Sprzedaję moje okulary. Samsung ma rozsądnie wycenić rynkowy hit

Druga generacja Meta Glasses to udany kawałek technologii, jednak w polskich realiach jej potencjał mocno ogranicza brak oficjalnego wsparcia dla rodzimego języka oraz funkcja AI zablokowana poza obszarem USA.

Żeby nie było: uwielbiam je, ale brakuje im odrobinę… wypolerowania. A wstępne deklaracje wskazują, że prawdziwym przełomem nad Wisłą okaże się propozycja przygotowywana wspólnie przez Samsunga i Google.

Szansa na przełom w Polsce

Nowe informacje dotyczące projektu napędzanego systemem Android XR ujawnił w Londynie Choi Jae-in, szef zespołu R&D Extended Reality w Samsungu, podczas wydarzenia Galaxy Unpacked 2026 za The Korea Times.

Koreańsko-amerykański duet odróżnia się od konkurencji również samą definicją produktu, określając go jako narzędzie stworzone przez specjalistę od smartfonów, a nie odosobniony gadżet mający zastąpić telefon.

Architektura i ekosystem Galaxy

Kluczowym założeniem inżynieryjnym nowej konstrukcji jest odciążenie samej oprawki i przeniesienie części procesów na smartfon.

Wbudowany układ marki Qualcomm obsługuje podstawowe zadania bezpośrednio na urządzeniu, natomiast bardziej skomplikowane operacje związane z analizą obrazu, tłumaczeniami czy nawigacją trafiają za pośrednictwem technologii split computing na procesor połączonego telefonu.

Współpraca wewnątrz ekosystemu obejmuje również inne urządzenia ubieralne:

Zegarek Galaxy Watch: posłuży jako kontroler do zarządzania funkcjami za pomocą gestów (np. podwójne uszczypnięcie w celu odebrania połączenia lub zrobienia zdjęcia).

Słuchawki Galaxy Buds: przejmą odtwarzanie dźwięku w sposób priorytetowy natychmiast po umieszczeniu ich w uszach.

Telefon Galaxy: wyświetli natychmiastowy podgląd zarejestrowanych kadrów bezpośrednio w panelu powiadomień.

Lekka konstrukcja Gentle Monster i 9 godzin na baterii

Urządzenie zaoferuje konstrukcję pozbawioną wbudowanych wyświetlaczy, co pozwoliło drastycznie obniżyć masę oprawki i zapewnić pełen komfort podczas noszenia przez cały dzień.

Projekty wizualne powstają we współpracy z cenionymi markami modowymi Gentle Monster oraz Warby Parker, łącząc estetykę z zaawansowaną elektroniką.

Do dyspozycji użytkownika oddano wbudowane głośniki typu open-ear, sterowanie głosowe oraz zoptymalizowana bateria. Jak mocno zoptymalizowana? Zastosowane podzespoły mają pozwolić na maksymalnie 9 godzin ciągłej pracy na jednym ładowaniu.

Testy wytrzymałości i ochrona prywatności

Równie istotnym filarem projektu ma być wysoka trwałość przeniesiona ze smartfonów. Sprzęt poddano rygorystycznym testom odporności na upadki, działanie kosmetyków (w tym agresywnych kremów z filtrem UV) oraz zmienne warunki atmosferyczne.

W konstrukcji wykorzystano również zaawansowane zawiasy rozwijane na potrzeby serii składanych smartfonów. W trakcie prac inżynierowie zabezpieczyli ponad 200 patentów.

Około 10 proc. wszystkich zarejestrowanych patentów dotyczy bezpośrednio ochrony prywatności osób postronnych:

Rejestracja obrazu i dźwięku zostanie automatycznie zablokowana, jeśli wskaźnik LED zostanie zakryty.

System natychmiast przerwie nagrywanie w momencie zdjęcia okularów z twarzy.

Wykorzystane algorytmy pilnują, aby sygnał świetlny pozostawał czytelny dla otoczenia.

Przewidywana cena w Polsce i data premiery

Oficjalna premiera rynkowa okularów zaplanowana jest na drugą połowę 2026 r. Choć ostateczny cennik nie został jeszcze opublikowany, deklaracja o „rozsądnym poziomie” w segmencie premium daje jasny punkt odniesienia względem bazowych Meta Glasses wycenionych na 299 dolarów.

Osobiście spodziewam się kwoty startowej w przedziale 349-399 dolarów. Przeliczając tę stawkę na rodzimą walutę przy kursie rzędu 4,50-5,00 zł za dolara (idąc w ślady Apple’a), sugerowana cena w Polsce wyniesie prawdopodobnie w granicach 1 600 - 2 000 zł). Dużo? Mało? Najchętniej wyciekłbym je na 999 zł - wtedy byłby to hit. A tak? Świetny gadżet dla niektórych.

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