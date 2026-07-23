Katastrofalny stan zapór na polskich rzekach. Powódź niczego nas nie nauczyła

Dziś 21 proc. zapór w Polsce jest w złym stanie technicznym - ostrzega organizacja ClientEarth Prawnicy dla Ziemi. Tym samym obiekty stanowią potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi i samego środowiska.

Autorzy publikacji podkreślają, że zapory powstawały w zupełnie innych czasach. Nie są więc przygotowane na aktualne wyzwania związane ze zmianami klimatu, a sami konstruktorzy mieli inną wiedzę niż ta, która jest dostępna dzisiaj.

- Mimo to decyzje pozwalające na dalszą eksploatację starych i dużych zapór często zapadają bez ponownej oceny oddziaływania na środowisko - zauważa organizacja ClientEarth.

W raporcie czytamy, że większość dużych zapór w Europie powstała w latach 60. i 70. XX wieku. Co za tym idzie, infrastruktura osiąga obecnie wiek "wymagający szczególnej uwagi z punktu widzenia bezpieczeństwa i dalszej eksploatacji".

Wraz ze starzeniem się zapór coraz częściej pojawiają się pęknięcia, procesy erozyjne oraz osłabienie elementów konstrukcyjnych, zwiększając zagrożenie zarówno dla ekosystemów rzecznych, jak i ludności zamieszkującej tereny położone poniżej zapory. Dodatkową presję na starzejącą się infrastrukturę wywierają powodzie, susze, intensywne opady oraz osuwiska, które przyspieszają proces degradacji konstrukcji - wyjaśnia raport.

Autorzy przestrzegają, że wraz z upływem czasu zapory mogą stopniowo tracić skuteczność w ograniczaniu ryzyka powodzi. W efekcie stara konstrukcja może ograniczać fale powodziowe w "mniejszym stopniu, niż zakładano na etapie jej projektowania".

W Polsce ponad 40 zapór przekroczyło wiek alarmowy

ClientEarth przytacza badania naukowców z Uniwersytetu Śląskiego, które wykazały, że w 2022 r. w 47 kluczowych zbiornikach zaporowych w Polsce zebrało się blisko 200 mln ton osadu. W przypadku zbiornika na Wisłoku konieczne było wydobycie prawie 0,72 mln m3 osadu, a koszt prac przekroczył 70 mln zł.

Poważnym ostrzeżeniem jest też zapora w Pilchowicach. Po latach doczekała się w końcu remontu, ale na własne oczy zobaczyliśmy, jak skomplikowana jest to procedura. Doszło do śmierci wielu ryb, pojawiły się głosy o katastrofie ekologicznej.

- Podjęliśmy się realizacji zadania, którego przez blisko 50 lat nikt nie wykonał. Przez pół wieku zapora nie przechodziła kompleksowej modernizacji, a zbiornik nie był opróżniany. Modernizacja zapory w Pilchowicach, przedsięwzięcie o wartości blisko 100 mln zł jest inwestycją o strategicznym znaczeniu dla bezpieczeństwa mieszkańców Dolnego Śląska. Jej rolą jest ochrona życia ludzi przed powodzią – taką jak ta z września 2024 roku. Nie istnieje odpowiedzialna alternatywa, która pozwalałaby zapewnić bezpieczeństwo życia ludzi bez przeprowadzenia kompleksowej modernizacji - zaznaczała spółka Tauron Energia.

"Remont, a dokładniej sytuacja związana ze śnięciem ryb, zwróciła uwagę na rzekę i jej problemy" - dodała firma w innym komunikacie, wyjaśniając przy tym Radiu Wrocław, że "nie odpowiada za problemy z odprowadzaniem ścieków do rzek czy też za osady denne, których nie jest ani właścicielem ani użytkownikiem".

Płaci społeczeństwo

ClientEarth zauważa, że wieloletnie gromadzenie osadów w zbiorniku, remont przestarzałej zapory, ekstremalnie wysokie temperatury i osłabiony ekosystem stworzyły warunki, które doprowadziły do katastrofy ekologicznej.

- Koszty utrzymywania starzejących się zapór nie są wyłącznie finansowe, ale też środowiskowe. Za skutki takich decyzji płaci społeczeństwo, w tym również mieszkańcy okolicznych miejscowości, których bezpieczeństwo jest zagrożone - komentuje Maja Starosta, nasza prawniczka i autorka raportu.

Według Starosty wchodzimy w okres masowego starzenia się wielkich zapór. Oznacza to "rosnące koszty remontów i modernizacji, a jednocześnie coraz niższą funkcjonalność, bo zbiorniki z czasem wypełniają się osadami".

Tylko co dalej? Zdaniem ClientEarth decyzje o przedłużaniu eksploatacji dużych zapór powinny poprzedzone oceną oddziaływania na środowisko, tak jak ma to miejsce w przypadku nowych inwestycji. "Oceny środowiskowe powinny uwzględniać aktualny stan wiedzy naukowej, skutki zmiany klimatu oraz proces starzenia się infrastruktury" - wyjaśniają autorzy publikacji.

Czas nie jest czynnikiem neutralnym w eksploatacji zapór. Jeżeli okres ich eksploatacji zostaje przedłużony o kolejne 10 czy 20 lat, zmienia się zarówno sama infrastruktura, jak i jej otoczenie. Materiały ulegają korozji i zużyciu, zbiorniki stopniowo zamulają się, a rzeki przekształcają się pod wpływem wieloletniej fragmentacji i innych presji środowiskowych. Jednocześnie zmiana klimatu zwiększa częstotliwość ekstremalnych powodzi i susz, pogłębia degradację ekosystemów wodnych i przyspiesza starzenie się zapór. Obiekty projektowane kilkadziesiąt lat temu nie były przystosowane do funkcjonowania w takich warunkach - zaznaczają autorzy raportu.

Rekomendują także, aby państwa członkowskie regularnie oceniały funkcjonalność istniejących zapór i analizowały wszystkie możliwe scenariusze dalszego zarządzania nimi – "od modernizacji, przez zmianę sposobu ich użytkowania, po usunięcie tam, gdzie będzie to uzasadnione wynikami przeprowadzonej oceny".

Jak przekonują, przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko nie musi przesądzać o likwidacji zapory, ale pozwoli ocenić, jakie skutki będzie miała jej dalsza eksploatacja i czy "nadal uznajemy ją za rozwiązanie leżące w interesie publicznym".

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