Samsung Galaxy Z Flip 8 schudł. Najbardziej stylowy smartfon na rynku

Tegoroczne drugie wydarzenie Galaxy Unpacked przyniosło łącznie trzy smartfony: dwa Galaxy Z Fold 8, w tym nowy szeroki model, wersję Ultra oraz klasycznego klapkowego Z Flipa. Telefon pod wieloma względami jest odświeżeniem z minionego roku. Kilka kwestii jednak znacząco ulepszono, choć ma to swoją cenę.

Samsung Galaxy Z Flip 8 - specyfikacja techniczna

Na pierwszy rzut oka Galaxy Z Flip 8 wygląda zupełnie tak jak zeszłoroczny Galaxy Z Flip 7. Samsung nie wprowadził tu rewolucji pod kątem wzornictwa. Urządzenie zachowuje więc klapkowy charakter i podejście do dwóch ekranów. Specyfikacja wygląda następująco:

ekran główny: 6,9 cala, Dynamic AMOLED 2X, FullHD+, 1-120 Hz;

6,9 cala, Dynamic AMOLED 2X, FullHD+, 1-120 Hz; ekran zewnętrzny: 4,1 cala, Super AMOLED, 60 - 120 Hz;

4,1 cala, Super AMOLED, 60 - 120 Hz; procesor: Exynos 2600;

Exynos 2600; pamięć: 12 + 256 GB, 12 + 512 GB;

12 + 256 GB, 12 + 512 GB; aparaty tylne: 50 Mpix główny f/1.8, 12 Mpix ultraszeroki f/2.2;

50 Mpix główny f/1.8, 12 Mpix ultraszeroki f/2.2; aparat przedni: 10 Mpix f/2.2;

10 Mpix f/2.2; akumulator: 4300 mAh, ładowanie przewodowe 45 W, bezprzewodowe 15 W;

4300 mAh, ładowanie przewodowe 45 W, bezprzewodowe 15 W; wymiary: rozłożony 75,4 × 166,9 × 6,1 mm, złożony 75,4 × 85,7 × 13,1 mm;

rozłożony 75,4 × 166,9 × 6,1 mm, złożony 75,4 × 85,7 × 13,1 mm; masa: 180 g.

Co zatem ulepszono względem poprzednika? Przede wszystkim procesor z Exynosa 2500 na Exynos 2600. Oba czipy są bardzo wydajne, ale niestety nie ma tu Snapdragona cieszącego się lepszym zarządzaniem energią - układ Qualcomma został zastosowany w droższych Z Foldach 8 i 8 Ultra. Największą zmianą są tu wymiary: po rozłożeniu telefon mierzy 6,1 zamiast 6,5 mm, a po złożeniu 13,1 zamiast 13,7 mm.

Oprócz tego jest 7 g lżejszy - waży 180 g zamiast 187 g w porównaniu z poprzednikiem. Dużą zmianą jest też ulepszenie w mocy ładowania przewodowego. Porzucono archaiczne 25 W na rzecz 45 W. Natomiast ładowanie bezprzewodowe, ekrany, aparaty i sama pojemność baterii pozostają niezmienione.

To wszystko w nieco wyższej cenie, ale jest promocja na start

Samsung Galaxy Z Flip 8 jest dostępny w trzech kolorach: czarnym, różowym i białym. Do dyspozycji mamy dwie wersje pamięciowe wycenione odpowiednio na:

Galaxy Z Flip 8 12/256 GB - 5699 zł;

Galaxy Z Flip 8 12/512 GB - 6549 zł.

Oprócz tego jest też promocja, za sprawą której można odzyskać nawet 4250 zł za oddanie starego smartfona. Kupując nowego Flipa 8 wraz z zegarkiem Galaxy Watch 9 w zestawie, możemy liczyć z kolei na 500 zł obniżki.

Ładowanie...