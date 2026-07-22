Samsung Galaxy Z Flip 8 schudł. Najbardziej stylowy smartfon na rynku
Samsung wprowadził do sprzedaży nowego Galaxy Z Flipa 8. Składany smartfon w kształcie klapki jest cieńszy i lżejszy od poprzednika, ale też ma lepsze podzespoły.
Tegoroczne drugie wydarzenie Galaxy Unpacked przyniosło łącznie trzy smartfony: dwa Galaxy Z Fold 8, w tym nowy szeroki model, wersję Ultra oraz klasycznego klapkowego Z Flipa. Telefon pod wieloma względami jest odświeżeniem z minionego roku. Kilka kwestii jednak znacząco ulepszono, choć ma to swoją cenę.
Samsung Galaxy Z Flip 8 - specyfikacja techniczna
Na pierwszy rzut oka Galaxy Z Flip 8 wygląda zupełnie tak jak zeszłoroczny Galaxy Z Flip 7. Samsung nie wprowadził tu rewolucji pod kątem wzornictwa. Urządzenie zachowuje więc klapkowy charakter i podejście do dwóch ekranów. Specyfikacja wygląda następująco:
- ekran główny: 6,9 cala, Dynamic AMOLED 2X, FullHD+, 1-120 Hz;
- ekran zewnętrzny: 4,1 cala, Super AMOLED, 60 - 120 Hz;
- procesor: Exynos 2600;
- pamięć: 12 + 256 GB, 12 + 512 GB;
- aparaty tylne: 50 Mpix główny f/1.8, 12 Mpix ultraszeroki f/2.2;
- aparat przedni: 10 Mpix f/2.2;
- akumulator: 4300 mAh, ładowanie przewodowe 45 W, bezprzewodowe 15 W;
- wymiary: rozłożony 75,4 × 166,9 × 6,1 mm, złożony 75,4 × 85,7 × 13,1 mm;
- masa: 180 g.
Co zatem ulepszono względem poprzednika? Przede wszystkim procesor z Exynosa 2500 na Exynos 2600. Oba czipy są bardzo wydajne, ale niestety nie ma tu Snapdragona cieszącego się lepszym zarządzaniem energią - układ Qualcomma został zastosowany w droższych Z Foldach 8 i 8 Ultra. Największą zmianą są tu wymiary: po rozłożeniu telefon mierzy 6,1 zamiast 6,5 mm, a po złożeniu 13,1 zamiast 13,7 mm.
Oprócz tego jest 7 g lżejszy - waży 180 g zamiast 187 g w porównaniu z poprzednikiem. Dużą zmianą jest też ulepszenie w mocy ładowania przewodowego. Porzucono archaiczne 25 W na rzecz 45 W. Natomiast ładowanie bezprzewodowe, ekrany, aparaty i sama pojemność baterii pozostają niezmienione.
To wszystko w nieco wyższej cenie, ale jest promocja na start
Samsung Galaxy Z Flip 8 jest dostępny w trzech kolorach: czarnym, różowym i białym. Do dyspozycji mamy dwie wersje pamięciowe wycenione odpowiednio na:
- Galaxy Z Flip 8 12/256 GB - 5699 zł;
- Galaxy Z Flip 8 12/512 GB - 6549 zł.
Oprócz tego jest też promocja, za sprawą której można odzyskać nawet 4250 zł za oddanie starego smartfona. Kupując nowego Flipa 8 wraz z zegarkiem Galaxy Watch 9 w zestawie, możemy liczyć z kolei na 500 zł obniżki.
Redaktor działu nowe technologie w Spider's Web. Od najmłodszych lat fan elektroniki - komputerów, laptopów i smartfonów, z którą odkąd tylko mógł, spędzał masę czasu. Z czasem swoją pasję zamienił w pracę, początkowo pisząc o technologiach mobilnych, a następnie o (prawie) wszystkim związanym z technologią. Poprzednio pisał na łamach Tabletowo.pl oraz oiot.pl, gdzie poruszał tematykę sprzętu komputerowego, systemów operacyjnych, aplikacji, smart home, sztucznej inteligencji, a także nauki. Oprócz technologii jest wielkim fanem mody, a po godzinach pracy spędza czas ze słuchawkami na uszach, w których przede wszystkim gra rodzimy hip-hop.