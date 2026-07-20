Co potrafi „złoty środek” dla graczy. Test INNO3D GeForce RTX 5070 Ti z agentem 007

Czym jest złoty środek w świecie kart graficznych? To optymalny stosunek kosztu produktu do uzyskanej mocy. Płacimy możliwie najmniej, dostając możliwie najwięcej. Mówimy o komponencie dla wymagającego gracza, który nie chce płacić kroci. Zależy mu jednak na wszystkich najnowszych rozwiązaniach, wysokiej płynności oraz natywnym standardzie 1440p/4K.

W 2026 roku takim złotym środkiem wydaje się karta NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti. Natomiast model produkowany przez INNO3D uchodzi za jeden z najbardziej opłacalnych, sprawdzonych, do tego z kapitalnymi gabarytami. Aż trudno uwierzyć, że RTX 5070 Ti może być tak cienki, zwłaszcza biorąc pod uwagę, jak dobrze radzi sobie z temperaturami.

Postanowiłem sprawdzić, co „złoty środek” oznacza dla gracza w 2026 roku. Zainstalowałem INNO3D GeForce RTX 5070 Ti X3 OC w swoim komputerze i wyruszyłem na przygodę z Jamesem Bondem. Nowa gra 007: First Light jest bowiem nie tylko zaskakująco udanym tytułem akcji, ale również dobrym przykładem na to, co technologie NVIDIA oferują graczom.

INNO3D GeForce RTX 5070 Ti X3 OC

INNO3D GeForce RTX 5070 Ti X3 OC

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INNO3D GeForce RTX 5070 Ti X3 OC to karta graficzna od 3999 zł, która bardzo pozytywnie zaskakuje gabarytami.

Testowa karta graficzna ma zaledwie 41 mm grubości, równe 300 mm długości w najdalszym punkcie oraz 116 mm głębokości. To niezwykle małe gabaryty jak na nowoczesny układ w architekturze Blackwell. Podczas montażu w komputerze zajmuje zaledwie dwa sloty. Oznacza to, że możemy lepiej wykorzystać potencjał płyty głównej (np. porządną kartą sieciową). GPU INNO3D to także świetne rozwiązanie dla entuzjastów małych PC, którzy szukają mocnych, ale kompaktowych podzespołów.

Mimo kompaktowych wymiarów, układ chłodzenia karty nie jest wąskim gardłem. Trzy wentylatory w połączeniu z dobrze przemyślanymi limitami OC sprawiają, iż nigdy nie udało mi się rozgrzać RTX 5070 Ti od INNO3D powyżej 71 ℃. Naprawdę próbowałem, spędzając ciągiem trzy godziny z 007: First Light rozgrywanym w QHD oraz 4K.

Musimy tylko pamiętać, że bardzo korzystna cena karty nie bierze się znikąd. Na szczęście INNO3D nie oszczędza na samym GPU. Za to nie liczcie na kolorowe diody, podświetlone logo czy ekrany LCD. To surowy i elegancki projekt, bez zbędnych wodotrysków. W zestawie poza kartą znajduje się wyłącznie adapter zasilania. Nie oczekujcie stopki podtrzymującej. Z drugiej strony karta jest na tyle lekka i mała, że dobrze sobie bez niej radzi.

INNO3D GeForce RTX 5070 Ti X3 OC

INNO3D GeForce RTX 5070 Ti X3 OC

Trzeba wspomnieć o samym Ti, bo to absolutny skok. Różnica względem bazowego modelu RTX 5070 jest gigantyczna

NVIDIA naprawdę się postarała przy układzie RTX 5070 Ti. Mówimy o potężnym, niemal generacyjnym skoku. Ten zaczyna się od rdzenia. Zamiast stosować czip GB205 z bazowej wersji karty, model Ti otrzymał rdzeń GB203 stosowany w znacznie droższym GeForce RTX 5080! Oczywiście skrojony w procesie produkcyjnym, bez części bloków obliczeniowych, ale i tak mówimy o wyższej klasie krzemu, z większą liczbą rdzeni CUDA: 8960 zamiast 6144.

Największa zmiana w ulepszonym modelu Ti to szersza szyna 256-bit z 16 GB VRAM. Bazowy RTX 5070 posiada 12 GB VRAM na węższej szynie 192-bit. Znacznie większa przepustowość modelu Ti sprawia, że gracze przez lata nie będą mieli problemów z pamięcią. Do tego nowsza karta jest odczuwalnie wydajniejsza w operacjach AI, korzystając z lokalnych modeli. Więcej pamięci docenią także różnej maści twórcy.

