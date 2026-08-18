Apple z ogromnym wyciekiem. System zdradził 20 nowości

System Apple'a zdradził 20 nowości. Ujawnił wszystko
macOS Tahoe 26.7 ujawnił nazwy kodowe ponad 20 urządzeń koncernu z Cupertino. Odświeżenie obejmie smartfony, komputery oraz akcesoria domowe. Ta lista zapadnie wam w pamięć.
Wrzesień oraz wiosna to dla ten Apple od lat dwa najważniejsze filary w kalendarzu fanów marki. Jesień tradycyjnie należy do flagowych smartfonów, które wyznaczają kierunek rozwoju całego ekosystemu. Niedługo po nich na scenę wkraczają zazwyczaj komputery Mac z nowymi procesorami, domykając kluczowe premiery technologiczne roku i napędzając przedświąteczną sprzedaż.
Wiosna z kolei stanowi idealny moment na uzupełnienie oferty o przystępniejsze cenowo urządzenia, odświeżone modele bazowe lub sprzęt z segmentu audio i akcesoriów domowych. Po spokojniejszych miesiącach letnich wiele wskazuje jednak na to, że nadchodzący cykl przyniesie wyjątkowo intensywny zalew nowości sprzętowych, co zdradzają najnowsze wersje oprogramowania.
macOS Tahoe 26.7 zdradził nowe urządzenia
W udostępnionej wersji macOS Tahoe 26.7 Release Candidate deweloperzy i dziennikarze natrafili na liczne odniesienia do niezapowiedzianych produktów. Zostawione w kodzie flagi funkcji odsłoniły nazwy kodowe obejmujące niemal całe portfolio producenta, od urządzeń domowych po zupełnie nowe formaty smartfonów.
Najwięcej uwagi przyciągają plany rozwoju inteligentnego domu. Kod zdradza obecność huba domowego w wersji z podstawką (J490) oraz wariantu montowanego na ścianie (J491), pracującego pod kontrolą systemu homeOS o nazwie kodowej Pebble. Pojawiły się także ślady nowego HomePoda mini (B525) powiązanego z projektem Argentium oraz wzmianki o domniemanej kamerze bezpieczeństwa (J229).
W sekcji audio odnaleziono zapisy wskazujące na prace nad słuchawkami AirPods wyposażonymi w aparat (B790), które otrzymały w kodzie odwołania do strumieniowania obrazu. Oprogramowanie wspomina również o 4. generacji AirPods Pro (AirPodsPro1,4) oraz kolejnych modelach spod szyldu Beats.
Zapisy dotyczące smartfonów potwierdzają prace nad flagowymi iPhone’ami 18 Pro (V63) i 18 Pro Max (V64), a także nad składanym wariantem określanym jako iPhone Ultra (V68). W kodzie widnieją również identyfikatory bazowego iPhone’a 18 (V67) oraz smukłego iPhone’a Air 2 (V62).
Wśród komputerów i tabletów pojawił się bazowy 14-calowy MacBook Pro z procesorem M6 (J804), nowe wersje iMaców (J833, J834) oraz wyższe konfiguracje MacBooków Pro, potencjalnie wyposażone w ekrany OLED. Kod zdradza także nadchodzącego iPada mini (J510, J511) z wyświetlaczem OLED i układem A19 Pro.
Wśród pozostałych wpisów zauważono nowy pilot do Apple TV (ATVRemote1,5), kolejną odsłonę gogli Vision Pro (N109) oraz ciągi znaków związane z wdrożeniem narzędzi Apple Intelligence w Chinach, które zawierają lokalne ograniczenia dotyczące bezpieczeństwa treści.
Harmonogram premier Apple? Już zaraz
Pierwszych nowości z tej listy możemy spodziewać się już we wrześniu 2026 r., kiedy zadebiutują flagowe smartfony: iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max oraz składany iPhone Ultra, a także innowacyjne AirPods ze wbudowaną kamerą.
Jesienny maraton może zostać podzielony na dwa wydarzenia, co oznaczałoby osobną prezentację w październiku lub listopadzie dla MacBooka Pro z chipem M6, odświeżonego iMaca czy nowego iPada mini z panelem OLED. Z kolei tańszy, standardowy iPhone 18 oraz iPhone Air 2 to najprawdopodobniej kandydaci na premierę wiosenną.
Wciąż jednak dużą niewiadomą pozostaje dokładny harmonogram wdrożenia akcesoriów domowych, w tym huba oraz domowej kamery. Nie ma też pewności co do terminu debiutu nowej generacji gogli Vision Pro i odświeżonego pilota Apple TV.
Największą zagadką pozostaje długa lista nieprzypisanych numerów seryjnych i identyfikatorów urządzeń, które mogą zwiastować zupełnie nowe kategorie produktów lub jedynie wewnętrzne platformy testowe.
Pełny wykaz odnalezionych urządzeń i identyfikatorów
Inteligentny dom i akcesoria
- Home Hub (wersja z podstawką): kod J490
- Home Hub (wersja ścienna): kod J491
- HomePod mini nowej generacji: kod B525
- Kamera bezpieczeństwa / akcesorium domowe z czujnikami: kod J229 (J229Architecture)
- Niezidentyfikowane urządzenia domowe: identyfikatory HomeAccessory17,2 oraz HomeAccessory17,3
- Nowy pilot do Apple TV: identyfikator ATVRemote1,5
Audio i słuchawki
- AirPods z kamerami: kod B790
- AirPods Pro 4. generacji: identyfikator AirPodsPro1,4
- Nowe słuchawki Beats: kody B518 oraz B522
- Niezidentyfikowany model AirPods: identyfikator AirPod3,5
iPhone’y
- iPhone 18 Pro: kod V63
- iPhone 18 Pro Max: kod V64
- iPhone Ultra (składany model): kod V68
- iPhone 18 (model bazowy): kod V67
- iPhone Air 2: kod V62
Komputery Mac
- MacBook Pro 14-calowy z procesorem M6: kod J804
- Nowe modele iMaca: kody J833 oraz J834
- MacBooki Pro wyższej klasy (potencjalnie z ekranami OLED): kody K114c, K114s, K116c, K116s
Tablety i gogle VR/AR
- iPad mini z ekranem OLED i chipem A19 Pro: kody J510 oraz J511
- Gogle Vision nowej generacji (Vision Pro 2 lub tańszy wariant): kod N109
Niezidentyfikowane numery modeli i identyfikatory urządzeń
- Numery modeli: A3436, A3437, A3438, A3439, A3440, A3441, A3456, A3457, A3465, A3529, A3530, A3531, A3532, A3533, A3543, A3577
- Identyfikatory: Device1,8234, Device1,8236, Device1,8238, Device1,8240, Device1,8241, Device1,8242, Device1,8246, Device1,8247, Device1,8248
Dziennikarz Spider's Web, redaktor działu technologie i nauka oraz twórca krótkich treści wideo na platformach TikTok, Reels oraz YouTube Shorts. W 2016 roku rozpoczął swoją karierę na growym portalu How2Play.pl. W 2020 roku dołączył do zespołu tworzącego i rozwijającego jeden z największych serwisów dla Generacji Z w Polsce - Vibez.pl, gdzie był częścią zespołu redakcyjnego. Tam zajmował się pisaniem newsów, produkcją krótkich filmów oraz przeprowadzaniem interwencji dziennikarskich. Z wykształcenia związany z ekonomią, ale interesuje się niemal wszystkim - od najnowszych filmów z uniwersum Marvela (#toteżkino), poprzez dramy ze świata influencerów, aż po jakikolwiek temat, który ma w sobie odrobinę technologii.