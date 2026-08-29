Uczeni bez wątpliwości. Koncerty metalowe to terapia zdrowotna

W serii eksperymentów przeprowadzonych podczas Wacken Open Air 2023 naukowcy z Max Planck Institute sprawdzili, czy intensywne doświadczenie festiwalowe wpływa na to, jak długo człowiek jest w stanie wytrzymać fizyczny dyskomfort. Wyniki są zaskakująco jednoznaczne: metalowcy może i nie czują bólu w mniejszym stopniu, ale potrafią go znosić dłużej.

Wacken jako laboratorium

Wacken Open Air to nie tylko mekka fanów ciężkiego grania, ale - jak się okazuje - również idealne środowisko do badań nad ludzką percepcją bólu. W eksperymencie wzięły udział 122 osoby. Część z nich przebadano dzień przed rozpoczęciem koncertów, gdy dopiero rozstawiali namioty i szykowali się na festiwalowy maraton. Druga grupa trafiła do testów w trzecim i czwartym dniu imprezy, już po solidnej dawce hałasu, adrenaliny i kontaktów społecznych.

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Badanie było proste, ale skuteczne: uczestnicy wkładali rękę i przedramię do wody o temperaturze bliskiej zera i trzymali je tam tak długo, jak byli w stanie. Maksymalny czas wynosił cztery minuty.

Najciekawsze jest to, czego badanie nie wykazało. Metalowcy nie stali się nagle mniej wrażliwi na ból. Nie zgłaszali też, że zimno jest mniej nieprzyjemne. Zmieniło się coś innego: ich zdolność do wytrzymania dyskomfortu. Uczestnicy testowani podczas festiwalu trzymali rękę w lodowatej wodzie dłużej niż ci przebadani wcześniej - ale tylko wtedy, gdy z analizy wykluczono osoby, które w dniu testu spożyły duże ilości alkoholu.

W eksperymencie Lydii Schneider przeprowadzonym na terenie Wacken Open Air wzięło udział 122 fanów metalu

To ważny szczegół, bo alkohol potrafi nieprzewidywalnie wpływać na percepcję bólu. Po jego odfiltrowaniu różnica między grupami stała się wyraźna: festiwal wzmacniał odporność na dyskomfort, choć nie zmieniał samego odczucia bólu.

Dlaczego metal działa?

Naukowcy nie wskazują jednego, pewnego mechanizmu, ale mają kilka hipotez. Jedna z nich dotyczy oksytocyny - hormonu odpowiedzialnego za więzi społeczne i regulację bólu. Intensywne przeżycia grupowe, wspólne koncerty, fizyczna aktywność i emocjonalne pobudzenie mogą zwiększać jej poziom, choć w tym badaniu nie mierzono hormonów bezpośrednio. To na razie spekulacja, ale pasująca do obserwacji.

Druga hipoteza jest bardziej psychologiczna: metal to gatunek, który często operuje gniewem, agresją i intensywnymi emocjami. Badacze przypominają, że tłumiona złość potrafi wzmacniać odczuwanie bólu u pacjentów z przewlekłymi schorzeniami. Możliwe więc, że festiwal - jako bezpieczne środowisko do „wyrzucenia” emocji - działa jak wentyl bezpieczeństwa, zwiększając odporność na dyskomfort.

Festiwal jako trening akceptacji

Wyniki badań pokazują coś jeszcze: metalowcy nie tyle „znieczulają się” na ból, ile uczą się go akceptować. To subtelna, ale istotna różnica. Uczestnicy nie zgłaszali mniejszej intensywności bólu, ale byli w stanie dłużej go znosić. To może mieć znaczenie kliniczne - badacze sugerują, że muzyka wyrażająca silne emocje mogłaby pomagać pacjentom z przewlekłym bólem w radzeniu sobie z trudnymi stanami emocjonalnymi.

Wacken ma opinię wyjątkowo przyjaznego i inkluzywnego festiwalu. Uczestnicy to w większości niemieccy fani metalu, a atmosfera imprezy jest specyficzna - intensywna, ale pozytywna. Naukowcy podkreślają, że nie wiadomo, czy podobny efekt wystąpiłby na innych festiwalach, w innych krajach czy przy innych gatunkach muzycznych. To dopiero początek badań.

Jeśli jesteś fanem ciężkiego grania, możesz mieć powód do dumy: nauka właśnie potwierdziła, że metalowcy mają wyższą odporność na dyskomfort

Nie dlatego, że są „twardzi z natury”, ale dlatego, że intensywne doświadczenia - muzyczne, społeczne i emocjonalne - realnie wpływają na to, jak radzimy sobie z bólem. Czy to oznacza, że słuchanie Slayera przed wizytą u dentysty pomoże wytrzymać borowanie? Tego badanie nie sprawdzili. Ale jeśli kiedyś ktoś zapyta dlaczego metalowcy są tak wytrzymali, możesz odpowiedzieć: bo tak mówi nauka.

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