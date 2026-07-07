Zrzut wody i mamy prąd. Genialny sposób magazynowania energii nad polskim jeziorem

Klamka już zapadła - zapowiedziała rozmowie z Radiem Kraków posłanka Urszula Nowogórska. W pobliżu jeziora Rożnowskiego zostanie wybudowany drugi zbiornik, a oba akweny mają tworzyć magazyn energii.

- Elektrownia będzie funkcjonowała także w nadwyżkach prądu, kiedy jest jej dużo w sieci. Woda będzie wypompowywana do zbiornika górnego, a wtedy, kiedy będzie jej deficyt w sieci, będzie spuszczana i będzie tworzony prąd. To jest bardzo ważne, jeżeli chodzi o stabilizację dostaw prądu - wyjaśniła w rozmowie z rozgłośnią Nowogórska.

Według zapowiedzi budowa potrwa ok. 10 lat i będzie kosztować 6 mld zł.

Wstępna koncepcja budowy Elektrowni Szczytowo-Pompowej Rożnów II zakładała budowę obiektu o pojemności energetycznej powyżej 3 GWh oraz mocy ok. 700 MW - informował Tauron. Inwestycja będzie także ważnym elementem ochrony przeciwpowodziowej regionu, mogąc przyjąć do 10 proc. dopływu fali powodziowej Dunajca do Jeziora Rożnowskiego.

- Elektrownia szczytowo-pompowa to wielkoskalowy magazyn energii – wyjaśniał Michał Orłowski wiceprezes Zarządu Tauron ds. Zarządzania Majątkiem i Rozwoju.

Przewiduje się, że rozwój magazynów będzie skutecznym narzędziem w obliczu potencjalnego zagrożenia bezpieczeństwa funkcjonowania krajowego systemu elektroenergetycznego poprzez stabilizowanie parametrów pracy sieci oraz produkcję energii wtedy, kiedy jest najbardziej potrzebna - zaznaczał.

Największą w Polsce elektrownią szczytowo-pompową jest ta w Żarnowcu

Została uruchomiona w 1983 r. Obiekt o mocy 716 MW wykorzystuje energię kinetyczną i potencjalną wody płynącej lub zatrzymanej w zbiornikach do generowania energii elektrycznej. Jak wyjaśniała spółka PGE, w momentach np. godzin szczytu, gdy zaczyna brakować energii, następuje zrzut wody z górnego zbiornika do dolnego. To napędza turbiny, przekształcając ruch w energię kinetyczną.

Natomiast w chwilach nadwyżki energii następuje przepompowanie wody z dolnego zbiornika do górnego, gdzie jest przechowywana jako energia potencjalna.

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