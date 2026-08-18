Apple z ogromnym wyciekiem. System zdradził 20 nowości

Wrzesień oraz wiosna to dla ten Apple od lat dwa najważniejsze filary w kalendarzu fanów marki. Jesień tradycyjnie należy do flagowych smartfonów, które wyznaczają kierunek rozwoju całego ekosystemu. Niedługo po nich na scenę wkraczają zazwyczaj komputery Mac z nowymi procesorami, domykając kluczowe premiery technologiczne roku i napędzając przedświąteczną sprzedaż.

Wiosna z kolei stanowi idealny moment na uzupełnienie oferty o przystępniejsze cenowo urządzenia, odświeżone modele bazowe lub sprzęt z segmentu audio i akcesoriów domowych. Po spokojniejszych miesiącach letnich wiele wskazuje jednak na to, że nadchodzący cykl przyniesie wyjątkowo intensywny zalew nowości sprzętowych, co zdradzają najnowsze wersje oprogramowania.

macOS Tahoe 26.7 zdradził nowe urządzenia

W udostępnionej wersji macOS Tahoe 26.7 Release Candidate deweloperzy i dziennikarze natrafili na liczne odniesienia do niezapowiedzianych produktów. Zostawione w kodzie flagi funkcji odsłoniły nazwy kodowe obejmujące niemal całe portfolio producenta, od urządzeń domowych po zupełnie nowe formaty smartfonów.

Najwięcej uwagi przyciągają plany rozwoju inteligentnego domu. Kod zdradza obecność huba domowego w wersji z podstawką (J490) oraz wariantu montowanego na ścianie (J491), pracującego pod kontrolą systemu homeOS o nazwie kodowej Pebble. Pojawiły się także ślady nowego HomePoda mini (B525) powiązanego z projektem Argentium oraz wzmianki o domniemanej kamerze bezpieczeństwa (J229).

W sekcji audio odnaleziono zapisy wskazujące na prace nad słuchawkami AirPods wyposażonymi w aparat (B790), które otrzymały w kodzie odwołania do strumieniowania obrazu. Oprogramowanie wspomina również o 4. generacji AirPods Pro (AirPodsPro1,4) oraz kolejnych modelach spod szyldu Beats.

Zapisy dotyczące smartfonów potwierdzają prace nad flagowymi iPhone’ami 18 Pro (V63) i 18 Pro Max (V64), a także nad składanym wariantem określanym jako iPhone Ultra (V68). W kodzie widnieją również identyfikatory bazowego iPhone’a 18 (V67) oraz smukłego iPhone’a Air 2 (V62).

Wśród komputerów i tabletów pojawił się bazowy 14-calowy MacBook Pro z procesorem M6 (J804), nowe wersje iMaców (J833, J834) oraz wyższe konfiguracje MacBooków Pro, potencjalnie wyposażone w ekrany OLED. Kod zdradza także nadchodzącego iPada mini (J510, J511) z wyświetlaczem OLED i układem A19 Pro.

Wśród pozostałych wpisów zauważono nowy pilot do Apple TV (ATVRemote1,5), kolejną odsłonę gogli Vision Pro (N109) oraz ciągi znaków związane z wdrożeniem narzędzi Apple Intelligence w Chinach, które zawierają lokalne ograniczenia dotyczące bezpieczeństwa treści.

Harmonogram premier Apple? Już zaraz

Pierwszych nowości z tej listy możemy spodziewać się już we wrześniu 2026 r., kiedy zadebiutują flagowe smartfony: iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max oraz składany iPhone Ultra, a także innowacyjne AirPods ze wbudowaną kamerą.

Jesienny maraton może zostać podzielony na dwa wydarzenia, co oznaczałoby osobną prezentację w październiku lub listopadzie dla MacBooka Pro z chipem M6, odświeżonego iMaca czy nowego iPada mini z panelem OLED. Z kolei tańszy, standardowy iPhone 18 oraz iPhone Air 2 to najprawdopodobniej kandydaci na premierę wiosenną.

Wciąż jednak dużą niewiadomą pozostaje dokładny harmonogram wdrożenia akcesoriów domowych, w tym huba oraz domowej kamery. Nie ma też pewności co do terminu debiutu nowej generacji gogli Vision Pro i odświeżonego pilota Apple TV.

Największą zagadką pozostaje długa lista nieprzypisanych numerów seryjnych i identyfikatorów urządzeń, które mogą zwiastować zupełnie nowe kategorie produktów lub jedynie wewnętrzne platformy testowe.

Pełny wykaz odnalezionych urządzeń i identyfikatorów

Inteligentny dom i akcesoria

Home Hub (wersja z podstawką): kod J490

Home Hub (wersja ścienna): kod J491

HomePod mini nowej generacji: kod B525

Kamera bezpieczeństwa / akcesorium domowe z czujnikami: kod J229 (J229Architecture)

Niezidentyfikowane urządzenia domowe: identyfikatory HomeAccessory17,2 oraz HomeAccessory17,3

Nowy pilot do Apple TV: identyfikator ATVRemote1,5

Audio i słuchawki

AirPods z kamerami: kod B790

AirPods Pro 4. generacji: identyfikator AirPodsPro1,4

Nowe słuchawki Beats: kody B518 oraz B522

Niezidentyfikowany model AirPods: identyfikator AirPod3,5

iPhone’y

iPhone 18 Pro: kod V63

iPhone 18 Pro Max: kod V64

iPhone Ultra (składany model): kod V68

iPhone 18 (model bazowy): kod V67

iPhone Air 2: kod V62

Komputery Mac

MacBook Pro 14-calowy z procesorem M6: kod J804

Nowe modele iMaca: kody J833 oraz J834

MacBooki Pro wyższej klasy (potencjalnie z ekranami OLED): kody K114c, K114s, K116c, K116s

Tablety i gogle VR/AR

iPad mini z ekranem OLED i chipem A19 Pro: kody J510 oraz J511

Gogle Vision nowej generacji (Vision Pro 2 lub tańszy wariant): kod N109

Niezidentyfikowane numery modeli i identyfikatory urządzeń

Numery modeli: A3436, A3437, A3438, A3439, A3440, A3441, A3456, A3457, A3465, A3529, A3530, A3531, A3532, A3533, A3543, A3577

Identyfikatory: Device1,8234, Device1,8236, Device1,8238, Device1,8240, Device1,8241, Device1,8242, Device1,8246, Device1,8247, Device1,8248

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