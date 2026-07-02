Zakaz worków na bioodpady. Za błąd sąsiada zapłaci cały blok

Od 1 lipca 2026 r. w kolejnych częściach Polski zaczynają obowiązywać nowe zasady segregacji bioodpadów. Największa zmiana dotyczy mieszkańców regionu leszczyńskiego, gdzie wprowadzono całkowity zakaz wyrzucania odpadów biodegradowalnych w jakichkolwiek workach, również tych oznaczonych jako biodegradowalne czy kompostowalne.

Odpady mają trafiać do brązowych pojemników wyłącznie luzem. Za nieprzestrzeganie nowych przepisów konsekwencje finansowe mogą ponieść nie tylko osoby, które źle segregują śmieci, ale nawet wszyscy mieszkańcy danej nieruchomości.

REKLAMA

Bioodpady tylko luzem

Od początku lipca Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego wprowadził obowiązek wyrzucania bioodpadów bezpośrednio do brązowych pojemników. Dotyczy to wszystkich odpadów organicznych powstających w gospodarstwach domowych, takich jak resztki jedzenia, obierki warzyw i owoców, fusy po kawie i herbacie czy inne odpady pochodzenia roślinnego.

REKLAMA

Największą zmianą jest całkowity zakaz stosowania worków. Nie chodzi wyłącznie o zwykłe plastikowe reklamówki. Do pojemników nie wolno wrzucać także worków reklamowanych jako biodegradowalne lub przeznaczone do bioodpadów.

Powód jest prosty. Zakłady zajmujące się przetwarzaniem bioodpadów nie są w stanie szybko i jednoznacznie odróżnić zwykłych worków foliowych od tych kompostowalnych. Dodatkowo część produktów dostępnych na rynku jedynie sprawia wrażenie ekologicznych, choć w rzeczywistości nie spełnia wymagań dotyczących kompostowania przemysłowego. W efekcie cała partia odpadów może zostać zanieczyszczona.

REKLAMA

Dlaczego nawet worki biodegradowalne budzą problemy?

Dla wielu mieszkańców zakaz może wydawać się nielogiczny. Skoro worek jest biodegradowalny, dlaczego nie można wrzucić go razem z bioodpadami?

Problem polega na tym, że określenia "biodegradowalny", "eko" czy "bio" nie zawsze oznaczają, że dany produkt rozłoży się w warunkach panujących w kompostowni. Część takich worków wymaga znacznie wyższej temperatury lub dłuższego czasu rozkładu niż zapewnia standardowy proces przetwarzania odpadów komunalnych.

REKLAMA

Operatorzy instalacji nie mają możliwości sprawdzania każdego worka z osobna. Z tego powodu coraz więcej samorządów przyjmuje prostą zasadę, do pojemnika na bioodpady trafiają wyłącznie same odpady organiczne, bez żadnych opakowań.

REKLAMA

Błędy mogą oznaczać wyższe rachunki za śmieci

Najbardziej dotkliwą konsekwencją niewłaściwej segregacji mogą być wyższe opłaty za odbiór odpadów. Jeżeli podczas kontroli okaże się, że bioodpady zostały wyrzucone niezgodnie z regulaminem, gmina może naliczyć podwyższoną opłatę za gospodarowanie odpadami.

REKLAMA

W przypadku budynków wielorodzinnych problem staje się jeszcze poważniejszy. Nieprawidłowa segregacja w jednym pojemniku może skutkować wyższymi kosztami dla całej nieruchomości. Oznacza to, że za błędy pojedynczych mieszkańców mogą zapłacić wszyscy lokatorzy.

To właśnie dlatego spółdzielnie mieszkaniowe i zarządcy nieruchomości coraz częściej przypominają o zasadach segregacji. W jednej z altan śmietnikowych Gostyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej znaleziono bioodpady wyrzucone w plastikowych workach. Zarządca zwrócił uwagę, że podobne przypadki po wejściu nowych przepisów mogą prowadzić do dodatkowych kosztów dla wszystkich mieszkańców.

REKLAMA

Coraz więcej miast zmienia zasady

Nowe przepisy nie są wyjątkiem. Podobne rozwiązania obowiązują już w wielu polskich miastach i gminach.

W Poznaniu bioodpady od dłuższego czasu należy wyrzucać wyłącznie luzem. Miasto jasno wskazuje, że nawet worki biodegradowalne nie powinny trafiać do brązowych pojemników.

REKLAMA

Podobne zasady funkcjonują również w gminie Mosina, gdzie dodatkowo bioodpady dzielone są na odpady kuchenne i ogrodowe. Także w mieście i gminie Serock wprowadzono nowe regulacje mające ograniczyć zanieczyszczanie bioodpadów plastikiem.

Nieco inaczej wygląda sytuacja w Gdyni. Tam zakazane są tradycyjne worki foliowe, natomiast dopuszczalne pozostają worki kompostowalne spełniające odpowiednie wymagania. Z kolei Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi również przypomina mieszkańcom, że foliowe worki, nawet oznaczone jako przeznaczone do bioodpadów, nie powinny trafiać do brązowych kontenerów.

REKLAMA

Ładowanie...

Bogdan Stech Redaktor Dziennikarz Spider's Web, zajmuje się tematyką militariów i obronności. Jest pasjonatem lotnictwa, broni pancernej i miłośnikiem symulatorów. Pisze o nowych technologiach, takich jak broń hipersoniczna czy laserowa. Interesuje się historią konfliktów oraz Chin i Wietnamu w XX wieku. Dziennikarzem jest od 1998 roku. Pracował w Super Expressie, Gazecie Wyborczej, Purepc. Jest autorem trzech książek poświęconych wojnie w Wietnamie. Prywatnie interesuje się również fizyką, grami, kotami i kolarstwem górskim.