Czym dysponuje polska Marynarka Wojenna? Kompletny przegląd okrętów i planów

Morze Bałtyckie od kilku lat ponownie znalazło się w centrum zainteresowania państw NATO. Rosnąca aktywność rosyjskiej Floty Bałtyckiej, ochrona podmorskiej infrastruktury krytycznej oraz konieczność zabezpieczenia szlaków transportowych sprawiają, że znaczenie Marynarki Wojennej RP systematycznie rośnie.

Marynarka Wojenna nie jest jedynie zbiorem okrętów. To rozbudowany system obejmujący jednostki bojowe, lotnictwo morskie, jednostki brzegowe, wojska obrony wybrzeża oraz wyspecjalizowane siły odpowiedzialne za zwalczanie min i ochronę infrastruktury na Bałtyku.

Marynarka Wojenna jest jednym z rodzajów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Jej podstawowym zadaniem jest obrona polskiego wybrzeża, ochrona morskich granic państwa oraz zapewnienie bezpieczeństwa na Morzu Bałtyckim. W czasie pokoju uczestniczy również w misjach sojuszniczych NATO, patrolach, działaniach ratowniczych oraz ochronie infrastruktury energetycznej znajdującej się na morzu.

Najważniejsze związki taktyczne Marynarki Wojennej stanowią 3. Flotylla Okrętów z bazą w Gdyni oraz 8. Flotylla Obrony Wybrzeża stacjonująca w Świnoujściu. Pierwsza odpowiada przede wszystkim za prowadzenie działań bojowych na morzu, natomiast druga specjalizuje się w zwalczaniu min, zabezpieczeniu logistycznym oraz wsparciu operacji prowadzonych na Bałtyku.

Fregaty Marynarki Wojennej RP

Obecnie trzon polskich sił nawodnych stanowią dwie fregaty rakietowe typu Oliver Hazard Perry, ORP Generał Tadeusz Kościuszko oraz ORP Generał Kazimierz Pułaski. Okręty zostały zbudowane w Stanach Zjednoczonych w latach 80., a do Marynarki Wojennej RP trafiły na początku XXI wieku. Mimo wieku nadal pozostają największymi i najlepiej uzbrojonymi jednostkami bojowymi polskiej floty.

Ich podstawowym zadaniem jest osłona innych okrętów przed zagrożeniami z powietrza, wody i spod jej powierzchni. Fregaty wyposażone są w armatę OTO Melara kalibru 76 mm, system obrony bezpośredniej Phalanx CIWS, wyrzutnie torped Mk 46 do zwalczania okrętów podwodnych, wielkokalibrowe karabiny maszynowe oraz pokład i hangar dla śmigłowca pokładowego.

ORP Gen. T. Kościuszko

Pomimo ograniczeń wynikających z wieku konstrukcji obie fregaty regularnie uczestniczą w ćwiczeniach NATO oraz misjach na Morzu Bałtyckim i poza nim, zapewniając Polsce zdolność do działania w międzynarodowych zespołach okrętowych.

Sytuację diametralnie zmieni realizowany program Miecznik, w ramach którego Polska buduje trzy nowoczesne fregaty wielozadaniowe, przyszłe ORP Wicher, ORP Burza i ORP Huragan. Jednostki o wyporności około 7000 t będą należały do najnowocześniejszych okrętów tej klasy w Europie.

Fregata z programu Miecznik

Ich uzbrojenie obejmie pionowe wyrzutnie Mk 41 z pociskami przeciwlotniczymi rodziny CAMM, rakiety przeciwokrętowe RBS-15, armatę OTO Melara Super Rapid kalibru 76 mm, dwa systemy artyleryjskie OSU-35K, wyrzutnie lekkich torped oraz rozbudowany zestaw radarów, sonarów i środków walki radioelektronicznej.

Fregaty będą zdolne jednocześnie zwalczać cele powietrzne, nawodne i podwodne, a także współpracować ze śmigłowcami pokładowymi podczas operacji ZOP. Po wejściu do służby zastąpią wysłużone jednostki typu Oliver Hazard Perry i staną się podstawą potencjału bojowego Marynarki Wojennej RP na kolejne dekady, znacząco zwiększając możliwości Polski zarówno na Bałtyku, jak i podczas operacji prowadzonych wspólnie z sojusznikami NATO.

