Bez zbędnych bajerów i ekranów. Dyskretny asystent uratuje cię przed mandatem

Tom by TomTom - łatwo zapamiętasz ten produkt - to jeden z tych gadżetów, które nie próbują robić zbyt wiele, a mimo to precyzyjnie trafiają w codzienne potrzeby kierowcy. Urządzenie nie udaje wielkiego centrum dowodzenia i nie przytłacza nadmiarem niepotrzebnych funkcji.

Skupia się na tym, co w trasie bywa najważniejsze: skutecznych ostrzeżeniach, porządku i zachowaniu spokoju za kierownicą. Właśnie w tym tkwi jego największa siła, ponieważ ma działać dyskretnie, ale wysoce skutecznie.

Projekt został pomyślany jako inteligentny asystent drogowy, który pomaga kierowcy znacznie szybciej zorientować się w zmiennej sytuacji na trasie. Nie znajdziemy tu technologicznej rewolucji dla samej rewolucji, lecz nacisk na codzienną użyteczność.

Co dokładnie oferuje nowy asystent?

Lista najważniejszych funkcji od razu pokazuje, że sprzęt nie jest tylko kolejnym, zbędnym ekranem w aucie. Tom by TomTom oferuje spore wsparcie, obejmujące:

ostrzeżenia o fotoradarach stacjonarnych i mobilnych,

alerty o odcinkowych pomiarach prędkości,

informacje o zagrożeniach drogowych,

komunikaty o korkach i nagłych spowolnieniach,

ostrzeżenia o przekroczeniu dozwolonej prędkości,

sygnały dźwiękowe i wizualne,

automatyczne uruchamianie przy starcie pojazdu,

współpracę z systemami Apple CarPlay i Android Auto,

całkowity brak obowiązkowej subskrypcji.

Fotoradary, zagrożenia i czas na reakcję

Najbardziej oczywista i zarazem najważniejsza funkcja to ostrzeganie przed fotoradarami. System informuje o radarach stacjonarnych, mobilnych i kontrolach odcinkowych, co w praktyce daje kierowcy znacznie więcej czasu na reakcję.

Nie uważam, że to coś niesamowicie nowatorskiego, ale pozostaje niezwykle przydatne, co nadaje temu ogromny sens w codziennym użytkowaniu na nieznanych odcinkach.

Drugim filarem oprogramowania są ostrzeżenia o zagrożeniach na drodze. Urządzenie potrafi sygnalizować roboty drogowe, wypadki, zepsute pojazdy, niebezpieczne warunki atmosferyczne czy kierowców poruszających się pod prąd.

W tej kategorii kluczowa jest nie sama liczba alertów, ale ich czasowanie. Im wcześniej kierowca otrzymuje informację, tym sprawniej może dopasować styl jazdy przed wjazdem w problematyczny fragment trasy.

Nie mniej istotne pozostają komunikaty o płynności ruchu drogowego. Jeśli na trasie pojawia się nagłe spowolnienie, niebezpieczny korek albo sytuacja wymagająca szybkiej reakcji, system natychmiast o tym informuje.

W środowisku miejskim oznacza to mniej nerwowej jazdy, a na autostradach czy trasach szybkiego ruchu ułatwia przewidywanie tego, co wydarzy się za kilka kilometrów. Np. korek na A4 w okolicach Krakowa. Chociaż to norma, więc brak alertu będzie tutaj nowością.

Codzienna ergonomia i automatyzacja

Sposób komunikacji z użytkownikiem został dobrze przemyślana: alerty dźwiękowe i wizualne zaprojektowano w taki sposób, aby kierowca nie musiał analizować rozbudowanego interfejsu ani odrywać wzroku od drogi.

Otrzymuje on jasny sygnał - i to wpisuje się dobrze w ideę sprzętu asystującego, a nie absorbującego uwagę.

Z perspektywy codziennej wygody ogromnym plusem jest funkcja automatycznego uruchamiania. Sprzęt startuje samoczynnie, eliminując konieczność pamiętania o jego włączaniu przed każdym wyruszeniem w trasę. W samochodzie wygoda rzadko bywa opcjonalnym dodatkiem, najczęściej stanowi twardy warunek regularnego korzystania z technologii.

