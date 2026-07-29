"Jest gorąco, więc z nami nie jedźcie". PKP Intercity odda za bilety 100 procent
Nawracająca fala upałów zmusiła PKP Intercity do wprowadzenia darmowych zwrotów biletów. Pasażerowie masowo krytykują jednak radę, by z powodu gorąca zrezygnować z podróży.
Od 29 lipca do Polski powracają potężne upały, a wskazania termometrów ponownie osiągną bardzo wysokie wartości. Dla wielu pasażerów wizja podróży pociągiem w takich warunkach budzi uzasadnione obawy.
Podczas poprzednich fal gorąca w tym roku przewoźnik zmagał się z poważnymi problemami organizacyjnymi i technicznymi. Awaryjność taboru, niedziałająca klimatyzacja oraz wielogodzinne opóźnienia zamieniały przejazdy na wielu trasach w trudne sprawdziany wytrzymałości.
W reakcji na nadchodzące upały PKP Intercity zapowiedziało wdrożenie specjalnych rozwiązań osłonowych. Najważniejszym z nich jest umożliwienie pasażerom całkowicie bezpłatnego zwrotu biletów bez potrącania standardowej opłaty w wysokości 15 procent odstępnego.
Bezpłatny zwrot biletów w PKP Intercity: jakie są zasady?
Specjalna zasada zwrotu bez opłat dotyczy przejazdów zaplanowanych w okresie od 30 lipca do 9 sierpnia 2026 r. Podstawowym warunkiem skorzystania z amnestii jest zakup dokumentu przejazdu najpóźniej do 29 lipca.
Darmowy zwrot obejmuje wyjątkowo szeroki katalog dokumentów przewozowych:
- Komunikację krajową: bilety jednorazowe, odcinkowe, grupowe, a także oferty specjalne Multiprzejazd oraz Multiprzejazd Max.
- Komunikację międzynarodową: przejazdy do i z Niemiec, Czech, Słowacji, Węgier, Austrii oraz na Litwę (w tym atrakcyjną cenowo ofertę Super Promo International).
- Dodatkowe opłaty i rezerwacje: miejscówki, dopłaty do pociągów kategorii Express InterCity Premium (EIP Pendolino) oraz bilety na przewóz rowerów i zwierząt.
Od kas po e-IC: jak zwrócić bilet i odzyskać środki?
Procedura zwrotu zależy od momentu, w którym podejmiecie decyzję o rezygnacji, oraz od kanału zakupu. Przed rozpoczęciem terminu ważności biletu możecie oddać go bez problemu w kasie biletowej, poprzez Serwis e-IC lub w dedykowanej aplikacji mobilnej. Co ważne, bilety zakupione w kanałach internetowych można bez przeszkód zwrócić również bezpośrednio w kasie stacjonarnej.
Sytuacja wygląda inaczej, gdy termin ważności biletu już się rozpoczął lub system automatycznie pobrał standardowe odstępne:
- Składanie wniosku reklamacyjnego: jeśli system internetowy potrącił 15 procent przy automatycznym zwrocie, należy złożyć wniosek o refundację pobranej kwoty przez formularz reklamacyjny.
- Bilety nieużyte z powodu upału: w przypadku przeoczenia terminu lub rezygnacji z podróży z powodu gorąca, pasażerowie mają prawo ubiegać się o pełny zwrot środków drogą wnioskową.
- Bilety odcinkowe: bilety tygodniowe, miesięczne czy kwartalne można oddać najpóźniej w przedostatnim dniu ich ważności, a kwota zwrotu zostanie wyliczona proporcjonalnie do niewykorzystanego czasu.
- Bilety grupowe: zwrot realizowany jest w kasie przed rozpoczęciem ważności, natomiast dokumenty opłacone przelewem wymagają złożenia wniosku.
Napój na dworcu i rezerwowe lokomotywy
Przewoźnik zadeklarował, że równolegle z ułatwieniami w zwrotach biletów uruchamia dodatkowe procedury bezpieczeństwa na czas fali gorąca. Działania te mają na celu zmniejszenie uciążliwości podróży dla osób, które mimo trudnych warunków zdecydują się wyruszyć w trasę.
Pakiet działań osłonowych obejmuje:
- Zapas wody pitnej: zabezpieczenie pakietów wody wydawanych pasażerom w sytuacjach awaryjnych oraz podczas opóźnień.
- Mobilnych informatorów: obecność dodatkowego personelu na największych węzłach kolejowych w kraju.
- Rezerwy taborowe: przygotowanie dodatkowych lokomotyw w kluczowych punktach sieci do szybkiej wymiany w razie awarii.
- Honorowanie biletów: wprowadzanie wzajemnego honorowania biletów z innymi spółkami kolejowymi w uzasadnionych przypadkach.
Fala frustracji w sieci
Najbardziej dyskutowanym elementem komunikatu PKP Intercity okazał się oficjalny apel do pasażerów o rozważenie zmiany planów wyjazdowych.
Przewoźnik wprost sugeruje przełożenie podróży na inne godziny lub dni, kierując te słowa w szczególności do osób starszych, z problemami zdrowotnymi, a także podróżujących z dziećmi i zwierzętami.
Komunikat ten wywołał potężną falę krytyki ze strony internautów. W komentarzach pod informacjami spółki dominują głosy frustracji. Komentujący wytykają przewoźnikowi, że zamiast doradzać pasażerom rezygnację z podróży w środku sezonu urlopowego, spółka powinna skupić się na utrzymaniu sprawności technicznej wagonów i zapewnieniu działającej klimatyzacji.
Użytkownicy zwracają uwagę na bolesny kontrast między miliardowymi inwestycjami w nowy tabor a rzeczywistością, w której oficjalna rada przewoźnika na lato sprowadza się do stwierdzenia: "jest gorąco, więc lepiej z nami nie jechać".
Dodatkowym źródłem irytacji pozostaje fakt, że systemy internetowe wciąż automatycznie pobierają 15-procentowe odstępne, zmuszając pasażerów do pisania ręcznych reklamacji w celu odzyskania własnych pieniędzy.
Miniaturka współtworzona z Nano Banana 2.0
Dziennikarz Spider's Web, redaktor działu technologie i nauka oraz twórca krótkich treści wideo na platformach TikTok, Reels oraz YouTube Shorts. W 2016 roku rozpoczął swoją karierę na growym portalu How2Play.pl. W 2020 roku dołączył do zespołu tworzącego i rozwijającego jeden z największych serwisów dla Generacji Z w Polsce - Vibez.pl, gdzie był częścią zespołu redakcyjnego. Tam zajmował się pisaniem newsów, produkcją krótkich filmów oraz przeprowadzaniem interwencji dziennikarskich. Z wykształcenia związany z ekonomią, ale interesuje się niemal wszystkim - od najnowszych filmów z uniwersum Marvela (#toteżkino), poprzez dramy ze świata influencerów, aż po jakikolwiek temat, który ma w sobie odrobinę technologii.