Korwety Marynarki Wojennej RP

Marynarka Wojenna RP posiada obecnie dwie korwety o odmiennym przeznaczeniu i możliwościach, ORP Kaszub oraz ORP Ślązak. Starszy z okrętów, ORP Kaszub, wszedł do służby w 1987 r. jako jedyna z planowanej serii korwet projektu 620. Jednostka została zaprojektowana przede wszystkim do zwalczania okrętów podwodnych na wodach Morza Bałtyckiego.

Jej uzbrojenie obejmuje armatę AK-176 kalibru 76,2 mm, zestawy artyleryjskie AK-630 kalibru 30 mm, wyrzutnie lekkich torped ZOP oraz bomb głębinowych i min morskich. Okręt wyposażono także w sonary umożliwiające wykrywanie okrętów podwodnych. Ze względu na wiek konstrukcji ORP Kaszub pełni obecnie głównie funkcje szkoleniowe i wspiera przygotowanie załóg oraz ćwiczenia prowadzone przez Marynarkę Wojenną.

Znacznie nowocześniejszą jednostką jest ORP Ślązak, który wszedł do służby w 2019 r. Powstał na bazie projektu wielozadaniowej korwety Gawron, jednak ostatecznie został ukończony jako korweta patrolowa. Okręt ma długość blisko 95 m i wyporność około 1800 t. Jego głównym uzbrojeniem jest armata OTO Melara Super Rapid kalibru 76 mm oraz dwa zdalnie sterowane systemy artyleryjskie kalibru 30 mm, uzupełnione wielkokalibrowymi karabinami maszynowymi.

Ślązak otrzymał również nowoczesny radar trójwspółrzędny, zaawansowany system kierowania walką oraz pokład i hangar dla śmigłowca. Choć obecnie nie przenosi rakiet przeciwokrętowych ani rozbudowanych systemów obrony przeciwlotniczej, wykonuje zadania związane z patrolowaniem polskich obszarów morskich, ochroną infrastruktury krytycznej, eskortą jednostek, udziałem w ćwiczeniach NATO oraz misjach bezpieczeństwa na Morzu Bałtyckim. Konstrukcja okrętu pozostawia jednocześnie możliwość jego dalszego dozbrojenia i zwiększenia potencjału bojowego w przyszłości.

Małe okręty rakietowe Marynarki Wojennej RP

Jedynymi typowo uderzeniowymi jednostkami nawodnymi Marynarki Wojennej RP są obecnie trzy małe okręty rakietowe typu Orkan, ORP Orkan, ORP Piorun i ORP Grom. Zostały zaprojektowane z myślą o działaniach na stosunkowo płytkich wodach Morza Bałtyckiego, gdzie dzięki dużej prędkości, niewielkim rozmiarom i silnemu uzbrojeniu mogą szybko atakować cele nawodne i równie szybko opuszczać rejon działań. Okręty mają około 48 m długości i rozwijają prędkość przekraczającą 35 węzłów, co pozwala im sprawnie reagować na zmieniającą się sytuację taktyczną.

ORP Orkan

Najważniejszym elementem ich uzbrojenia jest osiem przeciwokrętowych pocisków rakietowych RBS-15 Mk3, zdolnych do rażenia celów nawodnych z odległości przekraczającej 200 km. Rakiety wykorzystują aktywny system naprowadzania radarowego i mogą wykonywać skomplikowane manewry przed uderzeniem, utrudniając przeciwnikowi ich przechwycenie. Uzbrojenie uzupełnia armata OTO Melara kalibru 76 mm, dwa zestawy artyleryjskie Wróbel II z armatami kalibru 23 mm oraz nowoczesne systemy kierowania ogniem i walki elektronicznej.

