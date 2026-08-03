Żabka potężnie zhakowana. Zmieńcie hasła, zanim będzie za późno

Sieć sklepów Żabka padła ofiarą poważnego, wielowarstwowego ataku hakerskiego. Według pierwszych ustaleń doszło do wycieku danych pracowników, partnerów, a prawdopodobnie także części klientów. Co gorsza - atakujący mieli uzyskać dostęp do kodu źródłowego kilkudziesięciu repozytoriów oraz dokumentacji krytycznych systemów firmy.

Co właściwie wyciekło?

Według Niebezpiecznika hakerzy uzyskali dostęp do kont osób mających dostęp do infrastruktury Żabki - pracowników i partnerów. To oznacza, że w grę wchodzą dane osobowe, loginy, hasła, a także informacje techniczne, które w normalnych warunkach nigdy nie powinny opuścić firmowych serwerów.

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Najbardziej niepokojący fragment doniesień dotyczy dostępu do kodu źródłowego i dokumentacji. Kilkadziesiąt repozytoriów to fundament działania aplikacji, systemów rabatowych, narzędzi dla ajentów, integracji z płatnościami, a nawet elementów zaplecza logistycznego. Jeśli ktoś miał w rękach tak szeroki zestaw danych to mógł nie tylko je wykraść - mógł też zrozumieć, jak działa cała platforma technologiczna Żabki.

Czy klienci powinni się bać?

Żabka ma swoją aplikację - żappkę

Krótka odpowiedź: powinni być czujni. Dłuższa: nie ma jeszcze potwierdzenia, że dane klientów faktycznie wyciekły, ale istnieje realne prawdopodobieństwo, że część z nich mogła znaleźć się w rękach atakujących.

Zalecamy natychmiastową zmianę hasła wszędzie tam, gdzie użytkownik stosował takie samo jak w Żabce - incydenty tego typu pokazują, że wciąż zbyt wiele osób używa jednego hasła do wszystkiego.

Druga sprawa: komunikacja. Jeśli ktoś podszyje się pod Żabkę, to mając dostęp do części infrastruktury lub danych może przygotować phishing, który będzie wyglądał wyjątkowo wiarygodnie.

A te dziwne rabaty w sklepach?

Żabka Nano - w pełni autonomiczny sklep

W weekend część sklepów Żabki została zamknięta z powodu awarii systemu rabatowego. Niektóre produkty dostawały gigantyczne zniżki, inne - zupełnie przypadkowe. W sieci krążyły zdjęcia paragonów, na których losowe artykuły miały rabaty rzędu kilkudziesięciu procent.

Na razie nie wiadomo, czy te dwie sprawy są powiązane. Może to być zwykła awaria. Może to być efekt uboczny ataku. Może to być testowanie możliwości po przejęciu części systemów.

Brak oficjalnych informacji nie pomaga, ale zbieżność czasowa jest co najmniej zastanawiająca.

Dlaczego ten atak jest tak poważny?

Żabka nie jest zwykłą siecią sklepów. To gigant technologiczny, który od lat inwestuje w automatyzację, systemy rekomendacji, aplikację mobilną, narzędzia dla ajentów, a nawet autonomiczne sklepy Nano.

W praktyce Żabka jest firmą technologiczną, która sprzedaje produkty spożywcze. A to oznacza, że jej infrastruktura jest rozbudowana, wielowarstwowa i - jak każda duża platforma - podatna na błędy, jeśli nie jest perfekcyjnie zabezpieczona.

Żabka na razie nie opublikowała pełnego raportu ani szczegółowego komunikatu. To normalne - firmy w takich sytuacjach działają według procedur, które zakładają najpierw zabezpieczenie infrastruktury, potem analizę, a dopiero na końcu komunikację.

Ale jedno jest pewne: to jeden z najpoważniejszych cyberataków na polską firmę retailową w historii. I jeden z najciekawszych przypadków dla ekspertów od bezpieczeństwa - bo pokazuje, jak bardzo skomplikowane są współczesne systemy i jak łatwo jeden błąd może otworzyć drzwi do całej infrastruktury.

Żabka od lat buduje wizerunek firmy, która "robi rzeczy inaczej"

Autonomiczne sklepy, aplikacja z rabatami, programy lojalnościowe, integracje z płatnościami, własne systemy AI. To imponujące - ale jednocześnie oznacza, że każda linijka kodu, każdy serwer i każdy dostęp pracownika staje się potencjalnym punktem wejścia dla atakujących.

Można powiedzieć, że Żabka stała się ofiarą własnego sukcesu technologicznego. Im bardziej nowoczesna infrastruktura, tym większa powierzchnia ataku. A hakerzy nie śpią - i najwyraźniej znaleźli sposób, by zajrzeć do środka jednego z najbardziej zaawansowanych systemów retailowych w Polsce.

*Ilustracja otwierająca wygenerowana za pomocą MAI-Image-2.5 i Adobe Firefly F&E

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