Rusza gigafabryka rakiet dla polskiego wojska. Wreszcie zrobimy je sami

W Gorzowie Wielkopolskim rozpoczęto realizację wielkiej inwestycji. W nowej fabryce, której wartość to 1,5 mld zł, powstaną pociski rakietowe CGR-080 dla systemu Homar-K. To będzie pierwsza w historii fabryka w Polsce, która będzie produkować precyzyjne pociski rakietowe.

Inwestycja to dzieło konsorcjum Hanwha WB Advanced System, którą tworzą polska spółka WB Electronics oraz południowokoreański koncern Hanwha Aerospace. Konsorcjum ma wytwarzać amunicję dla wprowadzonych do Sił Zbrojnych RP wyrzutni Homar-K i rozwijać nowe pociski rakietowe. Dotąd zaawansowana amunicja kupowana była bezpośrednio od zagranicznych dostawców, obecnie będzie wytwarzana w zakładach w Polsce.

W fabryce, która będzie w dużym stopni zautomatyzowana i wyposażona w roboty, pracować będzie 150 osób, w tym specjaliści z Korei Południowej.

W grudniu 2025 r. Agencja Uzbrojenia podpisała umowę z konsorcjum Hanwha WB Advanced System. Dotyczy ona dostawy kilkunastu tysięcy pocisków rakietowych CGR-080. Wartość umowy to 14 mld zł. Dostawy będą realizowane w latach 2030 - 2033.

Rakiety CGR-080

Pociski rakietowe CGR-080 to broń precyzyjnego rażenia. Jest to odpowiednik amerykańskim pocisków GMLRS wykorzystywanych w amerykańskich systemach HIMARS.

CGR-080 kierowane rakiety kalibru 239 mm, o długości około 3,96 m i masie około 340 kg. Każdy pocisk przenosi głowicę bojową o masie 90 kg, dostępną w wariancie odłamkowo-burzącym penetrującym lub kasetowym. Naprowadzanie odbywa się z wykorzystaniem połączonego systemu INS/GPS, co zapewnia wysoką celność trafienia. Zasięg pociskó to 80 km.

System Homar-K opiera się na południowokoreańskich wieloprowadnicowych wyrzutniach rakietowych K239 Chunmoo, dostosowanych do wymagań Sił Zbrojnych RP. Wyrzutnia osadzona na podwoziu firmy Jelcz wyposażona jest w dwa zasobniki startowe, umożliwiające użycie różnych typów amunicji rakietowej, w tym 12 kierowanych pocisków CGR-080 kalibru 239 mm lub dwóch kierowanej rakiet taktycznych kalibru 607 mm o zasięgu do 290 km.

Wyrzutnia Homar-K z zasobnikiem z rakietą 607 mm (po lewej) i pociskami CGR-080 (po prawej).

Homar-K przenosi dwa kontenery transportowo-startowe, z których każdy mieści sześć pocisków CGR-080, dzięki czemu pojedyncza wyrzutnia może wystrzelić salwę 12 rakiet w czasie krótszym niż minuta. Takie rozwiązanie pozwala na jednoczesne rażenie wielu celów lub skoncentrowanie ognia na jednym obiekcie.

Pociski CGR-080 przeznaczone są do niszczenia stanowisk dowodzenia, systemów obrony przeciwlotniczej, zgrupowań wojsk, składów amunicji oraz infrastruktury logistycznej przeciwnika.

Spółka dwóch gigantów

Hanwha Aerospace to jeden z największych południowokoreańskich koncernów zbrojeniowych i lotniczych, specjalizujący się w produkcji systemów artyleryjskich, wyrzutni rakietowych, amunicji precyzyjnej, silników lotniczych i okrętowych oraz rozwiązań dla sektora kosmicznego.

W Polsce firma stała się jednym z kluczowych partnerów modernizacji sił zbrojnych. Wojsko Polskie zamówiło od niej armatohaubice K9 Thunder, wieloprowadnicowe wyrzutnie rakiet K239 Chunmoo w spolonizowanej wersji Homar-K, a także tysiące kierowanych pocisków CGR-080.

WB Electronics to jedna z najważniejszych polskich firm sektora obronnego, specjalizująca się w elektronice wojskowej, systemach bezzałogowych, łączności, dowodzeniu i zarządzaniu polem walki.

Spółka jest częścią Grupy WB, która opracowuje i produkuje m.in. bezzałogowe systemy powietrzne FlyEye i amunicję krążącą Warmate, systemy kierowania ogniem Topaz, cyfrowe środki łączności w tym Fonet oraz rozwiązania dla artylerii i wojsk rakietowych.

Główna ilustracja: Pocisk rakietowy CGR-080. Zdjęcie: Grupa WB

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