Rosja będzie musiała przeorganizować część swojej infrastruktury telekomunikacyjnej. Fiński operator Fingrid potwierdził, że wraz z końcem obowiązującej umowy zakończy obsługę światłowodowego połączenia między Finlandią a Rosją.

Kontrakt wygaśnie w 2027 r. i nie zostanie przedłużony. Dla zwykłych użytkowników zmiana prawdopodobnie pozostanie niemal niezauważalna, jednak dla rosyjskich operatorów oznacza konieczność znalezienia nowych tras przesyłu danych do Europy i reszty świata.

Rosja traci jedno z najważniejszych połączeń

Jeśli o mnie chodzi to bandycka Rosja powinna zostać całkowicie odcięta od reszty świata. Odcięcie połączeń internetowych byłoby krokiem w dobrą stronę. Bandycka Rosja zatruwa serwisy społecznościowe i umysły mieszkańców Zachodu swoją propagandą, a skala tego jest trudna do wyobrażenia. Zresztą Rosja jedyne co potrafi to kraść i niszczyć. To kraj będący poza jakimkolwiek Zawsze powtarzam, że gdyby zdarzył się cud i w nocy bandycka Rosja znikła, to na drug dzień nie poznalibyśmy internetu.

Póki co musimy się jednak zadowolić drobnymi rzeczami, takimi jak decyzja Finlandii. To zdecydowanie krok w dobrym kierunku.

Finlandia pokazuje, jak trzeba postępować i kontynuuje proces stopniowego zrywania infrastrukturalnych powiązań między Rosją a państwami Unii Europejskiej, który rozpoczął się po pełnoskalowej inwazji na Ukrainę w 2022 r. Tym razem chodzi jednak nie o energię elektryczną czy gaz, lecz o infrastrukturę telekomunikacyjną, od której zależy funkcjonowanie międzynarodowego internetu.

Światłowód między Finlandią a Rosją przestanie działać

Jak poinformował Fingrid, obecna umowa dzierżawy światłowodu nie będzie kontynuowana po jej wygaśnięciu. Operator zaznacza, że decyzja nie powinna wywołać większych utrudnień dla użytkowników końcowych. Możliwe są jedynie niewielkie opóźnienia w połączeniach telekomunikacyjnych między Finlandią a Rosją.

Znacznie większe znaczenie ma jednak to, co dzieje się po stronie rosyjskich operatorów. Według fińskich źródeł po 2022 r. przez Finlandię przechodziło nawet 60–70 proc. rosyjskiego międzynarodowego ruchu internetowego. Oznacza to, że infrastruktura znajdująca się na terytorium Finlandii pozostawała jednym z kluczowych kanałów komunikacji rosyjskich sieci z zagranicą.

Rosyjskie media informują, że operatorzy już rozpoczęli poszukiwania alternatywnych tras, które pozwolą utrzymać odpowiednią przepustowość i niezawodność połączeń.

Finlandia odcina strategiczne połączenie

Światłowód biegnie wzdłuż tej samej infrastruktury, która przez lata służyła również do przesyłu energii elektrycznej między Finlandią a Rosją. Linie energetyczne przestały być wykorzystywane już w 2022 r., gdy eksport energii został wstrzymany w następstwie rosyjskiej agresji na Ukrainę.

Pozostawienie aktywnego połączenia światłowodowego wynikało z obowiązujących umów oraz znaczenia infrastruktury dla operatorów telekomunikacyjnych. W przeciwieństwie do sieci energetycznych transmisja danych nie została natychmiast przerwana. Teraz również ten element współpracy przechodzi do historii.

Dla Finlandii oznacza to zakończenie kolejnego rozdziału relacji infrastrukturalnych z Rosją. Dla rosyjskiego sektora telekomunikacyjnego jest to natomiast kolejne ograniczenie dostępu do europejskich szlaków przesyłu danych.

Rosja szuka nowych dróg do Europy

Po zakończeniu współpracy z Finlandią rosyjscy operatorzy będą musieli w większym stopniu korzystać z pozostałych połączeń prowadzących przez kraje bałtyckie, Białoruś oraz podmorskie kable telekomunikacyjne przebiegające przez Morze Bałtyckie. To właśnie tymi trasami odbywa się obecnie znacząca część wymiany danych między Rosją a europejskimi sieciami.

Eksperci zwracają uwagę, że współczesna infrastruktura internetowa jest projektowana z myślą o redundancji, czyli możliwości przekierowania ruchu w przypadku awarii lub wyłączenia jednego z połączeń. Oznacza to, że rosyjski internet nie zostanie odcięty od świata, jednak operatorzy będą musieli dostosować swoją architekturę sieci do nowych warunków.

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