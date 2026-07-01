Polskie leki wróciły z orbity. Sprawdzą, czy kosmos je zabił

Polskie leki wróciły z orbity i na pierwszy rzut oka wyglądają podejrzanie zwyczajnie. Żadnych przebarwień, żadnego widowiskowego rozkładu, żadnego znaku, że kosmos zrobił swoje. Tyle że w tym eksperymencie najważniejsze rzeczy mogą być niewidoczne gołym okiem. Próbki nośników leków po 14 miesiącach na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej trafiły do laboratorium w Zabrzu. Teraz naukowcy sprawdzą, czy promieniowanie, mikrograwitacja i czas na orbicie uszkodziły je na poziomie molekularnym.

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Kosmos może robić z lekami coś bardzo złego

Leki nie są niezniszczalne. Substancje czynne mogą ulegać degradacji pod wpływem temperatury, wilgoci, tlenu, światła i promieniowania. Na Ziemi ten problem da się kontrolować przez opakowania, magazyny, chłodnie i procedury transportu. W kosmosie dochodzi środowisko radiacyjne, którego nie da się sprowadzić do: przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.

Promieniowanie kosmiczne może uszkadzać cząsteczki, zmieniać strukturę materiałów i przyspieszać rozpad substancji. To nie musi od razu oznaczać efektu widocznego gołym okiem. Próbka może wyglądać tak samo jak przed lotem, ale wewnątrz mogą zajść zmiany, które obniżą skuteczność leku albo wpłyną na sposób jego uwalniania.

Teraz chodzi o sprawdzenie, czy po długim pobycie na orbicie lek nadal działa tak jak powinien, czy nośnik spełnia swoją rolę, czy nie powstały produkty rozpadu i czy cały układ wciąż jest bezpieczny.

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Polimer ma być czymś więcej niż tylko opakowaniem

Najciekawsza część eksperymentu opisywanego szerzej przez nas w tekście: Polacy testują leki na orbicie. "Nie każdy sprawia problemy", dotyczy polimerów. To one mogą być tarczą dla substancji czynnej. Badacze sprawdzają, czy lek zamknięty w biodegradowalnej matrycy polimerowej będzie bardziej odporny na kosmiczne warunki niż sama substancja lecznicza.

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Nośnik polimerowy nie jest zwykłym plastikiem wrzuconym do próbówki. To materiał zaprojektowany tak, by w przyszłości mógł pełnić funkcję systemu dostarczania leku. Substancja czynna jest w nim rozproszona, a nośnik może decydować o tym, jak szybko lek będzie uwalniany. To trochę jak bardzo precyzyjna kapsuła, która nie tylko przechowuje zawartość, ale też steruje jej działaniem.

W eksperymencie sprawdzane są trzy typy materiału: same substancje lecznicze, same matryce polimerowe oraz matryce zawierające leki rozproszone na poziomie molekularnym. Dzięki temu naukowcy będą mogli porównać, co dzieje się z każdym elementem układanki osobno i razem.

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Próbki wróciły po 14 miesiącach

Pierwsza partia materiałów badawczych spędziła na ISS 14 miesięcy. To wystarczająco długo, żeby przestać mówić o krótkiej demonstracji, a zacząć myśleć o realnym teście trwałości. Próbki poleciały na orbitę w misji zaopatrzeniowej SpaceX CRS-32, a wróciły na Ziemię w kapsule Cargo Dragon w ramach CRS-34.

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Po powrocie trafiły do laboratorium w Zabrzu. Tam naukowcy rozpoczęli otwieranie przesyłek i pierwsze oględziny. Na poziomie wizualnym wynik jest uspokajający: próbki wyglądają tak jak w dniu wysłania. Nie widać przebarwień ani oznak rozkładu.

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To jednak dopiero początek. W chemii materiałów wygląd może kłamać. Najważniejsze odpowiedzi dadzą dopiero analizy laboratoryjne, bo ewentualne uszkodzenia mogą być ukryte w strukturze chemicznej, masie cząsteczkowej, profilu zanieczyszczeń albo kinetyce uwalniania substancji czynnej.

