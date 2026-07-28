F-35, Abramsy, Kraby, Borsuki. Tegoroczna defilada to będzie sztos

Równolegle w całym kraju zostaną uruchomione wojskowe strefy dla mieszkańców, gdzie będzie można zobaczyć transmisję wydarzeń, porozmawiać z żołnierzami i z bliska obejrzeć wykorzystywane przez armię wyposażenie.

Hasłem tegorocznych obchodów będzie Polska SAFE - Bezpieczna Polska. To nawiązanie do programu SAFE, dzięki któremu państwa Unii Europejskiej mogą wspierać finansowanie inwestycji związanych z bezpieczeństwem i obronnością. Właśnie sprzęt kupowany przy wykorzystaniu tych środków ma być jednym z głównych bohaterów tegorocznej defilady.

Defilada na Wisłostradzie rozpocznie się w południe

Centralnym punktem obchodów będzie defilada wojskowa w Warszawie, która rozpocznie się 15 sierpnia o godz. 12.00 na Wisłostradzie. W wydarzeniu wezmą udział tysiące żołnierzy reprezentujących wszystkie rodzaje Sił Zbrojnych RP, a także wojsk sojuszniczych stacjonujących w Polsce.

Defilada ma pokazać zarówno możliwości bojowe współczesnej armii, jak i skalę prowadzonej od kilku lat modernizacji technicznej. Obok dobrze znanych konstrukcji pojawią się najnowsze pojazdy i systemy uzbrojenia, które dopiero niedawno trafiły na wyposażenie polskich jednostek.

Abramsy, K2 i Borsuki. Najnowocześniejszy sprzęt wyjedzie na ulice

Jednym z najbardziej wyczekiwanych elementów parady będzie kolumna ciężkiego sprzętu. Widzowie zobaczą amerykańskie czołgi M1A2 Abrams SEPv3, uznawane za jedne z najnowocześniejszych czołgów podstawowych świata. Towarzyszyć im będą zmodernizowane Leopardy 2PL oraz południowokoreańskie K2 Black Panther, które stopniowo wzmacniają potencjał polskich wojsk pancernych.

Nie zabraknie także artylerii. Wojsko zaprezentuje armatohaubice Krab oraz K9, które odgrywają coraz większą rolę w budowie nowoczesnych zdolności ogniowych. W kolumnie znajdą się również wyrzutnie rakiet Homar-K, amerykańskie HIMARS-y oraz system Langusta. Wszystkie te konstrukcje umożliwiają prowadzenie precyzyjnego ognia na znacznych odległościach.

Na trasie defilady pojawią się również nowe bojowe wozy piechoty Borsuk. To jedna z najważniejszych polskich konstrukcji ostatnich lat, która ma zastąpić wysłużone BWP-1. Obok nich zobaczymy transportery Rosomak w kilku specjalistycznych wersjach, między innymi rozpoznawczej, medycznej oraz wyposażonej w moździerz Rak.

W paradzie nie zabraknie także sprzętu inżynieryjnego i logistycznego. Wojsko pokaże mosty towarzyszące, pojazdy dowodzenia, sprzęt przeprawowy, wozy saperskie oraz specjalistyczne samochody wykorzystywane do zabezpieczenia działań bojowych.

Patriot, Pilica i Poprad. Obrona przeciwlotnicza pokaże swoje możliwości

Szczególne miejsce zajmą systemy odpowiedzialne za ochronę polskiego nieba. Na Wisłostradzie pojawi się wyrzutnia systemu Patriot, który stanowi fundament programu Wisła i jest przeznaczony do zwalczania rakiet balistycznych oraz samolotów.

Towarzyszyć jej będą zestawy przeciwlotnicze Poprad i Pilica, odpowiadające za obronę krótkiego zasięgu. Widzowie zobaczą również wyrzutnie przeciwokrętowych pocisków rakietowych, które są jednym z najważniejszych elementów zabezpieczających polskie wybrzeże.

