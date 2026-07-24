Ten piekarnik ma kamerę. Przyda ci się bardziej, niż myślisz

Współczesne urządzenia AGD coraz częściej aspirują do roli wielofunkcyjnych centrów zarządzania domową gastronomią. Sprawdzając model Samsung NV7B6799JAK, szybko zdałem sobie sprawę, że to określenie ma tutaj rację bytu.

Zazwyczaj patrzę sceptycznie na sprzęty obiecujące zbyt wiele, ale ten piekarnik faktycznie przestał odgrywać wyłącznie klasyczną rolę grzałki z termoobiegiem.

Kamera w piekarniku to nie tylko gadżet

Początkowo podchodziłem z dużą rezerwą do technologii AI Pro Cooking. Umieszczenie kamery wewnątrz komory brzmiało jak typowe „dodajmy cokolwiek”, ale w praktyce okazało się użytecznym rozwiązaniem. Monitoruję postępy pieczenia bezpośrednio z poziomu smartfona, co całkowicie eliminuje potrzebę ciągłego otwierania drzwi i wychładzania wnętrza.

Przykładowa wizualizacja aplikacji SmartThings po dodaniu modelu piekarnika NV7B6799JAK

Technologia ta oferuje konkretne funkcje wspierane przez algorytmy sztucznej inteligencji. Dzięki opcji View Inside kontroluję proces obróbki termicznej przez aplikację SmartThings, nawet przebywając w innym pokoju. Zdalny podgląd, szybki wybór funkcji, ustawienie timera czy zmiana temperatury działają tu płynnie i bez opóźnień.

Ciekawie wypada również funkcja Film Inside. System automatycznie monitoruje danie i tworzy krótkie, poklatkowe nagranie z całego procesu pieczenia.

Tym, co faktycznie ułatwia mi życie, jest rozwiązanie Sense Inside. Piekarnik automatycznie rozpoznaje włożone składniki, rekomenduje odpowiedni program automatyczny i samodzielnie optymalizuje ustawienia temperatury. Ostrzega mnie również w przypadku wykrycia ryzyka przypalenia potrawy, co uratowało już niejeden mój obiad.

Dzielone drzwi i swoboda gotowania na parze

Samsung od lat rozwija koncepcję dzielonych drzwi, ale w tym modelu połączono ją z obsługą pary.

Technologia Dual Cook Flex współpracująca z Dual Cook Steam pozwala na jednoczesne przyrządzanie dwóch skrajnie różnych potraw w tym samym czasie w jednym piekarniku.

Dzięki fizycznemu separatorowi często piekę chrupiące bataty w górnej części komory, jednocześnie gotując rybę na parze w dolnej sekcji.

Dla miłośników zdrowego odżywiania kluczowe będą tutaj zaawansowane opcje parowe. Funkcja Steam Cook opiera się na gotowaniu w 100 proc. na parze produktów z wykorzystaniem dedykowanego naczynia ze stali nierdzewnej. Pomaga zachować naturalny smak oraz wartości odżywcze warzyw przy minimalnym użyciu tłuszczu i soli.

Z kolei rozwiązanie Steam Assist sprawdza się jako wspomaganie parą podczas tradycyjnego pieczenia. Dodatek pary podczas wypieku domowego chleba podnosi jego wilgotność, dając chrupiącą skórkę i puszysty środek. Ilość wtłaczanej pary mogę płynnie regulować za pomocą trzech dostępnych ustawień.

Pozbywam się sprzętów z blatu

Model NV7B6799JAK wyeliminował z mojej kuchni urządzenia, które dotychczas niepotrzebnie zagracały szafki. Pierwszym z nich jest cyfrowy Air Fry. Dzięki dołączonej tacy Air Fry i specjalnemu trybowi pieczenia przyrządzam frytki czy pieczone warzywa. Uzyskuję chrupiącą teksturę bez konieczności tradycyjnego smażenia w głębokim oleju.

Kolejnym zaoszczędzonym sprzętem jest cyrkulator, a to za sprawą trybu Air Sous Vide. Piekarnik utrzymuje zadaną temperaturę z dokładnością do 1 stopnia, a wahanie w komorze wynosi zaledwie 3 stopnie. Pozwala mi to na gotowanie próżniowe mięsa w szczelnie zamkniętych workach, gwarantując miękką strukturę, o którą trudno przy tradycyjnym pieczeniu na blachach.

Moje podejście do obróbki mięs całkowicie zmieniła z kolei wbudowana termosonda. Wbijam szpikulec w przygotowywaną porcję, a po osiągnięciu wybranej temperatury wewnętrznej sprzęt automatycznie kończy pracę. Nie muszę już wielokrotnie nakłuwać i ręcznie sprawdzać potrawy, co gwarantuje świetne rezultaty kulinarne.

Wysoka temperatura sprząta za mnie

Codzienna obsługa i konserwacja piekarnika zostały zredukowane dzięki systemowi czyszczenia pyrolitycznego. Zamiast szorować wnętrze chemikaliami, uruchamiam proces, który podgrzewa komorę do bardzo wysokiej temperatury.

Urządzenie sprawnie wypala wszelkie resztki tłuszczu, zamieniając je w łatwy do usunięcia popiół. Na koniec wystarczy przetrzeć dno wilgotną ściereczką.

Na koniec warto zwrócić baczną uwagę na parametry zasilania. Mimo ogromnej pojemności użytkowej, wynoszącej 76 litrów, sprzęt utrzymuje efektywność energetyczną w klasie A+.

W dłuższym użytkowaniu liczy się także efektywność pracy i rozsądne gospodarowanie energią. To solidny dowód na to, że sztuczna inteligencja i wielofunkcyjność w kuchni potrafią iść w parze z opłacalnością oraz wygodą.

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Oliwier Nytko Redaktor Dziennikarz Spider's Web, autor działu technologie i nauka oraz twórca krótkich treści wideo na platformach TikTok, Reels oraz YouTube Shorts. W 2016 roku rozpoczął swoją karierę na growym portalu How2Play.pl. W 2020 roku dołączył do zespołu tworzącego i rozwijającego jeden z największych serwisów dla Generacji Z w Polsce - Vibez.pl, gdzie był częścią zespołu redakcyjnego. Tam zajmował się pisaniem newsów, produkcją krótkich filmów oraz przeprowadzaniem interwencji dziennikarskich. Z wykształcenia związany z ekonomią, ale interesuje się niemal wszystkim - od najnowszych filmów z uniwersum Marvela (#toteżkino), poprzez dramy ze świata influencerów, aż po jakikolwiek temat, który ma w sobie odrobinę technologii.