Konstrukcja zyskuje również dzięki integracji z Apple CarPlay i Android Auto.

Dla wielu kierowców płynne współdziałanie z oprogramowaniem, z którego już korzystają na ekranie deski rozdzielczej, ma większe znaczenie niż długa lista pobocznych specyfikacji.

Brak abonamentu i siła społeczności

Na tle konkurencji wyróżnia się model biznesowy - całkowity brak obowiązkowej subskrypcji. W czasach, gdy coraz więcej usług (nie tylko motoryzacyjnych) próbuje wymusić na kierowcach regularne opłaty abonamentowe, takie podejście brzmi wyjątkowo rozsądnie.

Ty otrzymujesz sprzęt, z którego korzystasz bez ukrytych, miesięcznych kosztów. Tworzy to przejrzysty i uczciwy model użytkowania.

Baza danych systemu opiera się na społeczności kierowców. Aktywne zaangażowanie zwiększa aktualność informacji i sprawia, że alerty okazują się bardziej trafne w realnych warunkach. Użytkownik ma możliwość zgłaszania, potwierdzania lub odrzucania ostrzeżeń, co wzmacnia skuteczność całego algorytmu. W praktyce tworzy to rozwiązanie żyjące bieżącym ruchem drogowym, a nie opierające się wyłącznie na statycznych mapach.

Producent dba również o rozwój oprogramowania. W nowszych aktualizacjach dopracowano obsługę zgłaszania i odrzucania alertów podczas wyświetlania animacji, a także poprawiono ogólną czytelność i głośność sygnałów dźwiękowych. Świadczy to o tym, że produkt nie jest porzuconą, zamkniętą konstrukcją, lecz platformą, która dojrzewa i reaguje na potrzeby użytkowników.

Cena i wersje

Urządzenie Tom by TomTom dostępne jest w dwóch wariantach: podstawowym za 349 zł oraz Premium za 379 zł, który zawiera dodatkowy uchwyt z taśmą klejącą oraz uchwyt na kratkę nawiewu.

W skład standardowego zestawu wchodzą:

Urządzenie alarmowe Tom

Kabel USB-C

Konwerter z USB-A na USB-C

Montaż na klej

Instrukcja obsługi

Osobiście wybrałbym wersję Premium, ponieważ często zmieniam auta. Ale że miałem do testów wersję zwykłą, to zastosowałem prosty trick z nalepką antystatyczną, dzięki któremu przenoszenie urządzenia Tom by TomTom pomiędzy pojazdami jest wyjątkowo proste.

Pamiętaj o tym

Warto tu zaznaczyć jedną istotną rzecz, o której łatwo zapomnieć przy tego typu gadżetach. Tom by TomTom nie powstał po to, by ułatwiać łamanie przepisów czy jazdę z nadmierną prędkością na odcinkach bez kontroli.

Urządzenie ma ci pomóc w zachowaniu płynności i wczesnym przewidywaniu zagrożeń, ale w żadnym stopniu nie zwalnia z odpowiedzialności.

Nawet najszybsze alerty nie zastąpią zdrowego rozsądku, dlatego kluczowe pozostaje przestrzeganie obowiązujących limitów i skupienie na drodze. Technologia ma być praktycznym wsparciem dla rozsądnego kierowcy, a nie pretekstem do ignorowania zasad bezpieczeństwa.

Dlaczego to rozwiązanie do mnie trafia

Oceniając ten sprzęt, najmocniej przemawia do mnie jego szczerość. Tom by TomTom to kompaktowe urządzenie zbudowane wokół jednej, konkretnej obietnicy: pomóc kierowcy jechać pewniej i spokojniej. Producent nie próbuje na siłę integrować tu odtwarzacza multimedialnego, przeglądarki internetowej czy zbędnych gadżetów.

Dostajemy sprzęt, który dobrze wykonuje kilka rzeczy mających realne znaczenie na drodze. Koncentracja na użyteczności, połączona z brakiem abonamentu i automatycznym startem, sprawia, że to asystent, którego konfigurujesz raz i o nim zapominasz - aż do momentu, gdy z wyprzedzeniem uratuje cię przed wjazdem w ogromny korek lub niespodziewanym mandatem.

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