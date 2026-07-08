PC z RTX 5050 za 4370 zł i świetny laptop w rekordowej cenie. Letnie HIRO DAYS odpalone

Wakacje. Urlop. Lato. Nadszedł upragniony czas odpoczynku oraz relaksu. Pomiędzy rowerem, kajakiem oraz imprezami plenerowymi warto czasem zwolnić, chroniąc się przed upalnym południowym słońcem albo nagłą burzą. Wtedy idealnym sposobem na relaks są gry wideo. Gorzej, jeśli mamy głód róż(g)rywki, ale nie za bardzo jest na czym grać, bo PC na biurku pamięta czasy Gothica. Tego oryginalnego, nie remake’u z 2026 r.

Jeśli szukacie nowej maszyny do grania, warto zwrócić uwagę na wakacyjną promocję HIRO DAYS. To okres rabatów trwający do 20 lipca, w trakcie którego pod cenowe cięcia trafiły gotowe komputery do gier, gamingowe laptopy oraz akcesoria. W trakcie promocji oszczędzić można do pół tysiąca złotych, dzięki czemu PC z kartą GeForce RTX 50 można kupić już za 4370 zł.

No i najważniejsze - mówimy o komputerach oraz laptopach HIRO. To marka polskiego producenta NTT System, działającego na rynku niemal cztery dekady. HIRO oferuje rozszerzoną, aż trzyletnią gwarancję na PC, co wyróżnia ich na tle konkurencji. Ponadto każdy PC HIRO jest testowany przed wysyłką. Mówimy o teście pod dużym obciążeniem, przez wiele godzin. Takie testy to gwarant: wszystko działa, jak powinno. Nie ma mowy o błędach albo wadliwych podzespołach.

Wszystkie produkty objęte promocją HIRO DAYS znajdziecie w tym miejscu. Poniżej przedstawiam kilka najciekawszych, niezwykle korzystnych cenowo propozycji:

HELLCAT z kartą GeForce RTX 50 już za 4379 zł. Do tego z Windows 11 i bez oszczędzania na SSD

Za 3549 zł możemy stać się posiadaczami HIRO HELLCAT, którego sercem jest układ graficzny GeForce RTX 5050 6 GB. W przystępnej cenie otrzymujemy w pełni gotowy do działania komputer, wyposażony w system operacyjny Windows 11, 16 GB pamięci RAM oraz pojemny, terabajtowy dysk SSD. Ten 1 TB jest wart podkreślenia w kontekście korzystnych cenowo konfiguracji. W dobie szalejących kosztów podzespołów, wielu producentów oszczędza na SSD, oferując mniejsze warianty pamięci.

Trzewia HELLCATA zamknięto w trwałej obudowie z oświetleniem LED oraz oknem na bocznym panelu. Warto zwrócić uwagę na aż cztery wentylatory 120 MM - każdy z podświetleniem - gwarantujące odpowiednie chłodzenie podzespołów w upalne wakacyjne dni. W korzystnych cenowo PC zazwyczaj mamy tylko trzy wentylatory. Całość została starannie zmontowana i rygorystycznie przetestowana przez ekspertów marki HIRO.

CPU: Intel Core i5-14400F

GPU: GeForce RTX 5050 8 GB

SSD: 1 TB

RAM: 16 GB

Cena: 4379 zł

Dla początkujących graczy HELLCAT jest bardziej niż wystarczający. Karty z rodziny RTX 50 to najnowsze możliwe rozwiązanie, dostarczające arsenał funkcji z rodziny DLSS – w tym Super Rozdzielczość i generator klatek. Właśnie te technologie gwarantują bezproblemową i płynną rozgrywkę nawet w najbardziej obciążających tytułach. Z kolei w e-sportowych hitach pokroju CS2, Valoranta czy Fortnite'a PC bez problemu poradzi sobie z maksymalnymi ustawieniami.

SPRAWDŹ TEGO PC HIRO HELLCAT z GeForce RTX 5050 NTT System

Sam wybrałbym HIRO GAMER z procesorem AMD i RTX 5060. 5899 zł to dobra cena

W porównaniu do najtańszego PC w promocji, HIRO GAMER został wyposażony w kartę graficzną wyższego rzędu. Ma to duże znaczenie np. podczas korzystania z narzędzi DLSS. GeForce RTX 5060 8 GB stanowi bramę do rozgrywki w standardzie QHD, o ile posiłkujemy się generatorem klatek albo Super Rozdzielczością.

