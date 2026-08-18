AirPodsy zyskają wzrok. To będzie najdziwniejsza premiera tej jesieni

Oczekiwanie na nową generację słuchawek Apple trwa w najlepsze, a cała branża od wielu miesięcy żyje kolejnymi doniesieniami. Sam producent regularnie podgrzewał atmosferę wokół swoich akcesoriów, rejestrując w urzędach liczne patenty wskazujące na planowaną integrację sensorów optycznych oraz miniaturowych aparatów fotograficznych bezpośrednio w obudowie urządzeń audio.

Tego typu koncepty przestały być traktowane wyłącznie jako futurystyczne szkice inżynieryjne w momencie, gdy leakerzy zaczęli dostarczać coraz bardziej szczegółowe szczegóły dotyczące prac nad sprzętem. Z przecieków jasno wynikało, że Apple nie zamierza ograniczać się do ewolucyjnych poprawek brzmienia czy wydłużania czasu pracy na jednym ładowaniu. Zamiast tego inżynierowie z Cupertino stworzyli sprzętowy pomost dla rozwijanych algorytmów sztucznej inteligencji.

Wizja analityków oraz insiderów skupiała się wokół słuchawek, które zamiast klasycznego sterowania dotykowego lub głosowego zyskają zdolność analizy otoczenia. Urządzenie ma rejestrować to, na co aktualnie patrzy użytkownik, przekształcając bezprzewodowe pchełki w autonomiczny aparat do zbierania kontekstu wizualnego.

Kod macOS Tahoe 26.7 ujawnia słuchawki B790

Plotk znalazły potwierdzenie w oprogramowaniu. Jak wynika z materiałów odnalezionych przez serwis MacRumors w wersji testowej systemu macOS Tahoe 26.7 Release Candidate, Apple przygotowuje słuchawki AirPods wyposażone w moduły optyczne, a ich rynkowa premiera jest już blisko.

W plikach systemowych natrafiono na oficjalne wideo demonstracyjne. Materiał pokazuje użytkownika unoszącego dłoń z książką, by kamera umieszczona w obudowie słuchawki mogła sprawnie odczytać jej tytuł. W tle lektor wyjaśnia zasadę działania funkcji Visual Intelligence.

System operacyjny zdradza również mechaniki działania tego akcesorium:

Analiza otoczenia w czasie rzeczywistym: kamera przekazuje obraz do układu analizy wizualnej, pozwalając asystentowi Siri na odpowiadanie na pytania dotyczące otoczenia oraz zapisywanie konkretnych informacji na później,

Instrukcje konfiguracji i ostrzeżenia: w kodzie umieszczono bezpośrednie wytyczne dotyczące wstępnej konfiguracji oraz komunikaty ostrzegające użytkownika w sytuacji, gdy rozpuszczone włosy zasłaniają obiektyw i utrudniają poprawne działanie czujników,

Oznaczenie kodowe: nowy produkt funkcjonuje pod nazwą B790, o której wcześniej wspominał już Mark Gurman z Bloomberga w swoich raportach dotyczących urządzeń ubieralnych nowej generacji. Ten sam identyfikator pojawia się wielokrotnie w kodzie macOS Tahoe 26.7 obok odniesień do innych nadchodzących sprzętów.

AirPods B790? We wrześniu

Wszystko wskazuje na to, że najbardziej logicznym i prawdopodobnym momentem na oficjalny debiut tych słuchawek pozostaje wrześniowa konferencja Apple.

To właśnie podczas tego wydarzenia producent tradycyjnie prezentuje swoje flagowe smartfony z serii iPhone 18 Pro, a nowy model AirPods z kamerami idealnie wpisuje się w narrację wokół rozwoju funkcji Visual Intelligence oraz rosnącej mocy mobilnych procesorów.

Pokazanie tak nietypowego akcesorium obok nowych iPhone'ów pozwoli Apple’owi zaprezentować pełny ekosystem oparty na analizie obrazu w czasie rzeczywistym.

Wrześniowy termin premiery potwierdza także obecność gotowych, dopracowanych materiałów demonstracyjnych w udostępnionych kompilacjach systemowych, co dobitnie sugeruje, że sprzęt opuścił już fazę prototypu i czeka na oficjalne wejście do sprzedaży.

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