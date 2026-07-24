Lekarz mógł dopisywać wizyty, których nie było. Sprawdź Internetowe Konto Pacjenta 

Historię mieszkańca Lublina opisał portal zero.pl. Po obejrzeniu materiału o fikcyjnych wizytach lekarskich mężczyzna postanowił sprawdzić, czy czasami do podobnych praktyk nie doszło z jego - rzecz jasna nieświadomym - udziałem. Po zalogowaniu się na Internetowe Konto Pacjenta szybko w oczy rzuciła się wizyta u dermatologa. W rzeczywistości takiej konsultacji jednak nie było.

Jak opisuje zero.pl, mężczyzna u tego lekarza faktycznie kiedyś był - ale kilka lat temu. Tymczasem z danych IKP wynikało, że wizyty były świeże, a na dodatek na jednej się nie skończyło. W sumie od maja 2021 r. w systemie odnotowano 559 świadczeń, zaś koszty refundacji wyliczono na blisko 59 tys. zł.

Wśród sprawozdanych świadczeń znajdowały się m.in. zabiegi laseroterapii zmian powierzchniowych wyceniane na 80–124 zł oraz konsultacje dermatologiczne za 76 zł. Wszystkie opisano jako przyjęcia planowe na podstawie skierowania. Żeby zrealizować tyle wizyt w tak krótkim czasie, pacjent musiałby przez kilka lat pojawiać się w poradni kilka razy w tygodniu - opisuje serwis.

Mężczyzna zgłosił sprawę do Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ. Fundusz sprawdził, że nieprawidłowości mogą dotyczyć również innych pacjentów. Sprawa została zgłoszona na policję, a od kwietnia 2025. śledztwo prowadzi Prokuratura Rejonowa Lublin-Północ.

- Postępowanie znajduje się w fazie in rem – nikomu dotychczas nie przedstawiono zarzutów. Trwa weryfikacja okoliczności podanych w zawiadomieniu, głównie poprzez przesłuchania świadków – opisuje portalowi zero.pl prok. Marcin Kozak, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Lublinie.

Wizyty, których nie było. Jak sprawdzić je w Internetowym Koncie Pacjenta?

W tym celu:

wchodzisz na https://pacjent.gov.pl/ klikasz Historia leczenia następnie Historia wizyt klikasz w szczegóły konkretnej wizyty na dole widać zakodowane procedury medyczne i kwotę

Widząc wizytę, która tak naprawdę nie miała miejsca, można od razu zgłosić nieprawidłowości.

NFZ zaznacza, że wychwycenie nieprawidłowości bez zgłoszeń pacjentów jest bardzo trudne, więc dlatego zachęcano osoby, aby sprawdzały historię wizyt.

Zdjęcie główne: Katarzyna Ledwon / Shutterstock

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