Dwie temperatury, jedno ważne pytanie

Próbki na ISS były przechowywane w dwóch różnych warunkach. Jak czytamy na łamach Nauka w Polsce, jedna partia znajdowała się w chłodni w temperaturze około 2 st. C. Druga zaś była umieszczona w module laboratoryjnym Columbus w temperaturze około 23 st. C. To bardzo ważne, bo pozwala odpowiedzieć na pytanie praktyczne: czy chłodzenie faktycznie pomaga zachować trwałość takich systemów w kosmosie?

Na Ziemi wiele leków przechowuje się w określonych temperaturach, a chłodny łańcuch dostaw bywa krytyczny. W kosmosie każde takie wymaganie znacząco komplikuje logistykę. Chłodnia zużywa energię, zajmuje miejsce i wymaga kontroli. Jeśli okaże się, że polimerowy nośnik daje dobrą ochronę nawet w temperaturze pokojowej, będzie to bardzo cenna informacja.

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Jeśli z kolei próbki chłodzone okażą się wyraźnie stabilniejsze, to wnioski też będą konkretne: długie misje będą potrzebowały nie tylko zapasów leków, ale też odpowiednio zaprojektowanej farmaceutycznej infrastruktury przechowywania.

Ponad 2 tys. analiz zamiast jednego werdyktu

Teraz zaczyna się najdłuższa i najmniej efektowna część pracy. Naukowcy planują wykonać ponad 2 tys. analiz. Wśród nich będą badania chromatograficzne i spektrometryczne, testy uwalniania leków oraz ocena ewentualnej toksyczności materiałów po powrocie z orbity.

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Chromatografia pozwoli rozdzielić składniki próbki i sprawdzić, czy pojawiły się produkty rozpadu. Spektrometria pomoże zajrzeć głębiej w skład i strukturę chemiczną. Testy uwalniania odpowiedzą na pytanie, czy nośnik po locie nadal oddaje lek w przewidywalny sposób. Badania toksyczności są tutaj kluczowe, bo nawet jeśli substancja czynna przetrwa, nie można zaakceptować systemu, który po ekspozycji kosmicznej zaczyna zachowywać się niebezpiecznie.

Właśnie dlatego nie ma co liczyć na jeden werdykt. Zamiast tego pojawi się raczej konkretna mapa wyników: które substancje przetrwały bez zmian, które zaczęły się rozkładać, które polimery faktycznie coś chronią, a które tylko wyglądały dobrze na papierze, oraz czy różnica między 2 a 23 st. C robi różnicę. Do tego dojdzie jeszcze kwestia czasu – czy coś zaczyna się psuć już po roku, czy dopiero później.

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Pierwsze wyniki jeszcze nie zamykają sprawy

Wstępnych wyników naukowcy spodziewają się do końca września. To powinno dać pierwsze odpowiedzi po 14 miesiącach na orbicie. To jednak dopiero początek, bo eksperyment potrwa dłużej. Na ISS wciąż są jeszcze dwa zestawy próbek, które mają wrócić dopiero po 2 i 3 latach.

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To dobry układ, bo trwałości leków nie da się ocenić na podstawie jednego pomiaru. Materiał może wyglądać dobrze po roku, a zacząć się psuć dopiero po dwóch. Może też być odwrotnie: pierwsze zmiany pojawią się szybko, ale potem wszystko się uspokoi. Dopiero obserwacja w czasie pokaże, jak to naprawdę wygląda.

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Końcowe podsumowanie eksperymentu zaplanowano po zakończeniu badań wszystkich próbek, na przełom 2028 i 2029 r. To oznacza, że historia polskich leków z orbity dopiero się zaczyna.

*Grafika wprowadzająca wygenerowana przez AI

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Marcin Kusz Redaktor O nowych technologiach zaczął pisać jeszcze w 2012 r. na łamach portalu Telix. Później przez pewien czas pisał dla Komputer Świata i PCLabu. Epizod dziennikarski zaliczył także w lokalnej gazecie i w dziale blogowym SpeedTest. Współzałożyciel agencji BlueCopy, zajmującej się copywritingiem i poligrafią. Przez pewien czas właściciel firmy transportowej. Prywatnie fan starych polskich oper mydlanych (oglądanych obowiązkowo z konkubiną), dumny opiekun kotki brytyjskiej i pasjonat-amator druku 3D.