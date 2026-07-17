Skolim chce 600 zł za walizki. I to jest dobra cena

Skolim utrzymuje niesłabnący wpływ na polski internet, a jego kolejne projekty błyskawicznie zyskują rozgłos. Artysta potrafi skutecznie przekuć popularność w komercyjny sukces, wychodząc poza rynek muzyczny i oferując produkty sygnowane własnym nazwiskiem. Parówki Skolima komuś?

Najnowszym krokiem twórcy jest odświeżona kolekcja walizek podróżnych, skierowana do fanów stylu Króla Latino. Poprzednie edycje wyprzedawały się w szybkim tempie, a bieżąca oferta wywołuje zauważalny ruch w mediach społecznościowych.

Wycena całego pakietu zawierającego trzy sztuki wynosi 600 zł. Taka jednorazowa kwota wydaje się spora, jednak po przeliczeniu na pojedyncze elementy oferta staje się... konkurencyjna?

Walizki są niewiele droższe od popularnych rynkowych alternatyw, takich jak Wittchen, co czyni je całkiem przystępnym wyborem na nadchodzący sezon urlopowy.

Walizka Skolima wygląda nieźle

Wizualnie projekt odcina się od najtańszych modeli spotykanych w marketach pokroju Action, zachowując jednocześnie własny charakter. Zrezygnowano z zachowawczych, całkowicie czarnych brył, co z pewnością ułatwi szybką identyfikację bagażu na lotniskowej taśmie.

Pod kątem technicznym nie mamy tu do czynienia z przypadkowym sprzętem z pierwszej lepszej hurtowni. Za produkcję odpowiada marka Puccini, a jej oficjalne logo widnieje na froncie każdej sztuki. Współpraca z doświadczonym producentem stanowi gwarancję zadowalającej trwałości konstrukcji.

Walizki wykonano z tworzywa ABS, które łączy stosunkowo niską wagę z odpornością na typowe uderzenia. Producent zastosował też obrotowe kółka 360°, ułatwiające sprawne manewrowanie w zatłoczonych terminalach. Klienci otrzymują do wyboru dwa warianty kolorystyczne: głęboką czerń oraz odcień rose gold przełamany różowymi akcentami.

Pojemności, wymiary i ceny poszczególnych modeli

Ofertę rozbito na trzy warianty gabarytowe, które można bez problemu nabyć osobno, dopasowując zakup do własnych potrzeb:

Duża walizka (260 zł): mierzy 76 x 51 x 29 cm. Waży 3,9 kg i oferuje aż 85 litrów pojemności.

Średnia walizka (230 zł): ma wymiary 66 x 47 x 25 cm przy wadze 3,4 kg. Jej 65-litrowa pojemność świetnie sprawdza się podczas tygodniowych urlopów.

Mała walizka kabinowa (200 zł): zamyka się w wymiarach 55 x 40 x 20 cm, dzięki czemu mieści się w standardowych schowkach nad głowami. Waży zaledwie 2,5 kg i mieści 34 litry bagażu.

Sukces oparty na rzeszy fanów

Pytanie o potencjał sprzedażowy wydaje się w tym przypadku retoryczne. Skolim dysponuje niezwykle mocno zaangażowaną grupą odbiorców, która chętnie inwestuje w oficjalne produkty z jego logo. Perfumy, ubrania, parówki - wszystko.

Wyciągając wnioski z cennika, koszty nie odbiegają drastycznie od standardów znanych z popularnych sieciówek. Różnicę stanowi wliczona marża za nazwisko i unikalność całego zestawu.

I tak, obecna oferta ma szansę stać się bardzo widocznym elementem nadchodzącego sezonu lotniczego. Widok charakterystycznego bagażu w kolejce do odprawy będzie jasnym sygnałem, że obok podróżuje fan twórcy muzyki.

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