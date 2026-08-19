FINTECH Poland Expo 2026: tu zaczyna się przyszłość cyfrowych finansów

To premierowe wydarzenie branżowe stworzone z myślą o bankach, instytucjach finansowych, operatorach płatności, fintechach, firmach technologicznych, sektorze e-commerce, handlu, ubezpieczeń oraz przedsiębiorstwach poszukujących nowoczesnych rozwiązań dla finansów i biznesu.

FINTECH Poland Expo będzie miejscem prezentacji najnowszych technologii wspierających rozwój sektora finansowego, bankowości, płatności, handlu i usług biznesowych. Wydarzenie odpowiada na potrzeby rynku, w którym cyfryzacja procesów finansowych, automatyzacja, bezpieczeństwo transakcji i wygoda użytkowników stają się kluczowymi elementami przewagi konkurencyjnej. Płatności mobilne i internetowe, bankowość cyfrowa, systemy automatyzacji finansów, technologie regulacyjne, sztuczna inteligencja w finansach oraz rozwiązania dla e-commerce i MŚP coraz mocniej wpływają na codzienne funkcjonowanie firm i instytucji.

Zakres targów obejmie rozwiązania z obszaru płatności cyfrowych i mobilnych, bankowości elektronicznej, cyberbezpieczeństwa finansowego, technologii regulacyjnych, automatyzacji finansów, sztucznej inteligencji, ubezpieczeń, firm pożyczkowych, handlu internetowego oraz narzędzi dla małych i średnich przedsiębiorstw. Odwiedzający będą mogli zapoznać się z ofertą dostawców oprogramowania, systemów płatności, bramek płatniczych, rozwiązań wspierających sprzedaż online, narzędzi do zarządzania finansami, technologii bezpieczeństwa oraz usług dla sektora finansowego i biznesowego.

Nowoczesne technologie finansowe nie są już wyłącznie domeną banków. Korzystają z nich sklepy internetowe, sieci handlowe, firmy usługowe, biura rachunkowe, przedsiębiorcy, ubezpieczyciele, instytucje publiczne i organizacje, które chcą usprawnić płatności, zwiększyć bezpieczeństwo danych, zautomatyzować rozliczenia i lepiej zarządzać finansami. FINTECH Poland Expo pokaże, jak szerokie zastosowanie mają dziś innowacje finansowe — od obsługi klienta i sprzedaży, przez płatności, po analizę danych, finansowanie działalności i ochronę transakcji.

Wydarzenie będzie także okazją do nawiązania nowych kontaktów biznesowych, porównania dostępnych na rynku ofert oraz zdobycia praktycznej wiedzy o kierunkach rozwoju branży. Organizatorzy podkreślają, że targi mają skupić różne gałęzie sektora i stworzyć dogodne warunki do profesjonalnych spotkań B2B. Uczestnicy będą mogli poznać najnowsze trendy, porozmawiać z dostawcami technologii, znaleźć partnerów biznesowych oraz przeanalizować rozwiązania, które mogą zostać wdrożone w ich firmach i instytucjach.

Istotnym elementem programu będzie również Konferencja Financial Technology Conference, organizowana w ramach targów. Wydarzenie konferencyjne będzie przestrzenią do rozmów o najważniejszych wyzwaniach sektora, trendach technologicznych, innowacyjnych rozwiązaniach oraz praktycznych kierunkach rozwoju cyfrowych finansów. W programie przewidziano także elementy wyróżniające wystawców, w tym nagrody za premierę targową, innowacyjność, ekspozycję targową oraz produkt targowy.

FINTECH Poland Expo 2026 to wydarzenie dla wszystkich, którzy chcą zrozumieć, jak zmienia się świat finansów, płatności i technologii dla biznesu. To propozycja dla przedstawicieli banków, fintechów, e-commerce, handlu, sektora ubezpieczeniowego, firm pożyczkowych, dostawców IT, startupów, inwestorów, przedsiębiorców oraz osób odpowiedzialnych za cyfryzację, finanse, bezpieczeństwo i rozwój organizacji. Udział w targach pozwoli poznać najnowsze rozwiązania, zdobyć wiedzę, zbudować relacje i przygotować firmę na przyszłość cyfrowej gospodarki.

Najważniejsze informacje:

Data: 17–19 listopada 2026

Miejsce: Ptak Warsaw Expo, Nadarzyn

Godziny otwarcia: 10:00–17:00

Strona wydarzenia: https://fintechexpopoland.com/

Rejestracja: https://fintechexpopoland.com/rejestracja/

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