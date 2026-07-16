Kupiła wodę i zaraz dała mandat. Skarbówka gra nieczysto, ale ma rację

Polska kocha takie opowieści. Historia o małej szczecińskiej pierogarni błyskawicznie obiegła internet, idealnie wpisując się w powszechny, narodowy mit o walce uciśnionego przedsiębiorcy z bezdusznym aparatem państwa. Rzecz dotyczyła sytuacji, która na pierwszy rzut oka wydaje się czystym absurdem. Kilka minut przed oficjalnym otwarciem lokalu, w potwornym upale, klientka poprosiła o butelkę wody. Lokal był jeszcze nieczynny, kasa fiskalna stała martwa, ale obsługa litując się, sprzedała wodę. Pech chciał, że zmęczona upałem klientka okazała się pracowniczką skarbówki. Brak paragonu i cyk, 500 zł mandatu.

Internet natychmiast wydał wyrok. Jak można być taki bezdusznym? Dlaczego urząd gnębi małych ciułaczy o butelkę wody, zamiast ścigać prawdziwych, vatowskich baronów w białych kołnierzykach?

Można oczywiście uważać, że tzw. nabycia sprawdzające bywają robione w paskudny, prowokacyjny sposób. Sam miewam pretensje do organów, że ich tajni agenci zachowują się jak polujący zza krzaka na 30 km/h. Ale muszę powiedzieć coś mniej popularnego i niewygodnego. Jeśli przedsiębiorca sam wprost przyznaje publicznie: sprzedaliśmy wodę, kasa nie była uruchomiona, a paragonu nie było, to sam się wystawia. Tyle.

Zamknięte drzwi nie dają dyspensy na sprzedaż

Internet zadziałał w tym przypadku na prostych emocjach: mały lokal, upał, butelka chłodnej wody, bezduszny urzędnik. Tymczasem biznesowo i podatkowo sprawa jest do prosta.

Argument, że jeszcze nie mieliśmy otwarte (bo brakowało 7 minut do 11:00) jest po prostu absurdalny. Zamknięte drzwi lokalu czy odwrócona tabliczka to nie jest tryb awaryjny zwalniający z obsługi kasy fiskalnej. Jeśli fizycznie bierzesz od kogoś pieniądze za konkretny towar, to właśnie oficjalnie wykonałeś akt sprzedaży. A sprzedaż nie przestaje być nagle sprzedażą tylko dlatego, że do oficjalnej godziny otwarcia brakuje kilku minut.

Przedsiębiorca w tej konkretnej sytuacji miał kilka bezpiecznych wariantów:

mógł powiedzieć twardo: przepraszam, jeszcze nie obsługujemy, proszę poczekać;

mógł na szybko uruchomić kasę i po prostu sprzedać tę wodę zgodnie z przepisami;

jeśli chciał udowodnić ludzki gest, to dać spragnionemu klientowi szklankę darmowej kranówki. Wtedy nie byłoby mowy o sprzedaży.

Ale wariant pod tytułem: zrobiliśmy wyjątek, wzięliśmy gotówkę bez nabicia na kasę, bo jesteśmy ludzcy, to rozwiązanie absolutnie najgorsze z możliwych. Moralnie może i brzmi to ładnie, ale formalnie wygląda fatalnie.

Paragon to zasada, a nie dobra wola

Przez to ciągłe pobłażanie zapominamy, czym tak właściwie jest ewidencja sprzedaży. Każdy przedsiębiorca zobowiązany do ewidencji sprzedaży na kasie ma absolutny obowiązek wydać klientowi paragon. Jego niewydanie to nie jest tylko drobne uchybienie czy potknięcie. Może być ono zakwalifikowane jako przestępstwo lub wykroczenie skarbowe. Paragon należy zawsze drukować i wręczać najpóźniej w chwili przyjmowania płatności, a opóźnienie tego procesu, nawet kilkuminutowe, grozi sankcją w postaci mandatu.

Co do wysokości samego mandatu. 500 złotych za wodę robi wrażenie i brzmi absurdalnie drogo. Tylko że w 2026 r. przy płacy minimalnej wynoszącej 4806 zł, to te 500 zł to tak naprawdę absolutne minimum. Kara za wykroczenie to 1/10 płacy, czyli równe 480,60 zł. Zatem ten mandat to nie jest kara z kosmosu nałożona z mściwości urzędnika. To wręcz łagodny wymiar sprawiedliwości za niedopełnienie podstawowego obowiązku.

Zasada w małym punkcie usługowym powinna być brutalna: paragon nie jest opcjonalnym finałem transakcji, nie jest czynnością, którą robi się jak jest trochę luzu (pamiętacie, jak w spożywczakach jeszcze kilkanaście lat temu przy kasie była rolka nabitych, ale niewydanych paragonów?). To musi być odruch bezwarunkowy: najpierw nabicie i przekazanie dokumentu klientowi, a potem schowanie gotówki do szuflady. Nie dlatego, że kochamy państwowe urzędy. Dlatego, że chwila dekoncentracji i jeden mały błąd na 5 złotych będą kosztować firmę więcej, niż wynosi całodniowy zysk z drobnej sprzedaży.