Kolejne ulepszenie to rdzenie RT, odpowiedzialne za zaawansowane efekty świetlne w grach wideo, obliczane w czasie rzeczywistym. Ulepszona karta GeForce RTX 5070 Ti otrzymała aż 70 rdzeni RT, podczas gdy model bazowy ma ich zaledwie 48. Różnica podczas korzystania z path tracingu oraz ray tracingu będzie od razu odczuwalna.

INNO3D GeForce RTX 5070 Ti X3 OC

INNO3D GeForce RTX 5070 Ti X3 OC

Co to wszystko oznacza z perspektywy gracza? O ile bazowa karta RTX 5070 to model do rozgrywki 1440p, INNO3D GeForce RTX 5070 Ti X3 OC aspiruje znacznie wyżej. Karta graficzna ma zapewniać użytkownikom akceptowalną rozgrywkę 4K w wielu tytułach, a także płynną rozgrywkę 1440p z ray tracingiem oraz path tracingiem. Oczywiście mówimy o rozdzielczościach natywnych, bez wsparcia takich narzędzi jak Super Rozdzielczość czy Generator Wielu Klatek.

Na co stać INNO3D GeForce RTX 5070 Ti X3 OC w grach wideo? Sprawdzam to razem z Bondem w grze 007: First Light

Zaczynamy od surowej mocy. Analizuję rozgrywkę w natywnej rozdzielczości, z maksymalnymi ustawieniami graficznymi, z wykorzystaniem DLAA. DLAA to autorska technologia NVIDIA, eliminująca ząbkowanie krawędzi (aliasing) znacznie skuteczniej niż starsze rozwiązania tego typu, jak TAA. Za arenę testową wybrałem misję z lotniskiem, gdzie agent 007 prowadzi intensywną wymianę ognia, a lokacja jest usiana wybuchającymi elementami dającymi w kość podzespołom.

Zaczynamy od natywnego 1440p, bez wsparcia DLSS oraz generatora klatek. Średnia liczba klatek na sekundę wynosi 81, z chwilowymi spadkami do 57+ fps podczas eksplozji. Oznacza to, że RTX 5070 Ti pozwala bez problemów grać natywnie, w standardzie 1440p (QHD), w najnowsze rozbudowane produkcje akcji, zapewniając 60+ klatek na sekundę. W przypadku First Light mamy przyjemny bufor aż 20 klatek na gorzej zoptymalizowane segmenty.

007: First Light

INNO3D GeForce RTX 5070 Ti X3 OC

Podnosimy poprzeczkę. Czas na natywne 4K. To standard dedykowany znacznie droższym kartom RTX 5080 i 5090, dlatego jestem niezwykle ciekaw, jak poradzi sobie tu korzystny cenowo model RTX 5070 Ti. Wyniki okazują się bardzo ciekawe. Na karcie INNO3D średnia liczba klatek na sekundę to 48 podczas eksploracji i 46 podczas wymiany ognia.

007 First Light, Słowacja, lotnisko, wymiana ognia:

QHD, Ultra, DLAA, DLSS Off, FG Off: 81 fps

4K, Ultra, DLAA, DLSS Off, FG Off: 46 fps

Na podstawie powyższych wyników INNO3D GeForce RTX 5070 Ti X3 OC stanowi ciekawą bramę do natywnej rozgrywki 4K. Jeśli graczowi odpowiada płynność na poziomie 45+ fps, może cieszyć się maksymalnymi ustawieniami graficznymi, z DLAA i rozdzielczością ostrą jak brzytwa. Nie jest to co prawda wymarzone 60 klatek na sekundę, ale kompromisowe 45 fps wystarczy wielu entuzjastom natywnego standardu Ultra HD. Z kolei redukcja ustawień graficznych z maksymalnego poziomu na niższy pozwoli odzyskać dodatkowe klatki.

