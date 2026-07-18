Głowa spada, robot walczy dalej. Publiczność oszalała

Shenzhen znów postanowił udowodnić światu, że jeśli chodzi o futurystyczne widowiska, to nikt nie robi tego z takim rozmachem jak Chiny. W połowie lipca odbyła się tam pierwsza edycja Ultimate Robot Knock-out Legend (URKL) - turnieju, który organizatorzy opisują jako „pierwszą na świecie wolną walkę humanoidalnych robotów”.

Na ringu stanęły pełnowymiarowe humanoidy EngineAI T800 - 1,73-metrowe maszyny wyposażone w zestaw sensorów, dynamiczną percepcję, amortyzację uderzeń i algorytmy podejmujące decyzje w milisekundach. W turnieju wystartowały 32 drużyny z całego świata, ale wszystkie korzystały z tego samego modelu robota. To nie był konkurs na najlepszą konstrukcję, tylko na najlepsze wykorzystanie jej możliwości.

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I tak, roboty faktycznie wymieniały ciosy, robiły uniki, wyprowadzały wysokie kopnięcia, a nawet próbowały wstawać po nokdaunie. To były realne, fizyczne starcia, które można było oglądać na żywo.

Głowa spada, robot walczy dalej. Publiczność szaleje

Najgłośniejszy moment wieczoru? Oczywiście ten, w którym jeden z robotów stracił głowę. Dosłownie.

Wideo, które obiegło sieć, pokazuje humanoida, któremu przeciwnik wyprowadza kopnięcie tak mocne, że głowa odrywa się od korpusu i zaczyna dyndać na kablu. I tu zaczyna się najlepsze: robot dalej walczy. Wyprowadza ciosy, próbuje zachować równowagę, a jego systemy sterowania - pozbawione części sensorów - działają na tyle dobrze, że maszyna nie od razu pada na matę.

Dopiero kolejne uderzenie i próba wstania kończą się widowiskowym upadkiem. Kabel pęka, głowa odpada całkowicie, a robot leży bez ruchu. Zwycięzca tańczy nad pokonanym przeciwnikiem jak zawodnik MMA po wygranej walce.

Po co to wszystko? Odpowiedź jest prosta: pieniądze i technologia

Co prawda widowisko wygląda jak czysta rozrywka, ale organizatorzy podkreślają, że URKL ma dwa cele. Pierwszy jest oczywisty: stworzyć globalną markę komercyjnych walk robotów. Drugi - znacznie ciekawszy - to przyspieszenie rozwoju humanoidalnych konstrukcji.

Walki robotów to dla inżynierów idealne środowisko testowe. W prawdziwym starciu można sprawdzić:

stabilność konstrukcji przy gwałtownych przeciążeniach,

koordynację sensorów w sytuacjach, gdy część z nich przestaje działać,

odporność mechaniczną na uderzenia,

algorytmy podejmowania decyzji w ułamku sekundy.

To nie są testy, które da się przeprowadzić w laboratorium. Robot walczący bez głowy to przypadek, którego nie zaplanujesz - ale który może dać bezcenne dane.

Sport, e-sport, robosport…

Jeśli URKL faktycznie stanie się globalną marką, to prędzej czy później takie widowiska trafią do Stanów Zjednoczonych, Japonii, a może nawet do Europy. Czy polska publiczność byłaby gotowa na robotyczne MMA? Patrząc na popularność wszelkich gal freak fightów - absolutnie tak.

Na razie to tylko początek, ale i tak to trudno oprzeć się wrażeniu, że za kilka lat robotyczne walki mogą być równie popularne jak e-sport. A może nawet bardziej, bo nic nie przyciąga uwagi tak skutecznie jak maszyna, która po utracie głowy dalej próbuje walczyć.

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