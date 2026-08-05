90 tysięcy hełmów w rok. Polska fabryka zalała NATO sprzętem

Kanadyjska firma Galvion od kilku lat rozwija swoją obecność w Europie. Decyzję o budowie zakładu produkcyjnego w Polsce ogłoszono we wrześniu 2023 r. Budowa zakończyła się w połowie 2024 r., natomiast pełną zdolność operacyjną fabryka osiągnęła w kwietniu 2025 r. Oficjalne otwarcie odbyło się 23 czerwca 2025 r. z udziałem ambasador Kanady w Polsce Catherine Godin.

Ppo roku działalności zakład może pochwalić się wynikami, które pokazują, że inwestycja okazała się trafiona. W fabryce pracuje już ponad sto osób, a z taśm produkcyjnych zjechało ponad 90 tys. hełmów balistycznych przeznaczonych dla odbiorców z dziesięciu państw NATO oraz krajów partnerskich w Europie, Kanadzie i na Bliskim Wschodzie.

Obecnie zakład jest w stanie produkować około 100 tys. hełmów rocznie przy pracy na jednej zmianie. Oprócz wytwarzania nowych konstrukcji prowadzone są tam także prace związane z montażem, wykańczaniem produktów, serwisem, modernizacją, remontami oraz szkoleniami użytkowników.

To centrum wsparcia dla europejskich armii

Galvion od początku zakładał stworzenie europejskiego centrum obsługi państw NATO. Dzięki temu armie nie muszą wysyłać wyposażenia do Ameryki Północnej na modernizacje czy naprawy.

Hełm firmy Galvion

To rozwiązanie ma coraz większe znaczenie dla bezpieczeństwa dostaw. Po rozpoczęciu pełnoskalowej wojny w Ukrainie europejskie państwa zaczęły znacznie większą wagę przywiązywać do lokalizacji produkcji sprzętu wojskowego. W sytuacji kryzysowej krótsze łańcuchy dostaw oznaczają szybszą realizację zamówień, łatwiejszy dostęp do części zamiennych i większą niezależność od transportu międzykontynentalnego.

Zakład w Gdańsku realizuje właśnie w tę strategię. Europejskie wojska otrzymują nie tylko nowe wyposażenie, ale również możliwość jego bieżącego utrzymania, napraw oraz modernizacji bez konieczności transportowania sprzętu przez Atlantyk.

Hełmy Galvion są już standardem w wielu armiach

Pozycja firmy na rynku nie jest dziełem przypadku. Już w 2022 r. Galvion zdobył kontrakt ramowy NATO realizowany przez NATO Support and Procurement Agency (NSPA). Zanim do tego doszło, hełmy producenta przeszły wymagające testy prowadzone przez norweskie siły specjalne oraz jednostki piechoty.

Po zakończeniu badań Norwegia zdecydowała się wybrać system ochrony głowy Caiman jako standardowe wyposażenie swoich elitarnych jednostek. Wyniki tych testów otworzyły firmie drogę do kolejnych zamówień z państw europejskich korzystających z kontraktów realizowanych przez NSPA.

Według planów Galvion do końca 2026 r. liczba hełmów tej marki znajdujących się na wyposażeniu armii NATO i innych europejskich użytkowników ma zbliżyć się do dwóch milionów egzemplarzy. Jeszcze kilka lat wcześniej firma dostarczyła na światowe rynki niewiele ponad pół miliona takich produktów.

Nowoczesny hełm to już nie tylko ochrona głowy

Współczesne hełmy wojskowe przestają pełnić wyłącznie funkcję ochronną. Coraz częściej stają się elementem zintegrowanych systemów wyposażenia żołnierza, współpracując z elektroniką, systemami łączności czy noktowizją.

Galvion rozwija rozwiązania Cortex EVO i Cortex EVO HALO, które pozwalają integrować z hełmem zasilanie, przesył danych oraz cyfrowe systemy wspierające działania żołnierza. Oznacza to, że hełm staje się centralnym punktem całego zestawu wyposażenia osobistego.

Hełm firmy Galvion

Dużą zaletą tego rozwiązania jest możliwość modernizowania już używanych hełmów zamiast kupowania całkowicie nowych konstrukcji. Dla armii oznacza to znaczące ograniczenie kosztów oraz szybsze wdrażanie nowych technologii.

Gdański zakład ma w przyszłości odgrywać ważną rolę właśnie w takich modernizacjach. Oprócz produkcji nowych egzemplarzy będzie odpowiadał za unowocześnianie sprzętu znajdującego się już na wyposażeniu europejskich armii.

Polska zyskuje kolejną strategiczną inwestycję

Rozwój zakładu w Gdańsku pokazuje również rosnącą rolę Polski jako miejsca produkcji nowoczesnego uzbrojenia i wyposażenia wojskowego. W ostatnich latach do kraju trafiają kolejne inwestycje związane z przemysłem obronnym, zarówno krajowych przedsiębiorstw, jak i zagranicznych producentów.

Dla Galvion obecność w Polsce oznacza możliwość obsługi europejskiego rynku z jednego centralnego miejsca. Firma równocześnie utrzymuje zakłady w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie oraz Wielkiej Brytanii, jednak to właśnie gdańska fabryka odpowiada za wsparcie klientów z Europy.

Przedsiębiorstwo zatrudnia obecnie ponad 450 pracowników na całym świecie i równolegle realizuje kontrakty dla sił zbrojnych USA, Kanady oraz państw NATO.

Dynamiczny rozwój zakładu nad Bałtykiem pokazuje, że Polska staje się coraz ważniejszym ogniwem europejskiego łańcucha dostaw dla przemysłu obronnego. Produkcja nowoczesnych hełmów balistycznych to tylko jeden z przykładów tego, jak kraj umacnia swoją pozycję jako zaplecze technologiczne i logistyczne dla sojuszniczych armii.

Ładowanie...