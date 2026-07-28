Air fryer może być jeszcze lepszy. Philips Ovi Ultra z funkcją pary to prawdziwy gamechanger

Air fryer wkroczył do polskich kuchni i zarządził sprzętową rewolucję. Nic dziwnego: jest praktyczny, stosunkowo niedrogi (owszem, wybór jest spory i są też drogie modele, ale to jednak urządzenia bardziej przystępne cenowo niż np. roboty kuchenne), a potrawy przygotowane przy jego pomocy są nie tylko smaczne, ale też zdrowe. Urządzenie może być uzupełnieniem piekarnika, ale i jego alternatywą. Mieści się nawet w niedużych pomieszczeniach, pozwala zyskać czas i jest wygodny w użyciu. Idealny przepis na kuchenny hit.

Apetyt rośnie w miarę jedzenia, więc tak samo nie może zaskakiwać fakt, że szybko pojawił się głód innowacji. Już klasyczny - by nie rzec: staroświecki - air fryer ma swoje ograniczenia związane z tym, do czego został stworzony. Potrawy przygotowuje się za pomocą gorącego powietrza, a przecież nie zawsze oczekujemy efektu jak z piekarnika, ale krócej. Co, jeśli zechcemy kompaktowego sprzętu, który może być świetnym dodatkiem do klasycznych kuchennych urządzeń, ale z bogactwem funkcji niedostępnych dla typowego air fryera, pozwalających przygotować więcej potraw na różne sposoby? Na salony przez kuchnię wkracza Philips Ovi Ultra.

Główną cechą Philips Ovi Ultra jest funkcja SteamFry

Łączy ona gorące powietrze z parą. Dzięki temu potrawy nadal wychodzą chrupiące, ale przy tym są wilgotne w środku. To właśnie para pozwala zatrzymać wilgoć wewnątrz. Dania są delikatne i przypieczone jednocześnie. Bez względu na to, czy mowa o idealnym pieczywie, porcji mięsa czy warzywie - ideał to chrupiąca skórka i puszyste, soczyste wnętrze. Za sprawą opcji SteamFry w Philips Ovi Ultra można to bezproblemowo osiągnąć.

Philips Ovi Ultra oferuje 8 programów i aż 28 sposobów obróbki. Począwszy od pieczenia i grillowania, przez fermentację jogurtów, po suszenie owoców w temperaturze od 40 st. C. - to sprzęt wielofunkcyjny, który sprawdzi się w codziennym, różnorodnym gotowaniu.

A różnorodność to przecież nie tylko bogata w składniki i smaki dieta. Czasami trzeba przygotować coś dla siebie na szybki obiad. Innym razem chcemy się wykazać robiąc wyjątkową kolację dla dwojga, by pod koniec tygodnia popisać się typowym niedzielnym obiadem dla całej rodziny czy znajomych. I na każde takie wyzwanie Philips Ovi Ultra jest gotowy.

System Megabasket pozwala korzystać z dwóch oddzielnych koszy o pojemności 3 l i 6 l - dzięki temu jednocześnie da się przygotowywać np. pieczone warzywa i mięso

Wyciągając przegrody uzyskuje się jedną dużą przestrzeń o pojemności aż 9,5 l. Sprawdzi się idealnie do przygotowania większych porcji, mieszcząc 2,5 kg frytek, 1,9 kg żeberek lub po prostu całego kurczaka. Inteligentna synchronizacja umożliwia przygotowanie dań tak, aby były gotowe w tym samym czasie. Jako kucharz amator mam z tym duży problem i czasami albo ziemniaki nie są tak ciepłe, jak być powinny, innym razem to główny składnik obiadu jest letni. Philips Ovi Ultra pozwala uniknąć wpadek - nikt nie będzie czekał, jak to zdarza się często na grillu, każdy dostanie swoją porcję w tym samym czasie.

