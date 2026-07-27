AI przyda ci się w kuchni. Sam to sprawdziłem w zmywarce

W nowoczesnej kuchni wygrywa sprzęt, który ułatwia życie, a nie taki, który wymaga czytania wielostronicowych instrukcji. Samsung DW90H79H1B0U1 jest właśnie takim przykładem.

To zmywarka, która nie próbuje na siłę zwracać na siebie uwagi, lecz działa wygodnie, cicho i skutecznie. Urządzenia tego typu są dziś najbardziej pożądane, ponieważ eliminują potrzebę poprawiania pracy technologii przez użytkownika.

Kuchnia w rytmie dnia i inteligentne wnętrze

Najłatwiej wyobrazić ją sobie w kuchni używanej bardzo intensywnie. Szybka kawa, kilka kubków, talerze po śniadaniu, potem obiad, wieczorem kolejne naczynia - okazuje się, że zmywarka musi poradzić sobie nie z jedną „idealną” sytuacją, tylko z chaosem typowego dnia.

Ten model został pomyślany właśnie pod taki scenariusz. Nie tylko myje, ale pomaga poukładać kuchenny bałagan w możliwie bezbolesny sposób.

Bardzo dobrze widać to w konstrukcji wnętrza. Wiele osób kupując zmywarkę patrzy głównie na rozmiar, a dopiero później odkrywa, że prawdziwa różnica tkwi w tym, jak da się w niej ustawić naczynia. Tutaj Samsung postawił na rozwiązania, które sprawiają, że nie trzeba siłować się z talerzami, szklankami czy większymi akcesoriami.

W codziennym użyciu dla tej zmywarki (DW90H79H1B0U1) docenia się takie elementy jak:

System Flex Load to rozwiązanie, które zwiększa elastyczność układu wnętrza zmywarki. Silikonowe wstawki stabilizują naczynia i pomagają bezpiecznie ustawić delikatne szkło

Szuflada CupWash: to dodatkowa przestrzeni na kubki i filiżanki

Wyjmowanym wkład: stworzony pod sztućce, a po wyjęciu niego mamy przestrzeń na akcesoria kuchenne.

Uchwyt na patelnie: pozwala na stabilne ustawienie dwóch dużych patelni (do 28 cm) naczyń bez blokowania dolnego kosza.

Oświetlenie wnętrza: ułatwia wieczorne wyjmowanie czystych naczyń.

Prowadnice górnego kosza Glide Rail: ułatwiają jego płynne wysuwanie i wsuwanie.

WaterJet Clean™ dzięki precyzyjnemu kierowaniu wody pod ciśnieniem z dwóch obrotowych dysz.

Składane kolce w dolnym koszu: zwiększają elastyczność układu i pozwalają lepiej wykorzystać przestrzeń przy większych naczyniach.

Na papierze brzmi to jak detal, ale każdy, kto próbował ułożyć większą liczbę naczyń po rodzinnej kolacji, wie, że właśnie te elementy decydują o komforcie. Kiedy wszystko ma swoje miejsce, zmywanie staje się mniej irytujące.

AI Wash i wydajność

Przy tym modelu (DW90H79H1B0U1) nie trzeba zastanawiać się, czy sprzęt da radę przy większym obciążeniu. Często zdarza się przecież tak, że jedna zmywarka musi służyć zarówno do szybkiego domywania kilku naczyń, jak i do ogarnięcia całego wieczoru z gośćmi. Tutaj konstrukcja i programy wspierają oba te scenariusze. Sprzęt AGD broni się wtedy, gdy nie ogranicza użytkownika, tylko dopasowuje się do jego rytmu.

Przykładowa wizualizacja aplikacji SmartThings po dodaniu modelu zmywarki z serii AI Wash

W zwykłym życiu nikt nie chce za każdym razem analizować, czy lepszy będzie program delikatny, intensywny czy ekspresowy. Najczęściej liczy się to, żeby wrzucić naczynia, nacisnąć przycisk i mieć pewność, że po wszystkim będą czyste.

Właśnie tu bardzo dobrze działa program AI Wash, który zdejmuje z człowieka część decyzji. Za wysoką efektywność domywania naczyń WaterJet Clean™ to konstrukcja podwójnej obrotowej dyszy, która, dzięki wysokiemu ciśnieniu precyzyjnie rozprowadza wodę w każdym zakamarku

Warto zwrócić uwagę na oszczędność czasu i energii. Podczas zakupu często patrzymy na cenę, ale po kilku miesiącach użytkowania ważniejszy staje się koszt eksploatacji. Jeżeli zmywarka pracuje efektywnie, optymalnie dobiera odpowiednią ilość wody do poziomu zabrudzeń naczyń już za pierwszym razem, to w dłuższej perspektywie zaczyna się opłacać.

W takim kontekście efektywność energetyczna wyższa nawet o 10%* bardziej efektywne niż minimalne wymogi dla klasy A (oraz zużycie wody zaledwie 7,5 litra na cykl w programie Eko) robi różnicę, a nie tylko ładnie wygląda na etykiecie.

*Model DW90H79H1B0U1 zapewnia nawet 10% lepszą efektywność energetyczna porównując do min. progu klasy A określonej w Rozporządzeniu UE 2019/2014; test przeprowadzony dla programu ECO. Na podstawie wewnętrznych testów Samsung dla modelu DW90H79H1B0U1. Wyniki zależne od warunków użytkowania.

Suszenie i końcowy efekt

Automatyczne otwieranie drzwi przyśpieszające suszenie i system Active Dry są rozwiązaniami, które użytkownik odczuwa, gdy zaczyna regularnie korzystać ze sprzętu.