Choć jednostki typu Orkan nie są dużymi okrętami, ich siła ognia sprawia, że pozostają jednym z najgroźniejszych elementów polskiej floty nawodnej. W razie konfliktu ich zadaniem byłoby przede wszystkim zwalczanie okrętów przeciwnika, osłona polskiego wybrzeża oraz współdziałanie z Nadbrzeżnymi Dywizjonami Rakietowymi, tworząc wielowarstwowy system obrony południowej części Morza Bałtyckiego.

Okręty podwodne Marynarki Wojennej RP

Komponent podwodny Marynarki Wojennej RP od lat pozostaje jednym z najważniejszych, ale jednocześnie najbardziej wymagających obszarów modernizacji. Obecnie Polska dysponuje jednym okrętem podwodnym, ORP Orzeł projektu 877E, należącym do rodziny jednostek określanych na Zachodzie jako typ Kilo.

Okręt wszedł do służby w 1986 r. i przez lata był najpotężniejszą jednostką uderzeniową polskiej floty. Dzięki napędowi spalinowo-elektrycznemu może prowadzić działania w zanurzeniu, pozostając trudnym do wykrycia przeciwnikiem. ORP Orzeł ma wyporność około 3000 t w zanurzeniu, długość ponad 72 m i może osiągać prędkość około 17 węzłów pod wodą.

Jego podstawowym uzbrojeniem są sześć dziobowych wyrzutni torped kalibru 533 mm, z których może odpalać torpedy przeciwokrętowe oraz miny morskie. W przeszłości okręty tego typu mogły również wykorzystywać pociski przeciwokrętowe wystrzeliwane z wyrzutni torpedowych, jednak obecnie głównym środkiem rażenia pozostają torpedy.

Ze względu na swój wiek ORP Orzeł wymaga jednak coraz większych nakładów na utrzymanie sprawności i nie jest w stanie zapewnić Polsce wszystkich zdolności oczekiwanych od współczesnych sił podwodnych. Dlatego w ramach programu Orka, który ma odbudować polski potencjał podwodny, Polska zdecydowała się na zakup trzech szwedzkich okrętów podwodnych klasy A26.

Okręt podwodny klasy A26

Nowe okręty mają charakteryzować się znacznie większą autonomią, cichszą pracą napędu, nowoczesnymi systemami sonarowymi oraz możliwością przenoszenia zaawansowanego uzbrojenia, w tym ciężkich torped. Dla Polski okręty podwodne mają szczególne znaczenie ze względu na specyfikę Bałtyku, niewielkiego, płytkiego akwenu pełnego przeszkód naturalnych i sztucznych, gdzie dobrze wyszkolona załoga nowoczesnej jednostki podwodnej może stanowić poważne zagrożenie dla znacznie większych okrętów przeciwnika. Odbudowa tej zdolności jest jednym z kluczowych elementów przyszłego systemu obrony morskiej kraju.

Trałowce i niszczyciele min Marynarki Wojennej RP

Jednym z najważniejszych elementów Marynarki Wojennej RP pozostają jednostki przeznaczone do zwalczania zagrożeń minowych. Bałtyk jest akwenem, na którym nadal znajduje się ogromna liczba min morskich pozostałych po obu wojnach światowych, dlatego zdolność do ich wykrywania i neutralizacji ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa żeglugi oraz działania całych sił morskich. Polska dysponuje obecnie zarówno starszymi trałowcami bazowymi projektu 207, jak i nowoczesnymi niszczycielami min typu Kormoran II.

Starsze jednostki, znane jako trałowce typu Gardno (Polska ma ich aż 12), przez wiele lat stanowiły podstawę polskich sił przeciwminowych. Ich zadaniem było wykrywanie i niszczenie min za pomocą klasycznych urządzeń trałowych oraz sonarów. Okręty te mają niewielką wyporność, co pozwala im operować na płytkich wodach przybrzeżnych.

ORP Kormoran

Najnowocześniejszymi okrętami przeciwminowymi Marynarki Wojennej RP są trzy niszczyciele min projektu 258 Kormoran II, ORP Kormoran, ORP Albatros oraz ORP Mewa. Jednostki te zostały zaprojektowane i zbudowane w Polsce, a ich konstrukcja została specjalnie dostosowana do specyfiki Morza Bałtyckiego. Okręty mają kadłuby wykonane ze stali amagnetycznej, co zmniejsza ryzyko uruchomienia min magnetycznych, a ich wyposażenie pozwala prowadzić działania bez konieczności bezpośredniego wchodzenia w niebezpieczne rejony.

