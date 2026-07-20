Odkurzacz z filtrem HEPA - co to jest?

Dlatego polecane są odkurzacze z filtrem HEPA lub jego alternatywami. Sprawdź, jak działa filtracja i dlaczego jest ważna nie tylko dla alergików, ale również wtedy, gdy masz małe dzieci, zwierzęta lub po prostu chcesz zadbać o jakość powietrza w swoim domu.

Co to jest filtr HEPA i jakie są jego rodzaje?

HEPA (High Efficiency Particulate Air) to wysokoskuteczny filtr powietrza. Jego zadaniem jest wychwytywanie bardzo drobnych cząsteczek zanieczyszczeń, np. kurzu, pyłków, roztoczy, zarodników pleśni, alergenów i sierści zwierząt. Jest tak skuteczny, że stosuje się go nawet w urządzeniach wykorzystywanych w placówkach medycznych czy w przemyśle spożywczym. Znajdziesz go też w klimatyzatorach, oczyszczaczach powietrza i odkurzaczach.

Tego typu filtry składają się z gęsto ułożonych włókien filtracyjnych (często syntetycznych lub wykonanych z włókna szklanego), które mogą zatrzymać bardzo małe zanieczyszczenia (cząsteczki ≥ 0,01 µm). Istnieje kilka klas filtrów HEPA, które różnią się skutecznością filtracji i mają oznaczenia (według badań i klasyfikacji normy EN 1822-1:2009). Do najpopularniejszych należą:

H10-H12 – do zastosowania w wielu urządzeniach do użytku domowego. Odznaczają się dobrą skutecznością,

H13 – polecane dla alergików,

H14 – osiągają najwyższą skuteczność spośród filtrów stosowanych w sprzętach do domu.

Im wyższa klasa filtra HEPA, tym więcej drobnych cząsteczek zostaje zatrzymanych w jego wnętrzu. Skuteczność określana jest na co najmniej 99,95-99,995% dla zanieczyszczeń o wielkości w zakresie ok. 0,1-0,3 µm. Filtry tego typu bada się dla MPPS (Most Penetrating Particle Size), czyli najbardziej przenikliwego rozmiaru cząstek. Dla większych i mniejszych cząstek skuteczność jest zazwyczaj jeszcze wyższa. Dzięki temu z powietrza mogą zostać usunięte m.in.:

kurz,

pyłki,

komórki grzybów,

pierwotniaki,

bakterie,

niektóre wirusy,

zarodniki pleśni.

Jak działa odkurzacz z filtrem HEPA?\

Filtry HEPA znajdują zastosowanie m.in. w odkurzaczach. W tego typu urządzeniach zasysane powietrze wraz z kurzem i innymi zanieczyszczeniami przechodzi przez kilka etapów filtracji. Najdrobniejsze cząsteczki zostają zatrzymane na końcowym etapie, czyli właśnie przez filtr HEPA. Dzięki temu:

kurz nie wraca do pomieszczenia, w którym odkurzasz,

w powietrzu jest mniej alergenów,

po sprzątaniu możesz cieszyć się też czystszym powietrzem w swoim domu,

sprzątanie jest dokładniejsze i bardziej efektywne (kurz nie wraca, a więc nie osiada też na meblach).

Odkurzacz nie tylko zbiera więc zanieczyszczenia z podłogi, ale też pomaga ograniczyć ich obecność w powietrzu.

Dlaczego filtr HEPA jest ważny w odkurzaczu?

Przy wyborze odkurzacza do domu wiele osób zwraca uwagę na moc, pojemność zbiornika na kurz czy wygodę używania, zapominając o tym, jak istotny jest system filtracji. Okazuje się, że przy niedostatecznie działającym filtrowaniu nawet urządzenie skutecznie zbierające zanieczyszczenia może jednocześnie wydmuchiwać jakąś ich część z powrotem. Dlatego odkurzacz z filtrem HEPA polecany jest szczególnie dla alergików, przy małych dzieciach oraz gdy w domu są zwierzęta. Jego zalety to:

oczyszczanie powietrza podczas odkurzania,

ograniczenie obecności alergenów w pomieszczeniach,

skuteczne usuwanie kurzu i zapobieganie jego ponownemu osadzaniu się na meblach i innych przedmiotach w domu,

ograniczenie wtórnego unoszenia się kurzu,

lepsze zatrzymywanie sierści zwierząt,

dokładniejsze sprzątanie,

zapewnianie wyższego poziomu higieny w domu,

większy komfort domowników.

