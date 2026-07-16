Liderzy technologii wchodzą w nowy etap odpowiedzialności. Technology Leader of Tomorrow 2027

Właśnie w tym kontekście odbędzie się kolejna edycja Technology Leader of Tomorrow, zaplanowana na 22-24 czerwca 2027 roku. To wydarzenie dla liderów technologicznych, managerów IT, CIO, CTO, dyrektorów transformacji cyfrowej oraz osób, które na co dzień pracują na styku technologii, biznesu i organizacji. Nie chodzi jednak wyłącznie o rozmowę o narzędziach. Najważniejsze pytanie brzmi dziś inaczej: jak prowadzić firmę przez zmianę, kiedy technologia jest jednocześnie źródłem przewagi, ryzyka i presji?

Ostatnie lata pokazały, że transformacja cyfrowa nie jest już osobnym programem, który można zamknąć w harmonogramie i rozliczyć jako projekt. Stała się stałym stanem działania firm. Sztuczna inteligencja przyspiesza decyzje, ale wymaga nowych zasad odpowiedzialności. Automatyzacja obiecuje większą efektywność, ale zmienia sposób pracy zespołów. Cyberbezpieczeństwo przestało być tematem technicznym, bo wpływa na ciągłość biznesu, reputację i zaufanie klientów. Dane są coraz cenniejsze, ale ich wykorzystanie wymaga nie tylko technologii, lecz także dojrzałości organizacyjnej.

Dlatego lider technologii coraz rzadziej może pozostać wyłącznie ekspertem od systemów. Musi umieć tłumaczyć złożoność technologii zarządowi, rozmawiać z zespołami technicznymi ich językiem, podejmować decyzje pod presją i budować kulturę, w której organizacja potrafi szybko się uczyć. To trudna rola, bo wymaga jednocześnie kompetencji technicznych, biznesowych i przywódczych. W wielu firmach właśnie od jakości tej roli zależy, czy technologia stanie się realną przewagą, czy kolejnym źródłem napięć.

Technology Leader of Tomorrow powstało jako przestrzeń dla osób, które mierzą się z tymi wyzwaniami na co dzień. W programie konferencji znajdą się wystąpienia ekspertów, rozmowy z liderami, praktyczne case studies i wymiana doświadczeń między uczestnikami z różnych organizacji oraz branż. TLT nie jest wydarzeniem wyłącznie o trendach. Jest miejscem rozmowy o tym, jak trendy przekładają się na decyzje, procesy, zespoły i odpowiedzialność liderów.

Edycja 2027 będzie okazją do przyjrzenia się temu, jak zmienia się przywództwo technologiczne w świecie AI, presji na efektywność i rosnącej złożoności biznesu. W centrum znajdą się tematy takie jak strategia IT, sztuczna inteligencja w organizacji, zarządzanie zmianą, cyberbezpieczeństwo, dane, kultura zespołów technologicznych, komunikacja z biznesem oraz rozwój kompetencji liderów.

Ważnym elementem konferencji pozostanie także spotkanie społeczności. Liderzy technologiczni często działają pomiędzy dwoma światami: są zbyt techniczni dla części biznesu i zbyt biznesowi dla części zespołów technologicznych. Dlatego potrzebują przestrzeni, w której nie trzeba tłumaczyć od początku, dlaczego dług technologiczny jest problemem strategicznym, dlaczego AI wymaga zasad, dlaczego cyberbezpieczeństwo nie jest tylko kosztem i dlaczego kultura pracy zespołów technologicznych wpływa na wyniki firmy.

Spider's Web będzie patronem medialnym wydarzenia

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