Kormorany wykorzystują zaawansowane sonary podkilowe i holowane, bezzałogowe pojazdy podwodne oraz zdalnie sterowane systemy do identyfikacji i niszczenia min. Uzbrojenie obronne obejmuje między innymi armatę kalibru 23 mm, wielkokalibrowe karabiny maszynowe oraz przenośne zestawy przeciwlotnicze. Ich głównym zadaniem nie jest jednak walka z okrętami przeciwnika, lecz zapewnienie swobody działania własnej floty, oczyszczanie akwenów z min oraz udział w międzynarodowych zespołach przeciwminowych NATO. Dzięki programowi Kormoran II Polska stała się jednym z państw posiadających jedne z najnowocześniejszych zdolności przeciwminowych w regionie Morza Bałtyckiego.

Okręty transportowo-minowe Marynarki Wojennej RP

Okręty transportowo-minowe są jedną z najbardziej charakterystycznych klas jednostek znajdujących się w składzie Marynarki Wojennej RP. Ich głównym zadaniem jest przewóz i wysadzanie pododdziałów desantowych, transport sprzętu wojskowego oraz prowadzenie operacji minowych. Polska posiada obecnie pięć okrętów tego typu projektu 767, znanych jako okręty transportowo-minowe typu Lublin – ORP Lublin, ORP Gniezno, ORP Poznań, ORP Toruń i ORP Kraków. Jednostki te weszły do służby w latach 80. i 90. i zostały zaprojektowane specjalnie z myślą o działaniach na płytkich wodach Morza Bałtyckiego.

Mają około 95 m długości i wyporność ponad 1700 t, a dzięki płaskodennej konstrukcji mogą podpływać blisko brzegu, umożliwiając szybkie wyładowanie przewożonych wojsk oraz pojazdów. Na pokładzie mogą transportować między innymi transportery opancerzone, samochody ciężarowe, pojazdy specjalistyczne, a także żołnierzy wraz z wyposażeniem. W zależności od konfiguracji jednostki mogą również przewozić i stawiać miny morskie, tworząc zapory utrudniające działania przeciwnika.

ORP Lublin

Uzbrojenie okrętów typu Lublin ma przede wszystkim charakter obronny i obejmuje zestawy artyleryjskie Wróbel II z podwójnymi armatami kalibru 23 mm oraz wielkokalibrowe karabiny maszynowe. Jednostki wyposażono również w systemy radarowe, środki łączności oraz urządzenia nawigacyjne pozwalające prowadzić działania w trudnych warunkach morskich.

Choć nie są to okręty pierwszej linii przeznaczone do bezpośredniej walki z siłami przeciwnika, nadal pełnią ważną funkcję w systemie obrony wybrzeża. Współczesne działania wojenne pokazały, że zdolność szybkiego przemieszczania wojsk i sprzętu drogą morską może mieć istotne znaczenie, szczególnie w rejonie Bałtyku. Okręty transportowo-minowe typu Lublin pozostają więc elementem zabezpieczającym możliwość prowadzenia operacji desantowych, logistycznych i inżynieryjnych, a ich utrzymanie w służbie zwiększa elastyczność działania Marynarki Wojennej RP.

Okręty specjalne Marynarki Wojennej RP

Oprócz jednostek bojowych Marynarka Wojenna RP dysponuje także szeregiem wyspecjalizowanych okrętów pomocniczych, których zadaniem jest zabezpieczenie działań floty, prowadzenie rozpoznania, badań hydrograficznych, ratownictwa oraz wsparcia logistycznego. Choć nie biorą one udziału w bezpośredniej walce, ich działalność jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania sił morskich.