Metody skarbówki bywają obrzydliwe. Wiem to sam

Odwróćmy kota ogonem, zostawmy na chwilę zasady i przejdźmy do samego stylu działania kontrolerów. Bo choć przedsiębiorca zawinił, to państwo polskie też nie jawi się tu jako dumnie galopujący na białym koniu rycerz.

Nabycie sprawdzające to usankcjonowane narzędzie KAS, przy którym tajny klient weryfikuje rzetelność rejestrowania transakcji i wydawania dokumentów kasowych. Resort finansów uparcie tłumaczy, że to ochrona rzetelnych podatników przed szarą strefą. Problem w tym, że w praktyce ten tajny klient często ma z tym wsparciem niewiele wspólnego.

Zamiast dbać o uczciwość, bada nawyk i po prostu testuje ludzką słabość. I tu zaczyna się cały ambaras, bo przedsiębiorca często słusznie ma poczucie, że został uwikłany w tanią prowokację, ale aparat państwowy sucho odbija piłeczkę: zrobiliśmy dokładnie to, do czego nas powołano – sprawdziliśmy transakcję.

Podam przykład z własnego podwórka. Ostatnia kontrola w naszym punkcie. Pojawia się urzędnik. Dziwnym zbiegiem okoliczności nie wchodzi sam, a moment wcześniej wpada do lokalu nagle kilka osób robiąc sztuczny tłok. Jedna Pani pyta o paczkę, drugi Pan w tym samym czasie dopytuje kolegę o wydruk na A3, a trzeci właśnie jest rozliczany na kasie. Generują mały, nerwowy chaos przy samej ladzie – rzucają pytania, zagadują, przepychają się. Tworzą dokładnie to idealne, pełne zamieszania środowisko, w którym zmęczony kasjer ma największą szansę popełnić błąd i zapomnieć o głupim kliknięciu w kasę.

Takie coś nie jest walką z mafią. To po prostu jest słabe. Państwo sprawdzające obywateli powinno testować ich uczciwość, a nie prowokować odruchy w sztucznie kreowanych, nerwowych sytuacjach. To jak podkładanie komuś nogi tylko po to, by sprawdzić, czy upadnie w wyznaczonym miejscu.

Właśnie dlatego żelazna zasada paragon przed zapłatą musi zostać wbita obsłudze do głowy. Przy konfrontacji z KAS nie ma najmniejszego znaczenia to, że dookoła był sztucznie pompowany tłum, ogromne zamieszanie czy ogólnoludzkie zmęczenie. Nikt nie kupi usprawiedliwienia w stylu: miałem dobre intencje, ale byłem zajęty czymś innym, za sekundę i tak miałem wbić tę sprzedaż. Tłumaczenia tu nie działają.

Fiskus też ma czasem problem z logiką

Nie chcę w tym wszystkim oczywiście brzmieć jak obrońca i rzecznik rządu, bo skarbówka potrafi mocno odpłynąć. Spójrzmy na raport Rzecznika MŚP za 2023 r. Mamy tam opisane sprawy, w których urzędnicy nakładali mandaty na salony solarium. Za co? Za to, że klient poprosił właściciela o rozmienienie banknotu na drobne, by wrzucić je do automatu przyjmującego opłaty. Absurdalnie zakwalifikowano to jako próbę ukrycia sprzedaży bez ewidencji! Na szczęście Rzecznik słusznie uznał, że rozmienienie gotówki na bilon nie jest czynnością handlową, a urząd po interwencji przyznał rację i oddał kary.

Jeśli urzędnik z automatu traktuje rozmienianie pieniędzy jako sprzedaż, to rzeczywiście brniemy w patologię i ślepą bezwzględność. Tyle tylko, że butelka mineralki to nie jest rozmienienie pieniędzy. Sprzedana za żywą gotówkę woda, obojętnie czy przed dziesiątą czy po jedenastej, zawsze będzie po prostu sprzedażą.

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Walka z szarą strefą jest potrzebna, ale organizacje przedsiębiorców mają rację: stosowanie chwytów poniżej pasa prowokacji jest zwyczajnie niepotrzebne, a jedna czy druga ludzka pomyłka nie robi z małego biznesmena wielkiego kryminalisty obchodzącego latami podatki. Z drugiej strony, jeśli sami będziemy bagatelizować obowiązki i tłumaczyć każdą winę litością, upałem i trudnym dniem, to te niezdrowe, podejrzliwe relacje na linii urząd – przedsiębiorca zostaną z nami na zawsze. Skarbówka powinna uważniej dobierać środki, ale przedsiębiorca musi wbić sobie do głowy: nie dajesz paragonu, dajesz urzędowi amunicję do ręki.

*Grafika wprowadzająca wygenerowana przez AI

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