Super Rozdzielczość w trybie Jakość, stanowiąca część pakietu DLSS 4.5 od NVIDIA, pięknie podkręca wyniki

Super Rozdzielczość to rozwiązanie, które pomaga graczom w zachowaniu odpowiedniej płynności na słabszych GPU. Technologia analizuje piksele kadru w niższej rozdzielczości, na ich podstawie generując sąsiednie piksele podbijające obraz do wyższej rozdzielczości. Za generację pikseli odpowiadają algorytmy uczenia maszynowego, rozwijane od 2018 roku. Rozwiązanie jest już tak dojrzałe, że wybierając DLSS w trybie Jakość, trudno dostrzec niepożądane efekty jak smużenie czy artefakty.

007: First Light

INNO3D GeForce RTX 5070 Ti X3 OC

Trzeba dodać, że na kartach RTX 50 z architekturą Blackwell (jak nasza INNO3D), Super Rozdzielczość korzysta z modelu Transformer drugiej generacji, analizującego szeroki kontekst całego kadru, lepiej dobierając sąsiednie piksele. Zamiast analizować piksel po pikselu, Transformer bierze pod uwagę również geometrię, powierzchnię i obiekty, dzięki czemu niepożądane efekty Super Rozdzielczości są jeszcze bardziej sporadyczne.

Czas na testy terenowe. W praktyce DLSS w trybie Jakość podbija płynność rozgrywki w rozdzielczości 1440p z 81 do 98 klatek na sekundę. Praktycznie setka. O wiele ciekawiej robi się w przypadku rozdzielczości 4K. Tu wcześniejsze 46 fps-ów rośnie aż do 68 fps-ów. Mamy więc pożądane 60+ klatek na sekundę, z zachowaniem niemal natywnej klarowności rozgrywki.

007 First Light, Słowacja, lotnisko, wymiana ognia:

QHD, Ultra, DLSS Jakość, FG Off: 98 fps

4K, Ultra, DLSS Jakość, FG Off: 68 fps

Jakie są wady DLSS? Podczas rozgrywki widać lekkie smużenie wokół włosów głównego bohatera, na przykład na przybliżeniach w trakcie celowania z broni. Lekki ghosting jest także widoczny na tylnym zderzaku pojazdu, podczas sekwencji samochodowych. To samo tyczy się tylnej burty podczas pływania łodzią. To jednak drobne mankamenty, które są warte przełknięcia przy możliwości grania w 4K z płynnością 60+ fps.

Gry na INNO3D GeForce RTX 5070 Ti X3 OC dostają przyspieszenia dzięki Generatorowi Wielu Klatek. Reflex robi robotę

007: First Light

INNO3D GeForce RTX 5070 Ti X3 OC

Unikalnymi rozwiązaniami dla kart z rodziny GeForce RTX 50 są Generator Wielu Klatek (Multi Frame Generation) z mnożnikami X4, X5 oraz X6, Dynamiczny Generator Klatek (Dynamic Multi-Frame Generation) oraz powiązana z tym technologia NVIDIA Reflex. Rozbijmy to na składniki:

Generator Wielu Klatek - generuje dodatkowe pełne kadry, „wstawiając je” między kadry natywne. W rezultacie liczba fps-ów znacząco rośnie, co za tym idzie, zwiększa się płynność rozgrywki. Karty RTX 50 mogą korzystać z mnożników X4, X5 oraz X6, generujących nawet kilka klatek (!) między dwie klatki natywne. W ten sposób teoretyczna płynność rozgrywki rośnie nawet kilkukrotnie.

NVIDIA Reflex - stanowi świetną odpowiedź na systemowe opóźnienie pojawiające się w trakcie rozgrywki. Technologia synchronizuje pracę procesora oraz karty graficznej, minimalizując odczuwalny lag nawet o 3/4. Reflex rozwiązuje problem tzw. kolejki renderowania, czyli klatek przygotowywanych przez CPU, które później jedna za drugą renderuje GPU. Technologia NVIDIA odczytuje działanie gracza w ostatnim możliwym momencie, minimalizując drogę sygnału bez powstawania zbędnych klatek tworzących kolejkę.

Dynamiczny Generator Klatek – świetne, wygodne rozwinięcie klasycznego generatora, dostępne wyłącznie na kartach RTX 50. Zamiast ręcznego ustawiania mnożnika (np. X4), panel kontrolny NVIDIA sam dobiera końcową liczbę generowanych klatek do częstotliwości odświeżania monitora. Dzięki temu zawsze korzystamy z optymalnego ustawienia, dopasowanego do posiadanego sprzętu, bez generowania niepotrzebnego opóźnienia.