Kiedy warto wybrać odkurzacz z filtrem HEPA? Odkurzacz dla alergika i nie tylko

Odkurzacz z filtrem HEPA sprawdzi się w każdym domu, bo jakość powietrza jest ważna dla zdrowia. Istnieją jednak grupy osób, którym szczególnie przyda się urządzenie z tak wysokim poziomem filtracji. Przede wszystkim będzie to odkurzacz dla alergika, ponieważ pomoże ograniczyć kontakt z kurzem i innymi alergenami.

Wybierz odkurzacz z filtrem HEPA, jeśli masz w domu zwierzęta, które pozostawiają sierść czy mikroskopijne cząsteczki naskórka. Mogą one wywoływać reakcje alergiczne.

O taki system filtracji zadbaj również wtedy, gdy mieszkasz w dużym mieście. Do wnętrz przedostają się wtedy nie tylko alergeny, ale też pyły zawieszone i inne zanieczyszczenia.

Na co zwrócić uwagę, kupując odkurzacz z filtrem HEPA?

Nie każdy odkurzacz z filtrem HEPA będzie tak samo skuteczny w oczyszczaniu powietrza, dlatego podczas wyboru warto sprawdzić:

klasę filtra – w warunkach domowych najlepiej sprawdzi się ten z oznaczeniem H13 lub H14 (szczególnie dla alergików);

– w warunkach domowych najlepiej sprawdzi się ten z oznaczeniem H13 lub H14 (szczególnie dla alergików); szczelność – nawet najlepszy filtr nie spełni swojego zadania, jeśli konstrukcja odkurzacza nie będzie odpowiednio uszczelniona. Sprawdź, czy producent informuje o szczelnym systemie filtracji;

– nawet najlepszy filtr nie spełni swojego zadania, jeśli konstrukcja odkurzacza nie będzie odpowiednio uszczelniona. Sprawdź, czy producent informuje o szczelnym systemie filtracji; rodzaj urządzenia – w przypadku odkurzacza dla alergika polecane są modele workowe, które ograniczają kontakt z kurzem. Filtry HEPA są jednak stosowane także w odkurzaczach pionowych i bezworkowych;

– w przypadku odkurzacza dla alergika polecane są modele workowe, które ograniczają kontakt z kurzem. Filtry HEPA są jednak stosowane także w odkurzaczach pionowych i bezworkowych; koszty eksploatacji – sprawdź cenę filtrów wymiennych, dostępność części zamiennych, możliwość mycia filtra oraz częstotliwość jego wymiany. To wszystko wpływa na rzeczywiste koszty eksploatacji.

W przypadku odkurzacza dla alergika, który ma mieć najwyższą skuteczność w usuwaniu kurzu i innych zanieczyszczeń, ważne będą też dołączone szczotki i końcówki. Dzięki różnym kształtom i funkcjom możesz posprzątać nawet w trudno dostępnych miejscach, np. przy listwach podłogowych, wnękach, szczelinach czy dokładnie odkurzyć dywan lub wykładzinę. Sprawdź turboszczotki i końcówki Bosch>>

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Jak dbać o filtr HEPA w odkurzaczu?

Odkurzacz z filtrem HEPA będzie wymagał odpowiedniej konserwacji, aby działał tak, jak powinien. Szczególnie ważne będzie regularne czyszczenie. Wiele nowoczesnych modeli ma filtry, które można myć pod bieżącą wodą. Pamiętaj, aby przed czyszczeniem sprawdzić zalecenia w instrukcji. Filtry będą też się zużywać, dlatego warto wiedzieć, kiedy należy je wymieniać.

Jaki odkurzacz dla alergika? Nie tylko z filtrem HEPA

Aktualnie nie tylko filtry HEPA są polecane dla alergików. Równie dobrą skuteczność w oczyszczaniu powietrza mają np. filtry UltraAllergy klasy premium. Można je znaleźć w modelach workowych i bezworkowych Bosch. Zostały one opracowane z myślą o osobach wrażliwych na kurz, pyłki, sierść zwierząt i inne alergeny w powietrzu. Ich skuteczność ocenia się na 99,99% zatrzymanych drobnych cząsteczek. Działają na podobnej zasadzie jak filtry HEPA, czyli podczas odkurzania nie pozwalają im przedostawać się z powrotem do powietrza. Ich zaletą jest to, że są zmywalne, co ułatwia ich konserwację i obniża koszty, bo mogą wymagać rzadszej wymiany. W praktyce filtr UltraAllergy można traktować jako alternatywę dla klasycznego filtra HEPA. W zależności od modelu Bosch korzysta z obu rozwiązań. Sprawdź filtry HEPA do odkurzaczy BOSCH>>

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