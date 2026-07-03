NATO ostrzega przed atakiem na Polskę. "Musimy być gotowi na najgorsze"

W radiu RMF FM minister, koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak był pytany o doniesienia medialne dotyczące możliwego kinetycznego ataku Rosji na Polskę. Atak kinetyczny to uderzenie za pomocą broni - dronów, rakiet, pocisków manewrujących. Czy służby otrzymują takie sygnały?

Służby Zachodu mają takie obawy, więc to są sprawy, nad którymi na co dzień pracujemy. Dotyczy to państw nadbałtyckich i Polski. (...) Mamy do czynienia z całą serią aktów dywersji ze strony służb rosyjskich - mówił Siemoniak. Te wszystkie rzeczy się dzieją i musimy wraz ze służbami Zachodu poważnie zakładać, że to się może wydarzyć w każdej perspektywie czasowej. (...) Musimy być gotowi na najgorsze scenariusze - tłumaczył Tomasz Siemoniak w radiu RMF FM.

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Minister podkreślił, że różne scenariusze ataku Rosji brane są pod uwagę.

NATO ma informacje wywiadowcze na ten temat

Podobne informacje podał Onet. Z informacji serwisu wynika, że nie jest wykluczone, iż przedmiotem ewentualnych działań zaczepnych Rosji może być również Polska. Onet podał te informacje powołując się na pięć źródeł.

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Co kluczowe, według naszych rozmówców nie chodzi o klasyczną wojnę z pełnoskalową rosyjską inwazją na nasz kraj, ale, jeśli w ogóle, o ograniczoną w skali militarną prowokację. O tym, że takie ryzyko istnieje, jako pierwszy przekonywał Onet rozmówca z kierownictwa polskich służb specjalnych, wedle którego NATO ma informacje wywiadowcze na ten temat. Informację potwierdził następnie ambasador jednego z kluczowych sojuszników Polski w ramach NATO - informował w tekście Onet.

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Prezydent wie o planowanym ataku

Według mediów Waszyngton ostrzegł, że Rosja aktywnie planuje atak na Polskę, który ma na celu "podważenie determinacji NATO" w obronie swoich członków.

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Waszyngton poinformował, że celem ataku rakietowego lub dronów może stać się kluczowa infrastruktura Polski, a nawet że żołnierze rosyjscy mogą przekroczyć granicę z terytorium NATO.

Źródła bliskie polskiemu prezydentowi Karolowi Nawrockiemu poinformowały Onet, że celem ewentualnego ataku Moskwy, do którego może dojść w ciągu kilku miesięcy, będzie sprowokowanie napięć i wywarcie presji na zachodnich sojuszników Ukrainy, aby wstrzymali pomoc wojskową i finansową.

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Według źródła prezydenckiego amerykańscy urzędnicy kontaktowali się z Polską w sprawie planów Władimira Putina dotyczących działań militarnych wzdłuż wschodniej granicy NATO, a terytorium Polski miałoby być jednym z potencjalnych celów. Informacje Onetu potwierdził The Telegraph.

Atak lądowy ze strony Rosji mógłby zostać przeprowadzony albo z Królewca, rosyjskiej enklawy na północ od Polski, w której znajduje się broń jądrowa, albo z Białorusi - podaje brytyjski dziennik.

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Wyobrazić sobie niewyobrażalne

Sytuaja może wydawać się nieprawdopodobna, ale z kilku powodów powinniśmy zachować najwyższą czujność. Wszyscy powinniśmy mieć w pamięci atak Rosji na Ukrainę. Ukraińcy do ostatniej chwili uważali to za niemożliwe, a sama Moskwa, jak i jej tuby propagandowe (prawicowi i lewicowi influencerzy oraz politycy) na całym świecie powtarzały, że o żadnym ataku nie może być mowy. Mówili o tym do momentu, gdy rosyjskie czołgi przekraczały granicę Ukrainy.

Poza tym Rosja ma w swojej doktrynie deeskalację, przez eskalację. Deeskalacja przez eskalację to strategia wojskowa polegająca na ograniczeniu lub zakończeniu przegrywanego konfliktu konwencjonalnego poprzez groźbę lub przeprowadzenie ograniczonego ataku nuklearnego. W rosyjskiej doktrynie zakłada ona, że zadanie symbolicznego, ograniczonego uderzenia taktyczną bronią jądrową zmusi przeciwnika do wycofania się w obawie przed totalną wojną atomową.

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Nawet jeśli broń jądrowa nie zostanie użyta atak na NATO może odwrócić uwagę od Ukrainy i spowodować "zakręcenie kurka" z pomocą, paliwem i amunicją. Pamiętać też trzeba, że sama Rosja nie kieruje się logiką cywilizowanych państw. Jej tok myślenia, to tok myślenia psychopaty. Atak na kraj NATO może mieć na celu uzasadnienie gigantycznej mobilizacji w Rosji, albo zduszenia narastającej niechęci do Putina w społeczeństwie.

Pamiętajmy też, ze Rosja już teraz atakuje Polskę każdego dnia - ataki w ceberprzestrzeni, sabotaż, podpalenia, prowokacje szpiegowanie, dezinformacja na niespotykaną wcześniej skalę, stało się codziennością. Wszystko to będzie się tylko nasilać.

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Bogdan Stech Redaktor Dziennikarz Spider's Web, zajmuje się tematyką militariów i obronności. Jest pasjonatem lotnictwa, broni pancernej i miłośnikiem symulatorów. Pisze o nowych technologiach, takich jak broń hipersoniczna czy laserowa. Interesuje się historią konfliktów oraz Chin i Wietnamu w XX wieku. Dziennikarzem jest od 1998 roku. Pracował w Super Expressie, Gazecie Wyborczej, Purepc. Jest autorem trzech książek poświęconych wojnie w Wietnamie. Prywatnie interesuje się również fizyką, grami, kotami i kolarstwem górskim.