Swój sprzęt zaprezentują także żołnierze wielonarodowej Batalionowej Grupy Bojowej NATO stacjonującej w Polsce. Wśród prezentowanych pojazdów znajdą się między innymi samobieżne zestawy przeciwlotnicze Gepard.

F-35 po raz pierwszy na defiladzie nad Warszawą

Jednym z najważniejszych momentów tegorocznych obchodów będzie pokaz lotniczy. Po raz pierwszy podczas Święta Wojska Polskiego nad stolicą przelecą należące do polskich sił powietrznych myśliwce piątej generacji F-35.

Obok nich pojawią się również samoloty F-16, FA-50, szkolne M-346 Bielik oraz PZL-130 Orlik. W powietrzu zobaczymy także transportowe Herculesy C-130, samoloty CASA C295M oraz M28 Bryza.

Program obejmuje również przeloty śmigłowców AW149, Black Hawk, Mi-17 oraz uderzeniowych AH-64 Apache. Wspólny pokaz ma zaprezentować możliwości lotnictwa wojskowego wykorzystywanego zarówno do działań bojowych, transportowych, jak i ratowniczych.

Parada okrętów na Bałtyku

Równolegle z warszawską defiladą rozpocznie się morska parada w Zatoce Gdańskiej. Najlepszym miejscem do jej obserwacji będzie Skwer Kościuszki w Gdyni.

Na czele szyku popłynie fregata ORP Kościuszko, za którą ustawią się kolejne jednostki Marynarki Wojennej RP. Wśród nich znajdą się korweta ORP Kaszub, okręt dowodzenia ORP Kontradmirał Xawery Czernicki, okręty transportowe, ratownicze, niszczyciele min, trałowce, jednostki hydrograficzne oraz holowniki.

W paradzie wezmą udział także okręty państw sojuszniczych, reprezentujące Szwecję, Estonię i Litwę. Obecność zagranicznych jednostek ma podkreślić współpracę państw NATO w rejonie Morza Bałtyckiego oraz wspólne działania na rzecz bezpieczeństwa regionu.

Nad Zatoką Gdańską zaprezentuje się również lotnictwo Marynarki Wojennej. Widzowie zobaczą śmigłowce AW101 i Anakonda oraz samoloty Bryza i Saab 340 wykorzystywane do patrolowania i monitorowania przestrzeni powietrznej oraz morskiej.

Drony także będą częścią pokazu

Coraz większą rolę we współczesnych siłach zbrojnych odgrywają bezzałogowe systemy powietrzne i również one pojawią się podczas obchodów.

Wojsko zaprezentuje między innymi polski system Gladius oraz izraelskie drony Orbiter. W organizacji transmisji z obu parad wykorzystane zostaną również bezzałogowce Bayraktar TB2, które umożliwią przekazywanie obrazu z powietrza zarówno znad Warszawy, jak i nad liczącym blisko dziewięć kilometrów szykiem okrętów na Bałtyku.

Wojskowe pikniki w całej Polsce

Święto Wojska Polskiego nie ograniczy się wyłącznie do Warszawy i Gdyni. W wielu miastach powstaną specjalne strefy wojskowe, w których mieszkańcy będą mogli wspólnie oglądać transmisję obu parad na telebimach.

Na odwiedzających czekać będą prezentacje sprzętu, spotkania z żołnierzami, koncerty orkiestr wojskowych oraz tradycyjna wojskowa grochówka. Największe strefy zaplanowano przy Cytadeli Warszawskiej oraz na Skwerze Kościuszki w Gdyni.

Obchody rozpoczną się już 13 sierpnia w Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Ossowie, gdzie minister obrony narodowej wręczy odznaczenia i wyróżnienia najbardziej zasłużonym żołnierzom. Zwieńczeniem kilkudniowych uroczystości będzie zaplanowana na 16 sierpnia rekonstrukcja walk Bitwy Warszawskiej, przypominająca jedno z najważniejszych wydarzeń w historii polskiej wojskowości.

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