ORP Lech

Do najważniejszych jednostek specjalnych należą okręty ratownicze ORP Lech i ORP Piast oraz ORP Zbyszko i ORP Maćko, przeznaczone do prowadzenia akcji ratowniczych na morzu, zabezpieczania załóg uszkodzonych okrętów oraz wykonywania prac podwodnych. Marynarka Wojenna wykorzystuje również okręty hydrograficzne ORP Heweliusz i ORP Arctowski, które zajmują się badaniem dna morskiego, wykonywaniem pomiarów nawigacyjnych oraz przygotowywaniem danych wykorzystywanych przez jednostki pływające.

W skład floty specjalnej wchodzą także okręty szkolne ORP Wodnik oraz ORP Iskra, służące do szkolenia przyszłych oficerów i marynarzy oraz zdobywania praktycznych umiejętności prowadzenia działań na morzu. Ważną rolę pełnią również jednostki rozpoznawcze, w tym ORP Nawigator oraz ORP Hydrograf, wykorzystywane do prowadzenia rozpoznania radioelektronicznego, zbierania informacji o sytuacji na morzu i wspierania planowania operacji wojskowych.

Polska MW posiada również okręt dowodzenia ORP Kontradmirał Xawery Czernicki.

Okręty w budowie Marynarki Wojennej RP

Marynarka Wojenna RP realizuje obecnie kilka programów mających zwiększyć jej możliwości w zakresie rozpoznania, ratownictwa, działań bojowych oraz zabezpieczenia operacji morskich. Nowe jednostki mają stopniowo zastępować starsze okręty i dostosować polską flotę do współczesnych wymagań NATO.

Największym programem jest budowa trzech fregat wielozadaniowych Miecznik, przyszłych okrętów ORP Wicher, ORP Burza i ORP Huragan. Jednostki te będą stanowiły główną siłę bojową polskiej floty nawodnej. Ich zadaniem będzie zwalczanie celów powietrznych, nawodnych i podwodnych, ochrona zespołów okrętowych, zabezpieczenie szlaków morskich oraz udział w operacjach sojuszniczych NATO.

Wodowanie i chrzest przyszłego ORP Jerzy Różycki

W ramach programu rozpoznania radioelektronicznego powstają okręty ORP Jerzy Różycki oraz ORP Henryk Zygalski. Jednostki te będą przeznaczone do prowadzenia specjalistycznego rozpoznania elektromagnetycznego, zbierania informacji o aktywności innych państw na morzu oraz wspierania działań wywiadowczych i operacyjnych Sił Zbrojnych RP.

W budowie znajduje się również okręt ratowniczy ORP Ratownik, którego zadaniem będzie prowadzenie akcji ratunkowych na morzu, zabezpieczanie załóg uszkodzonych jednostek, wykonywanie prac podwodnych oraz wsparcie działań Marynarki Wojennej w sytuacjach awaryjnych.

Uzupełnieniem programu modernizacji floty są nowe niszczyciele min projektu Kormoran II, ORP Jaskółka oraz ORP Rybitwa. Jednostki te będą przeznaczone do wykrywania, identyfikacji i niszczenia min morskich, a także zapewnienia bezpieczeństwa żeglugi i swobody działania polskich oraz sojuszniczych okrętów na Morzu Bałtyckim.

Znaczenie Marynarki Wojennej będzie rosło

Jeszcze kilka lat temu przyszłość polskiej floty budziła wiele wątpliwości. Dzisiaj sytuacja wygląda inaczej. Rozbudowa infrastruktury energetycznej na Bałtyku, powstające farmy wiatrowe, gazociągi, kable energetyczne oraz terminale gazowe sprawiają, że ochrona morza staje się jednym z kluczowych elementów bezpieczeństwa państwa.

Równocześnie Bałtyk pozostaje akwenem o ogromnym znaczeniu strategicznym dla NATO. To właśnie tędy przebiegają ważne szlaki transportowe i połączenia z państwami bałtyckimi, a także z Finlandią i Szwecją, które dołączyły do Sojuszu.

Dlatego modernizacja Marynarki Wojennej RP nie jest wyłącznie wymianą starych okrętów na nowe. To proces budowy zdolności do ochrony polskich interesów na morzu, współpracy z sojusznikami oraz reagowania na zagrożenia, które jeszcze dekadę temu wydawały się mało prawdopodobne, a dziś stały się codziennością na wodach Morza Bałtyckiego.

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