Sam korzystam z mnożnika X2 lub Dynamicznego Generatora Klatek. Dla mnie to najlepsze rozwiązanie

007: First Light

INNO3D GeForce RTX 5070 Ti X3 OC

Zamiast Super Rozdzielczości DLSS postawiłem na generator z mnożnikiem X2. Największą zaletą tego rozwiązania, w połączeniu z Reflex, jest... subiektywne zwiększenie responsywności podczas rozgrywki. Wiem, brzmi nielogicznie, wszakże Multi Frame Generation (MFG) generuje opóźnienie. Moje osobiste odczucia podczas rozgrywki są jednak dowodem na to, że wiele zależy nie od suchych liczb, ale „równomierności” oraz „rytmu” generowania klatek, zapewniającego stabilne doświadczenie.

Grając w rozdzielczości 1440p, podczas wymiany ognia na lotnisku w 007: First Light, moja liczba klatek podskoczyła dzięki generatorowi klatek z mnożnikiem X2 do 140+ fps. Podczas sekwencji samochodowych było to z kolei 125+ fps. Zaś samo opóźnienie wahało się między 20 - 25 ms. W przypadku gier akcji dla jednego gracza jest to bardziej niż akceptowalna wartość.

W przypadku rozdzielczości 4K, bez wsparcia DLSS, płynność rozgrywki oscyluje wokół 70 klatek na sekundę, natomiast opóźnienie waha się między 25 - 30 ms. W tym konkretnym scenariuszu artefakty wywołane dodatkowymi klatkami wydają mi się większe niż niepożądane efekty wspomagania DLSS w trybie Jakość. Bazowe 46 klatek to dla generatora nieco za mało, aby serwować zadowalające rezultaty. Efekt jest niezły, ale sam wolę Super Rozdzielczość dla 4K. Cieszy natomiast możliwość wyboru, katalog narzędzi DLSS szybko rośnie.

INNO3D GeForce RTX 5070 Ti to złoty środek? Pozytywne opinie nie są przypadkiem, jestem pozytywnie zaskoczony

INNO3D GeForce RTX 5070 Ti X3 OC

W cenie od 3999 zł dostajemy kartę, która nie tylko umożliwia płynną rozgrywkę QHD z maksymalnymi ustawieniami grafiki, ale również stanowi aspiracyjną bramę do świata natywnego 4K. Przy lekkiej pomocy DLSS lub generatora klatek zyskujemy 60 klatek w Ultra HD, z kolei natywna płynność na poziomie 45 klatek to naprawdę solidny wynik. Więcej pamięci w modelu Ti zdecydowanie się przydaje.

Najciekawsze jednak dopiero przed nami. Latem 2026 roku James Bond otrzyma bezpłatną aktualizację, wprowadzającą do gry path tracing. Wtedy też będę mógł przetestować możliwości karty w zderzeniu z najbardziej zaawansowanymi efektami świetlnymi, generowanymi w czasie rzeczywistym. Zderzeniu, na które RTX 5070 Ti jest jak najbardziej przygotowany, dysponując aż 70 rdzeniami RT, w porównaniu do 48 rdzeni w modelu bazowym.

Sama karta INNO3D GeForce RTX 5070 Ti nie bez powodu zgarnia świetne opinie. GPU jest atrakcyjnie wycenione, smukłe i zapewnia solidny system chłodzenia. Nie jest to sprzęt dla mistrzów podkręcania, limity są bezpiecznie ustawione, ale typowy wymagający gracz zyska sprzęt na lata. Dopisek Ti dla modelu RTX 5070 nie jest tylko lekkim ulepszeniem – jak to miało miejsce generację temu – ale znaczącym skokiem technologicznym.

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Szymon Radzewicz Redaktor Odpowiedzialny za gry wideo oraz akcesoria dla graczy. Pisze o interaktywnych przygodach od ponad dekady. Pracował w serwisach medialnych Agory, współtworzył największy e-zin o grach w Polsce, przyłożył rękę do tłumaczeń kilku gier na polski rynek. O grach wideo wypowiada się m.in. dla Telewizji Polskiej, TVN, Polskiego Radia czy Rzeczpospolitej. Szczególnie zafascynowany nowym układem sił na globalnym rynku gier, z rosnącą pozycją Chin oraz krajów Azji Południowo-Wschodniej. Kocha survival horrory już od czasów pierwszego PlayStation, po godzinach stara się okiełznać Unreal Engine oraz Blendera.