Dania mają być nie tylko smaczne, ale też zdrowie. Technologia RapidAir Plus, która odpowiada za optymalny przepływ gorącego powietrza, sprawia, że przygotowywane potrawy mają o 90 proc. mniej zawartości tłuszczu. Z kolei gotowanie na parze pozwala zachować 87 proc. składników odżywczych. Pierogi, warzywa czy ryby będą smakowały wyśmienicie, a przy tym dostarczą wszystko to, co w nich najlepsze.

Spędź w kuchni jak najmniej czasu. Nie tylko na gotowaniu

Dużą zaletą nowych kuchennych gadżetów jest fakt, że pozwalają oszczędzać czas. Air fryery działają szybciej niż piekarniki, bo nie trzeba czekać, aż się nagrzeją. Na dodatek ich obsługa jest praktyczniejsza. W zyskiwaniu na czasie nie chodzi jednak wyłącznie o minuty spędzone na gotowaniu, bo liczy się również to, ile zajmuje ich czyszczenie. W przypadku Philips Ovi Ultra z pomocą przychodzi system SteamClean. Automatyczne czyszczenie parą szybko usuwa tłuszcz i osady. Odpada więc dodatkowe szorowanie ręczne, a wolny czas można poświęcić na rozmowy przy stole. Albo zasłużony odpoczynek po smakowitym obiedzie.

Powłoka ceramiczna jest trwała, bezpieczna i łatwa w czyszczeniu. Kosze można myć w zmywarce, a przy tym są dużo lżejsze niż te szklane.

Głodni innowacji

Co jakiś czas w polskich domach rozgrywają się sprzętowe kuchenne rewolucje. Urządzenia, które wcześniej były obiektem marzeń i westchnień, stają się powszechne. Nie dzieje się to w mgnieniu oka, choć można odnieść wrażenie, że tak właśnie się wydarzyło - trudno przypomnieć sobie dni, kiedy nie miało się do nich dostępu i dlatego wydaje się, że są z nami od zawsze. Doskonałym przykładem takiego sprzętu jest zmywarka, która jeszcze w 2015 r. znajdowała się tylko w 27,2 proc. domów i mieszkań, by w 2025 r. według danych GUS być obecną w 61,2 proc. polskich gospodarstw.

Podobną drogę obserwujemy teraz przy okazji air fryerów. Nie tylko stają się coraz bardziej powszechne, ale już wzbogacają się o nowe funkcje i możliwości.

Szybko, zdrowo, różnorodnie i wygodnie - Philips Ovi Ultra jest świetnym uzupełnieniem dla dużych kuchennych sprzętów. Nie tylko pozwala przygotowywać dania za pomocą gorącego powietrza, ale też wykorzystuje parę podczas gotowania, dzięki czemu potrawy można przygotować na wiele różnych sposobów. To idealny sprzęt do nowoczesnej kuchni: praktycznej, uniwersalnej, wygodnej oraz dbającej o produkt i portfel. W końcu przygotowywanie potraw o 49 proc. szybciej niż w tradycyjnych piekarnikach zużywa o 80 proc. mniej energii, co przekłada się na mniejsze rachunki.

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Adam Bednarek Redaktor W Spider’s Web od kwietnia 2021 zajmuje się tematami związanymi z ekologią, przyrodą, ochroną środowiska, architekturą, miastami przyszłości, transportem publicznym z pociągami na czele i, rzecz jasna, wpływem technologii na nasze zwykłe życie. Zaczynał od pisania o grach – przede wszystkim w serwisie gamezilla.pl, z przerwą na gram.pl. Następnie zajął się opisywaniem technologii, robiąc to w takich portalach jak next.gazeta.pl, a potem serwisach technologicznych grupy WP (tech.wp.pl, dobreprogramy.pl, gadżetomania.pl – będąc redaktorem prowadzącym – czy polygamia.pl). Prywatnie fan Morrisseya, morza, bloków z wielkiej płyty i dziwnych budynków, o których zdarza mu się zresztą pisać.