się wyjątkowo komfortowo, nawet przez wiele godzin.

Podczas krótkiego testu system Wear OS 7.0 działał bardzo płynnie, bez żadnych przycięć, co świadczy o wysokim poziomie optymalizacji. Pixel Watch 5 sprawia wrażenie dojrzałego i dopracowanego urządzenia.

Ceny i czy warto go kupić?

Nowe zegarki Pixel Watch 5 będą dostępne w przedsprzedaży od 12 sierpnia, a sprzedaż regularna ruszy 20 sierpnia. Kupicie je w Google Store, Media Expert oraz T-Mobile. Ceny kształtują się następująco:

Nie jest tanio - ceny wzrosły o 100 zł. Warto jednak pamiętać, że Pixel Watch 5 oferuje pomiary zdrowotne, których próżno szukać u konkurencji (a ta również podnosi ceny).

Całość robi bardzo dobre wrażenie - zwłaszcza większa wersja 45 mm ze względu na pojemniejszą baterię i rewelacyjnie jasny ekran . To obecnie jeden z najlepszych wyborów z systemem Wear OS. Jeśli jednak macie mniejszy budżet, zeszłoroczny Pixel Watch 4 wciąż pozostaje dobrą opcją, oferując większość funkcji sportowych w zauważalnie niższej cenie.

Google Pixel Watch 5, specyfikacja

Wyświetlacz: Actua 360 LTPO AMOLED (320 ppi), Smooth Display (częstotliwość odświeżania 1-60 Hz), jasność od 1 nita do 3000 nitów, szkło Corning Gorilla Glass 5.

Obudowa: aluminium z recyklingu, 5 ATM, IP68.

Rozmiary i waga: 41 mm (31 g) lub 45 mm (36,7 g), oba o grubości 12,3 mm.

Wnętrze: Snapdragon W5 Gen 2, 3 GB RAM, 64 GB pamięci flash, system Wear OS 7.0.

Bateria (41 mm): 332 mAh (do 48h pracy), ładowanie do pełna w 45 min.

Bateria (45 mm): 465 mAh (do 72h pracy), ładowanie do pełna w 60 min.

Zdrowie i Bezpieczeństwo: EKG, tętno PPG, SpO2, stres (cEDA), temperatura, trendy ciśnienia i insuliny (Health Guardian), wykrywanie zaniku pulsu, upadków i wypadków, Satellite SOS.

Łączność: Bluetooth 6.0, Wi-Fi 6, NFC, UWB, GPS (dwuzakresowy), opcjonalnie 4G LTE.

Kompatybilność: Android 12.0 lub nowszy.

Do 1 września w sklepie MediaExpert trwa promocja. Można otrzymać rabat do 2000 zł za odsprzedaż używanego smartfona i 350 zł rabatu przy zamówieniu z Google Pixel Watch 5.

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