Po zakończonym cyklu naczynia są pozbawione wilgoci, a wyjmowanie ich nie przypomina walki z parą i zaciekami. Takie rzeczy decydują o tym, czy sprzęt działa, czy naprawdę upraszcza życie. Pod koniec pracy zmywarka samoczynnie uchyla drzwi, a nawiew przyspiesza odprowadzenie pary, dzięki czemu nawet plastikowe pojemniki są gotowe do odłożenia na półkę zaraz po zakończeniu cyklu.

Nie bez znaczenia pozostaje też wygoda sprawdzania stanu zmywarki. Time Light daje poczucie kontroli. Nie trzeba zgadywać, czy zmywanie już się skończyło, czy jeszcze chwilę potrwa. To szczególnie przydatne, gdy ktoś działa między obowiązkami, gotowaniem czy opieką nad dziećmi.

Kontrola i inteligentny dom

Dla osób lubiących nowoczesne technologie istotne będą funkcje smart, które wchodzą w większy ekosystem inteligentnego domu SmartThings.

Zdalne monitorowanie i sterowanie, powiadomienia o konserwacji urządzenia i brakujących detergentach, pobieranie programów czy optymalne planowanie pracy brzmią jak dodatki dla fanów gadżetów, ale w praktyce stają się przydatne. Jeśli ktoś ma napięty dzień i chce zaplanować pracę sprzętu pod swój rytm, to rozwiązania takie jak Optimal Scheduling zaczynają mieć bardzo konkretne znaczenie.

Warto też wymienić dostępne programy w tej zmywarce, które dają dużą elastyczność:

Ekstra Cichy (2 dB ciszej względem innych programów): idealny, gdy zmywamy w nocy lub podczas pracy zdalnej.

Ekologiczny: zużywa mniej wody i prądu, będąc idealnym wyborem do średnio zabrudzonych naczyń.

Intensywny: do bardzo zabrudzonych naczyń.

Delikatny: chroni szkło.

Ekspresowy: gdy potrzebujemy naczyń na szybko.

Self Clean: ułatwia utrzymanie zmywarki w czystości.

Mycie wstępne: krótki, 15-minutowy cykl rozprowadzający wodę, który zmiękcza zaschnięte resztki jedzenia przed właściwym zmywaniem.

Plastik : zmniejsza ryzyko roztopienia się plastikowych naczyń, jednocześnie ułatwiając ich dokładne wysuszenie w dłuższym czasie.

zmniejsza ryzyko roztopienia się plastikowych naczyń, jednocześnie ułatwiając ich dokładne wysuszenie w dłuższym czasie. Garnki i patelnie: radzi sobie z mocno zabrudzonymi garnkami oraz przypalonym brudem, koncentrując swoje działanie szczególnie w dolnym koszu.

Do napojów: błyskawiczny, 37-minutowy program stworzony do szybkiego mycia filiżanek i kubków znajdujących się na dolnej półce.

Naczynia dla dzieci: płucze i suszy naczynia dziecięce bez użycia detergentu po ich wcześniejszym, ręcznym umyciu, gwarantując najwyższy poziom higieny.

Plus opcje dodatkowe, które ułatwią korzystanie z niej:

Funkcja dezynfekcji: podnosi higienę zmywania, co jest ważne przy dzieciach czy przygotowywaniu posiłków.

Połowa załadunku: oszczędza wodę i energię, gdy nie mamy pełnego wkładu.

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Moim zdaniem największą siłą tego modelu jest to, że nie próbuje udowadniać swojej wartości jednym spektakularnym gadżetem. Zamiast tego oferuje zestaw przemyślanych rozwiązań, które dobrze działają w codziennym użytkowaniu.

W kuchni liczy się nie tylko efekt, ale też to, jak łatwo dojść do niego. A Samsung DW90H79H1B0U1 robi wrażenie, ponieważ upraszcza wiele małych, codziennych czynności. To sprzęt dla osób, które chcą mieć kuchnię wygodną, spokojną i dobrze zorganizowaną. Nie musi być centrum uwagi, żeby robić świetną robotę.

Najciekawsze jest to, że taki sprzęt z czasem przestaje być „nowością”, a zaczyna być częścią codzienności. Wtedy wychodzi, czy produkt był dobrze opisany, czy faktycznie dobrze zaprojektowany. To urządzenie stworzono po to, żeby użytkownik jak najmniej myślał o zmywaniu, a jak najwięcej miał z niego spokoju.

Co tu naprawdę działa na plus:

Dobrze ogarnięte wnętrze z systemem Flex Load, które ułatwia codzienne ładowanie.

Program AI Wash, która ogranicza potrzebę kombinowania.

Sensowne suszenie Active Dry i wygodniejsze wyjmowanie naczyń dzięki Auto Open.

Cicha, praktyczna praca w zwykłym domowym rytmie.

Funkcje smart w SmartThings, które mają realny sens, a nie są tylko dodatkiem.

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Oliwier Nytko Redaktor Dziennikarz Spider's Web, autor działu technologie i nauka oraz twórca krótkich treści wideo na platformach TikTok, Reels oraz YouTube Shorts. W 2016 roku rozpoczął swoją karierę na growym portalu How2Play.pl. W 2020 roku dołączył do zespołu tworzącego i rozwijającego jeden z największych serwisów dla Generacji Z w Polsce - Vibez.pl, gdzie był częścią zespołu redakcyjnego. Tam zajmował się pisaniem newsów, produkcją krótkich filmów oraz przeprowadzaniem interwencji dziennikarskich. Z wykształcenia związany z ekonomią, ale interesuje się niemal wszystkim - od najnowszych filmów z uniwersum Marvela (#toteżkino), poprzez dramy ze świata influencerów, aż po jakikolwiek temat, który ma w sobie odrobinę technologii.