Ponadto HIRO GAMER korzysta z procesora AMD. CPU właśnie tej marki są aktualnie najchętniej wybierane przez graczy, ponieważ oferują świetną wydajność oraz efektywność energetyczną. Zainstalowany w komputerze Ryzen 7 7700 to złoty środek między mocą oraz kosztem zakupu, z optymalną liczbą rdzeni, temperaturami trzymanymi w ryzach oraz niskim zużyciem prądu.

CPU: AMD Ryzen 7 7700

GPU: GeForce RTX 5060 8 GB

SSD: 1 TB

RAM: 16 GB

Cena: 5899 zł

Trzeba tylko mieć na uwadze, że mimo ceny sięgającej prawie 6 tysięcy złotych, wciąż mówimy o gamingowym PC ze średniej półki. Do tego w atrakcyjnej cenie. Nie uruchomimy na nim najnowszych produkcji w maksymalnych detalach, z ray tracingiem, w rozdzielczości 4K. Za to wysokie ustawienia, standard QHD i delikatne wsparcie DLSS – to jak najbardziej orbita możliwości tej jednostki, także w przypadku najnowszych produkcji AAA.

SPRAWDŹ TEGO PC HIRO GAMER z GeForce RTX 5060 NTT System

Lato, lato i po lecie. Zamiast PC do gier można pomyśleć o laptopie do szkoły albo na studia

Laptop multimedialny, który już wcześniej polecałem, teraz jest do zgarnięcia w jeszcze niższej cenie. NTT Book B14IP to poręczna, solidna maszyna biurowa, w sam raz dla ucznia albo początkującego studenta. Teraz notebook jest do nabycia za 2339 zł i to naprawdę świetna cena.

14-calowy wyświetlacz IPS sprawia, że mamy do czynienia ze sprzętem o wysoce kompaktowych gabarytach, który bez trudu wsuniemy do plecaka czy pojemniejszej damskiej torebki. W laptopie znajdziemy dysk o pojemności aż 1 TB, podczas gdy standardem rynkowym wciąż bywa o połowę mniejsze 512 GB. W tandemie z procesorem Intel Core i5-1235U daje to bezstresową wielozadaniowość, w sam raz do nauki, przeglądania multimediów albo pracy biurowej.

CPU: Intel Core i5-1235U

GPU: Intel Iris Xe (zintegrowane)

SSD: 1 TB

RAM: 16 GB

Ekran: IPS, 14 cali, 60 Hz, Full HD, 250 nitów

Cena: 2339 zł

NTT book B14IP wyróżnia się rzadko spotykaną w tej półce cenowej metalową obudową. Mamy tu także podświetlaną klawiaturę, wbudowaną kamerę z mikrofonem, pokaźnych rozmiarów gładzik oraz obfity zestaw złączy, obejmujący dwa klasyczne porty USB-A, dwa gniazda USB-C z Power Delivery i Thunderbolt 4, HDMI, złącze sieciowe Ethernet, port słuchawkowy i czytnik kart pamięci microSD. Oczywiście laptop można ładować za pomocą uniwersalnego kabla USB-C, co uwalnia od konieczności dźwigania dedykowanego zasilacza.

SPRAWDŹ TEGO LAPTOPA NTT book B14IP NTT System

Wakacyjna promocja HIRO DAYS potrwa do 20 lipca 2026 r. Klienci mogą skorzystać z wydłużonej możliwości zwrotu sięgającej 30 dni, z kolei zakupów można dokonać w systemie ratalnym RRSO 0%.

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Szymon Radzewicz Redaktor Odpowiedzialny za gry wideo oraz akcesoria dla graczy. Pisze o interaktywnych przygodach od ponad dekady. Pracował w serwisach medialnych Agory, współtworzył największy e-zin o grach w Polsce, przyłożył rękę do tłumaczeń kilku gier na polski rynek. O grach wideo wypowiada się m.in. dla Telewizji Polskiej, TVN, Polskiego Radia czy Rzeczpospolitej. Szczególnie zafascynowany nowym układem sił na globalnym rynku gier, z rosnącą pozycją Chin oraz krajów Azji Południowo-Wschodniej. Kocha survival horrory już od czasów pierwszego PlayStation, po godzinach stara się okiełznać Unreal Engine oraz Blendera.