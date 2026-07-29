"Jest gorąco, więc z nami nie jedźcie". PKP Intercity odda za bilety 100 procent

Od 29 lipca do Polski powracają potężne upały, a wskazania termometrów ponownie osiągną bardzo wysokie wartości. Dla wielu pasażerów wizja podróży pociągiem w takich warunkach budzi uzasadnione obawy.

Podczas poprzednich fal gorąca w tym roku przewoźnik zmagał się z poważnymi problemami organizacyjnymi i technicznymi. Awaryjność taboru, niedziałająca klimatyzacja oraz wielogodzinne opóźnienia zamieniały przejazdy na wielu trasach w trudne sprawdziany wytrzymałości.

W reakcji na nadchodzące upały PKP Intercity zapowiedziało wdrożenie specjalnych rozwiązań osłonowych. Najważniejszym z nich jest umożliwienie pasażerom całkowicie bezpłatnego zwrotu biletów bez potrącania standardowej opłaty w wysokości 15 procent odstępnego.

Bezpłatny zwrot biletów w PKP Intercity: jakie są zasady?

Specjalna zasada zwrotu bez opłat dotyczy przejazdów zaplanowanych w okresie od 30 lipca do 9 sierpnia 2026 r. Podstawowym warunkiem skorzystania z amnestii jest zakup dokumentu przejazdu najpóźniej do 29 lipca.

Darmowy zwrot obejmuje wyjątkowo szeroki katalog dokumentów przewozowych:

Komunikację krajową: bilety jednorazowe, odcinkowe, grupowe, a także oferty specjalne Multiprzejazd oraz Multiprzejazd Max.

Komunikację międzynarodową: przejazdy do i z Niemiec, Czech, Słowacji, Węgier, Austrii oraz na Litwę (w tym atrakcyjną cenowo ofertę Super Promo International).

Dodatkowe opłaty i rezerwacje: miejscówki, dopłaty do pociągów kategorii Express InterCity Premium (EIP Pendolino) oraz bilety na przewóz rowerów i zwierząt.

Od kas po e-IC: jak zwrócić bilet i odzyskać środki?

Procedura zwrotu zależy od momentu, w którym podejmiecie decyzję o rezygnacji, oraz od kanału zakupu. Przed rozpoczęciem terminu ważności biletu możecie oddać go bez problemu w kasie biletowej, poprzez Serwis e-IC lub w dedykowanej aplikacji mobilnej. Co ważne, bilety zakupione w kanałach internetowych można bez przeszkód zwrócić również bezpośrednio w kasie stacjonarnej.

Sytuacja wygląda inaczej, gdy termin ważności biletu już się rozpoczął lub system automatycznie pobrał standardowe odstępne:

Składanie wniosku reklamacyjnego: jeśli system internetowy potrącił 15 procent przy automatycznym zwrocie, należy złożyć wniosek o refundację pobranej kwoty przez formularz reklamacyjny.

Bilety nieużyte z powodu upału: w przypadku przeoczenia terminu lub rezygnacji z podróży z powodu gorąca, pasażerowie mają prawo ubiegać się o pełny zwrot środków drogą wnioskową.

Bilety odcinkowe: bilety tygodniowe, miesięczne czy kwartalne można oddać najpóźniej w przedostatnim dniu ich ważności, a kwota zwrotu zostanie wyliczona proporcjonalnie do niewykorzystanego czasu.

Bilety grupowe: zwrot realizowany jest w kasie przed rozpoczęciem ważności, natomiast dokumenty opłacone przelewem wymagają złożenia wniosku.

Napój na dworcu i rezerwowe lokomotywy

Przewoźnik zadeklarował, że równolegle z ułatwieniami w zwrotach biletów uruchamia dodatkowe procedury bezpieczeństwa na czas fali gorąca. Działania te mają na celu zmniejszenie uciążliwości podróży dla osób, które mimo trudnych warunków zdecydują się wyruszyć w trasę.

Pakiet działań osłonowych obejmuje:

Zapas wody pitnej: zabezpieczenie pakietów wody wydawanych pasażerom w sytuacjach awaryjnych oraz podczas opóźnień.

Mobilnych informatorów: obecność dodatkowego personelu na największych węzłach kolejowych w kraju.

Rezerwy taborowe: przygotowanie dodatkowych lokomotyw w kluczowych punktach sieci do szybkiej wymiany w razie awarii.

Honorowanie biletów: wprowadzanie wzajemnego honorowania biletów z innymi spółkami kolejowymi w uzasadnionych przypadkach.

Fala frustracji w sieci

Najbardziej dyskutowanym elementem komunikatu PKP Intercity okazał się oficjalny apel do pasażerów o rozważenie zmiany planów wyjazdowych.

Przewoźnik wprost sugeruje przełożenie podróży na inne godziny lub dni, kierując te słowa w szczególności do osób starszych, z problemami zdrowotnymi, a także podróżujących z dziećmi i zwierzętami.

Komunikat ten wywołał potężną falę krytyki ze strony internautów. W komentarzach pod informacjami spółki dominują głosy frustracji. Komentujący wytykają przewoźnikowi, że zamiast doradzać pasażerom rezygnację z podróży w środku sezonu urlopowego, spółka powinna skupić się na utrzymaniu sprawności technicznej wagonów i zapewnieniu działającej klimatyzacji.

Użytkownicy zwracają uwagę na bolesny kontrast między miliardowymi inwestycjami w nowy tabor a rzeczywistością, w której oficjalna rada przewoźnika na lato sprowadza się do stwierdzenia: "jest gorąco, więc lepiej z nami nie jechać".

Dodatkowym źródłem irytacji pozostaje fakt, że systemy internetowe wciąż automatycznie pobierają 15-procentowe odstępne, zmuszając pasażerów do pisania ręcznych reklamacji w celu odzyskania własnych pieniędzy.

Miniaturka współtworzona z Nano Banana 2.0

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