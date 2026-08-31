Zegarki Apple'a zaskoczą. Dwie świetne nowości

Wrześniowe wydarzenie sprzętowe producenta z Cupertino, zaplanowane na 9 września, przyniesie oficjalną prezentację nowej generacji zegarków z logo nadgryzionego jabłka.

Na scenie zadebiutują Apple Watch Series 12 oraz Apple Watch Ultra 4, którym towarzyszyć będą nowe smartfony z linii iPhone oraz podstawowe słuchawki AirPods 5. generacji.

Tegoroczne modele mają nie wprowadzić rewolucyjnych zmian konstrukcyjnych, ale stanowić kolejny krok w ewolucji całej serii. Czyli: jak zawsze.

Apple ma stawiać na stabilizację linii produktowej i dopracowanie sprawdzonych rozwiązań przed wdrożeniem głębszych zmian konstrukcyjnych, skupiając uwagę na nowych wykończeniach kopert oraz podniesieniu precyzji pomiarów biometrycznych.

Powrót ceramiki w projekcie iceman

Najbardziej wyrazistym akcentem wizualnym w modelu Series 12 okazuje się powrót kopert wykonanych z ceramiki, rozwijanych w ramach wewnętrznego projektu „iceman”.

Surowiec ten, ceniony za twardość, głęboki połysk oraz niemal całkowitą odporność na mikrozarysowania, wraca do oficjalnego katalogu po wieloletniej nieobecności.

Inżynierowie Apple'a przygotowali dwa warianty kolorystyczne ceramicznej obudowy, obejmujące klasyczną, polerowaną biel oraz głęboką, ciemną szarość. Równolegle z premierą nowych kopert w ofercie pojawi się odświeżona kolekcja splotów i odcieni pasków.

Całodobowy pomiar tętna i regeneracji

Jeśli chodzi o zmiany, nikt nie będzie zaskoczony. Dostaniemy nowe funkcje zdrowotne. Kluczowa modernizacja dotyczy sposobu pracy optycznego pulsometru, który zyskał zdolność nieprzerwanego rejestrowania tętna przez pełne 24 godziny na dobę.

W dotychczasowych generacjach gęste próbkowanie aktywowało się głównie w trakcie treningów lub w losowych odstępach czasu podczas spoczynku, natomiast nowy układ eliminuje jakiekolwiek przerwy w odczytach bez konieczności ręcznego wymuszania sesji treningowej.

Ciągły monitoring biometryczny idzie w parze z gruntowną przebudową oprogramowania w aplikacjach Zdrowie oraz Fitness. Apple ma dodać do Watcha 12 i Ultra 4 wskaźniki gotowości treningowej, poziomu obciążenia organizmu oraz jakości nocnej regeneracji.

Na ten moment przecieki nie ujawniły żadnych informacji dotyczących cen nadchodzących modeli. Pozostaje nam czekać na oficjalną prezentację, która odbędzie się już 9 września.

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