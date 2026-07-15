Tak Europa chce niszczyć rosyjskie rakiety. Ten system to będzie majstersztyk

Rakiety balistyczne to jedno z największych zagrożeń XXI wieku. Lecą z prędkością hipersoniczną, są celne i przenoszą głowice wybuchowe o dużej masie. To właśnie taką bronią bandycka Rosja terroryzuje stolicę Ukrainy Kijów i to właśnie rakiety balistyczne są jednym z głównych broni wykorzystywanych przez Iran przeciwko Izraelowi i państwom Zatoki Perskiej.

Zwłaszcza ogromne prędkości, z jakimi rakiety balistyczne lecą do celu sprawiają, że są one tak trudne do przechwycenia. W odpieraniu wyżej wymienionych ataków najlepiej sprawdza się system Patriot. Pociski tego systemu są jednak bardzo drogie, a co gorsza, na ich wyprodukowanie trzeba czekać latami.

Europa postanowiła opracować więc własną tarczę przeciwbalistyczną, a umowa w tej sprawie została właśnie podpisana. W prace zaangażowani będą giganci przemysłu zbrojeniowego ze Starego Kontynentu.

Europa buduje własną tarczę antyrakietową

Firmy Thales, Airbus Defence and Space, Destinus, MBDA Deutschland i Safran Electronics & Defense opracują pierwszy w Europie suwerenny program przechwytywania rakiet balistycznych jeszcze poza atmosferą Ziemi.

System zaprojektowany będzie z myślą o pełnej interoperacyjności z NATO i Europejską Inicjatywą Tarcza Nieba. List intencyjny podpisany został w Paryżu podczas inauguracyjnego spotkania koalicji antybalistycznej.

System nazywa się Bliksem EXO i przeznaczony będzie do zwalczania rakiet balistycznych średniego zasięgu, w tym rosyjskich systemów klasy Oresznik (uderzają one w cel z prędkością 11 tys. km/h). Są to rakiety, które niosą wiele głowic, a niektóre z głowic mają możliwość manewrowania, co przy gigantycznych prędkościach utrudnia ich zestrzelenie.

Chodzi o rakiety balistyczne średniego zasięgu, MRBM (od ang. medium-range ballistic missile) o zasięgu 3000 km i pociski balistyczny pośredniego zasięgu, IRBM (od ang. intermediate-range ballistic missile) o zasięgu 5500 km.

System został zaprojektowany do zaawansowanej obrony przeciwrakietowej: wykrywania, śledzenia i niszczenia pocisków balistycznych w fazie środkowego lotu nad atmosferą poprzez bezpośrednie kinetyczne uderzenie, bez użycia głowicy wybuchowej. Oznacza to, że system będzie musiał charakteryzować się niesłychaną wręcz precyzją.

Bliksem EXO ma zatrzymywać rakiety jeszcze w kosmosie

W ramach konsorcjum firma Destinus pełni funkcję lidera i głównego wykonawcy, odpowiadając za integrację systemów i pocisk przechwytujący Exo-atmospheric Kill Vehicle (EKV). EKV to specjalny pojazd kosmiczny, który będzie uderzał w rakietę balistyczną z ogromną prędkościa, niszcząc go. Jest to tak zwany system hit-to-kill.

Przechwytywanie pocisków rakietowych typu hit-to-kill nad atmosferą to najbardziej wymagające, precyzyjne zadanie w obronie przeciwrakietowej. Doświadczenie Safran w zakresie systemu naprowadzania, nawigacji i sterowania zapewni europejskiemu pojazdowi przeciwrakietowemu celność wymaganą w tej misji - stwierdził Alexander Ziegler, Dyrektor Globalnego Działu Biznesowego ds. Obrony, Safran Electronics & Defense

MBDA Deutschland odpowiadać będzie za rakietę przechwytującą, wyrzutnię i zasobnik. Safran Electronics & Defense za głowicę naprowadzającą, naprowadzanie i kontrolę EKV. Airbus Defence and Space za dowodzenie, kontrolę i zarządzanie walką (BMC4I), a Thales za łańcuch radarów i czujników, od wczesnego ostrzegania po kontrolę ognia.

W obliczu coraz bardziej złożonych zagrożeń balistycznych wszystko zaczyna się od łańcucha czujników: wykrywania, śledzenia i rozróżniania celów z ekstremalnych odległości. Ten kluczowy element systemu Bliksem EXO zapewni Thales - powiedział Hervé Dammann, wiceprezes wykonawczy ds. systemów lądowych i powietrznych, Thales

Program będzie korzystał z doświadczenia Ukrainy w przeciwdziałaniu masowym atakom powietrznym i rakietowym na etapie projektowania, testowania i oceny systemu. Dzięki temu Bliksem EXO stanie się nie tylko systemem nowej generacji, ale systemem dostosowanym do realiów współczesnej wojny.

Zgodnie z listem intencyjnym, strony zamierzają zawrzeć wiążącą umowę konsorcjum w ciągu trzech miesięcy od jego podpisania. Wspólne prace inżynieryjne w ramach konsorcjum mają rozpocząć się w sierpniu 2026 ro., a konsorcjum planuje przeprowadzić test EKV w kosmosie już w 2027 r.

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