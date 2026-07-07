Zrzut wody i mamy prąd. Genialny sposób magazynowania energii nad polskim jeziorem
W sąsiedztwie jeziora Rożnowskiego powstanie elektrownia szczytowo-pompowa.
Klamka już zapadła - zapowiedziała rozmowie z Radiem Kraków posłanka Urszula Nowogórska. W pobliżu jeziora Rożnowskiego zostanie wybudowany drugi zbiornik, a oba akweny mają tworzyć magazyn energii.
- Elektrownia będzie funkcjonowała także w nadwyżkach prądu, kiedy jest jej dużo w sieci. Woda będzie wypompowywana do zbiornika górnego, a wtedy, kiedy będzie jej deficyt w sieci, będzie spuszczana i będzie tworzony prąd. To jest bardzo ważne, jeżeli chodzi o stabilizację dostaw prądu - wyjaśniła w rozmowie z rozgłośnią Nowogórska.
Według zapowiedzi budowa potrwa ok. 10 lat i będzie kosztować 6 mld zł.
Wstępna koncepcja budowy Elektrowni Szczytowo-Pompowej Rożnów II zakładała budowę obiektu o pojemności energetycznej powyżej 3 GWh oraz mocy ok. 700 MW - informował Tauron. Inwestycja będzie także ważnym elementem ochrony przeciwpowodziowej regionu, mogąc przyjąć do 10 proc. dopływu fali powodziowej Dunajca do Jeziora Rożnowskiego.
- Elektrownia szczytowo-pompowa to wielkoskalowy magazyn energii – wyjaśniał Michał Orłowski wiceprezes Zarządu Tauron ds. Zarządzania Majątkiem i Rozwoju.
Przewiduje się, że rozwój magazynów będzie skutecznym narzędziem w obliczu potencjalnego zagrożenia bezpieczeństwa funkcjonowania krajowego systemu elektroenergetycznego poprzez stabilizowanie parametrów pracy sieci oraz produkcję energii wtedy, kiedy jest najbardziej potrzebna - zaznaczał.
Największą w Polsce elektrownią szczytowo-pompową jest ta w Żarnowcu
Została uruchomiona w 1983 r. Obiekt o mocy 716 MW wykorzystuje energię kinetyczną i potencjalną wody płynącej lub zatrzymanej w zbiornikach do generowania energii elektrycznej. Jak wyjaśniała spółka PGE, w momentach np. godzin szczytu, gdy zaczyna brakować energii, następuje zrzut wody z górnego zbiornika do dolnego. To napędza turbiny, przekształcając ruch w energię kinetyczną.
Natomiast w chwilach nadwyżki energii następuje przepompowanie wody z dolnego zbiornika do górnego, gdzie jest przechowywana jako energia potencjalna.
„Ekstatycznie umiłował morze”, ale mieszka w Łodzi. Lubi pisać o tym, jak technologia wpływa na człowieka, politykę, ekonomię, ekologię, architekturę czy miasta, zastanawiając się przy tym, czy dzięki niej możemy żyć jeśli nie lepiej, to chociaż inaczej. Gra też na Nintendo Switch, a zamiast Xboksa i PlayStation woli Stadię i GeForce Now, bo granie w chmurze to przyszłość.