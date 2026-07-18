Polacy oszaleli na punkcie zaćmienia Słońca. Bilety na samolot znikają w mig

Zaćmienie Słońca 12 sierpnia 2026 r. zbliża się wielkimi krokami. Tego dnia Nasza gwiazda zostanie przesłonięta przez Księżyc, a widowisko to będzie można tym razem podziwiać w Europie.

W Polsce dojdzie do częściowego zaćmienia Słońca, którego tarcza będzie w szczytowym momencie przesłonięta w 85 proc. Będą to mogli zobaczyć wszyscy, którzy znajdą się w tym czasie w północno-zachodniej Polsce. Mieszkańcy pozostałych regionów mogą liczyć na przesłonięcie tarczy Słońca w 65 - 80 proc. w zależności o regionu. Im dalej na południe i na wschód, tym mniejsze będzie zaćmienie Słońca.

Zaćmienie Słońca 12 sierpnia 2026 r. będzie można zobaczyć jednak w całości w Hiszpanii i na Islandii. Tam będzie miało miejsce całkowite zaćmienie naszej gwiazdy, a więc będzie to naprawdę wyjątkowe zjawisko, co więcej, nie tak daleko od Polski.

Turystyka napędzana emocjami

Nic więc dziwnego, że wiele osób chce zobaczyć ten unikatowy spektakl na własne oczy. Biura podróży przeżywają prawdziwe oblężenie, a bilety na samolot do tych miejsc sprzedają się na pniu. Polacy dosłownie oszaleli na punkcie zaćmienia Słońca. Potwierdzają to biura podróży.

Sierpniowe zaćmienie Słońca to podręcznikowy przykład zjawiska, które nazywamy event-driven tourism. W eSky obserwujemy, że współczesny podróżnik nie szuka już tylko kierunku na mapie, ale przeżyć o wysokim poziomie emocji. Co to oznacza w praktyce? To sytuacja, w której zwrot z inwestycji w podróż nie jest mierzony standardem hotelu, ale siłą doświadczeń, które zostają z nami na lata. Dla wielu osób te trzy minuty całkowitej ciemności w środku dnia są warte więcej niż dwa tygodnie tradycyjnego urlopu - mówi Marcin Starkowski, ekspert internetowego biura podróży eSky.pl.

Hiszpania jest od dawna jednym z ulubionych miejsc Poalków do wypoczynku, a możliwość połączenia urlopu z zaćmieniem Słońca jest bez wątpienia świetnym pomysłem. Liczby jasno pokazują, że Polacy chcą zobaczyć to widowisko na własne oczy, korzystając z tego, że będzie ono widoczne na naszym kontynencie.

Najnowsze dane internetowego biura podróży eSky.pl to potwierdzają. W oknie 12 sierpnia liczba zarezerwowanych pakietów Lot+Hotel do Hiszpanii zwiększyła się o 106 proc. r/r., a jeszcze większy skok dotyczy połączeń lotniczych – 119 proc. Z kolei sprzedaż lotów na Islandię wzrosła u nas w tym okresie aż o 178 proc. To nie jest przypadek, to precyzyjne planowanie urlopu i logistyki z nim związanej pod unikatowe wydarzenia - podkreśla Marcin Starkowski.

Islandia w cieniu Księżyca

Islandia będzie jednym z pierwszych miejsc w Europie, gdzie będzie można doświadczyć stuprocentowego zaćmienia. Kosmiczny spektakl rozpocznie się tam późnym popołudniem, co ułatwi obserwacje i pozwoli na wykonanie niesamowitych zdjęć na tle surowego, północnego krajobrazu.

W okolicach Reykjaviku faza częściowa rozpocznie się o godzinie 16:42 czasu lokalnego (który na Islandii pokrywa się z czasem UTC). Moment, na który wszyscy czekają, czyli faza całkowitego zaćmienia, nastąpi dokładnie o godzinie 17:48.

Ciemność potrwa niecałe dwie minuty, a faza całkowita zakończy się o 17:50. Całe zjawisko, łącznie z powrotem Słońca do pełnego blasku, dobiegnie końca o godzinie 18:47 czasu lokalnego. To idealne okno czasowe dla turystów, dające czas na spokojne dotarcie na punkty widokowe po całym dniu zwiedzania wyspy.

Hiszpański zachód Słońca, jakiego jeszcze nie było

Zupełnie inne, wręcz mistyczne wrażenia czekają na tych, którzy na cel swojej podróży wybrali Hiszpanię. Tutaj całkowite zaćmienie rozegra się bardzo nisko nad horyzontem, tuż przed samym zachodem Słońca. Oznacza to, że tarcza słoneczna zniknie za Księżycem w otoczeniu ciepłych, wieczornych barw hiszpańskiego nieba.

W północnej i centralnej części Hiszpanii faza częściowa rozpocznie się około godziny 19:30 czasu lokalnego (CEST). Kluczowy moment całkowitego zaćmienia nastąpi między godziną 20:26 a 20:31 CEST, w zależności od dokładnego położenia na mapie kraju. Przykładowo, w La Coruñi faza całkowita zacznie się o 20:27, w Burgos o 20:28, a w Saragossie o 20:29 CEST.

Ponieważ Słońce będzie znajdować się wtedy bardzo nisko, tuż nad linią horyzontu, widok czarnej tarczy otoczonej świecącą koroną słoneczną tuż przed zmierzchem zapowiada się na jedno z najbardziej fotogenicznych zjawisk tej dekady. Niedługo po zakończeniu fazy całkowitej Słońce zajdzie, kończąc ten niezwykły dzień.

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