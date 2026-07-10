Już 12 sierpnia 2026 r. w Europie nastąpi całkowite zaćmienie Słońca. I choć Polska nie znajdzie się na jego trasie, to mieszkańcy naszego kraju będą mogli zobaczyć tarczę Słońca niemal całkowicie zasłoniętą przez Księżyc.

Zaćmienie Słońca to nic innego jak rezultat spektakularnej geometrii Układu Słonecznego. Słońce jest 400 razy większe od Księżyca, ale jednocześnie znajduje się 400 dalej od Ziemi niż nasz naturalny satelita. W momencie gdy oba te ciała ustawią się w jednej linii, tarcza Księżyca idealnie przesłania tarczę Słońca. W tym momencie Księżyca rzuca na powierzchnię naszej planety wąski pas cienia.

W miejscach, gdzie dochodzi do całkowitego zaćmienia Słońca, dochodzi do zachwiania naturalnego cyklu dnia. Temperatura gwałtownie spada o kilka stopni, cienie kładą się pod nietypowymi kątami, a zmierzch zapada w mgnieniu oka, dezorientując dzikie zwierzęta, które nagle układają się do snu. W dawnych kulturach wywoływało to paraliżujący strach przed apokalipsą lub gniewem bogów. Dzisiaj wiemy, że to czysta fizyka, która tym razem zaoferuje nam widowisko w porze wieczornej.

Harmonogram dla Polski

Polska znajdzie się poza obszarem całkowitego zaćmienia, dlatego nie zobaczymy u nas zniknięcia Słońca za Księżycem. Mimo to sierpniowe wydarzenie będzie dobrze widoczne jako zaćmienie częściowe. Będzie to jednocześnie największe zaćmienie Słońca w Polsce od 27 lat. Dlatego już teraz zapiszcie sobie datę 12 sierpnia w kalandarzu i zarezerwujcie sobie czas.

Dla obserwatorów w Polsce kluczowe będą ostatnie minuty przed końcem dnia. Cały proces rozpocznie się w środę, 12 sierpnia, w okolicach godziny 19:10 do 19:15, kiedy to czarna krawędź Księżyca po raz pierwszy przetnie jasną tarczę Słońca.

Z perspektywy kraju warunki będą się różnić w zależności od regionu, jednak ogólna zasada jest prosta, im dalej na zachód i północ, tym wspanialszy spektakl przygotowała dla widzów natura.

Prawdziwa kulminacja nastąpi krótko po godzinie 20:00. W miastach takich jak Wrocław, Szczecin czy Poznań tarcza słoneczna zostanie przysłonięta w rekordowych 84-85 proc.. Mieszkańcy Gdańska i Warszawy zobaczą zakrycie na poziomie odpowiednio 82 oraz 81 proc. Nieco mniej mroku doświadczy południowy wschód, w Krakowie faza maksymalna osiągnie około 64 proc.

Zachód Słońca jakiego jeszcze nie widzieliśmy

To, co uczyni to wydarzenie wyjątkowym, to moment jego zakończenia. Słońce zacznie zachodzić w trakcie trwania zaćmienia. Przykładowo w Warszawie zachód Słońca nastąpi o godzinie 20:06, zaledwie cztery minuty po fazie maksymalnej. Oznacza to, że nad horyzontem ukaże się charakterystyczny, głęboko nadgryziony sierp światła, który powoli schowa się za linię ziemi.

Lepsze warunki do obserwacji będą nad morzem. Przykładowo w Ustce zachód Słońca nastąpi dopiero o godz. 23:31, dzięki czemu na plaży będzie można obserwować zjawisko w pełnej jego krasie. Oczywiście, jeśli pozwoli na to pogoda.

Aby w pełni docenić ten widok, należy z wyprzedzeniem znaleźć miejsce z całkowicie odsłoniętym zachodnim oraz północno-zachodnim horyzontem. Idealnie sprawdzają się nadmorskie plaże, wysokie punkty widokowe, dachy budynków czy otwarte przestrzenie polne, gdzie widoku nie blokują drzewa ani gęsta zabudowa miejska.

Hiszpania przyciągnie turystów

Dla osób, które chcą zobaczyć pełne zaćmienie Słońca, najlepszym kierunkiem będzie Hiszpania. To pierwsze całkowite zaćmienie widoczne z kontynentalnej Europy od 2006 roku, dlatego zainteresowanie tym wydarzeniem jest bardzo duże.

Pas całkowitego zaćmienia przejdzie przez północną część kraju, między innymi w rejonie Asturii, Kantabrii oraz Kraju Basków. Następnie przesunie się w kierunku Morza Śródziemnego, obejmując także wyspę Majorkę.

W Hiszpanii zjawisko nastąpi bardzo późnym popołudniem, krótko przed zachodem Słońca. W mieście Burgos całkowita faza zaćmienia potrwa około 1 minuty i 48 sekund. Nie będzie to więc długie widowisko, ale jego wyjątkowość wynika z faktu, że przez te kilkadziesiąt sekund możliwe będzie zobaczenie korony słonecznej bez użycia specjalnych instrumentów.

Dla wielu turystów z Polski Hiszpania może stać się jednym z najpopularniejszych kierunków podróży astronomicznych w 2026 r. Lot do północnej części kraju pozwoli zobaczyć zjawisko, którego z terenu Polski nie da się obserwować w pełnej formie.

Kolejne wielkie zaćmienia już wkrótce

Samo zjawisko zaćmienia Słońca nie jest wyjątkowo rzadkie. Dochodzi do niego zazwyczaj kilka razy w roku, jednak większość z nich jest widoczna tylko z ograniczonych obszarów Ziemi. Problemem jest niewielki rozmiar cienia Księżyca, dlatego konkretne miejsce na naszej planecie może czekać na kolejne całkowite zaćmienie nawet kilkaset lat.

Podczas całkowitego zaćmienia znika jasna powierzchnia Słońca, a oczom obserwatorów ukazuje się korona słoneczna, niezwykle gorąca i rozległa warstwa plazmy otaczająca naszą gwiazdę. To właśnie możliwość zobaczenia tego zjawiska sprawia, że astronomowie i miłośnicy nieba podróżują czasem tysiące kilometrów, aby znaleźć się w pasie całkowitości.

Po wydarzeniu z 12 sierpnia 2026 r. Europa nie będzie musiała długo czekać na kolejne spektakularne zaćmienie. 2 sierpnia 2027 r. całkowite zaćmienie Słońca przejdzie przez południową Hiszpanię, północną Afrykę oraz Półwysep Arabski. To wydarzenie już teraz określane jest przez wielu obserwatorów jako jedno z najważniejszych zaćmień XXI wieku, ponieważ całkowita faza potrwa aż 6 minut i 23 sekundy, najdłużej w tym stuleciu.

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