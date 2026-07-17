Znalazłem idealny telefon na wyjazdy. Naładuję nim smartfona i oświetlę pół lasu

Pamiętamy czasy, gdy flagowe smartfony kusiły ogniwami o pojemności 5000 mAh. Użytkownicy cieszyli się z każdego dnia pracy z dala od gniazdka, co wydawało się szczytem możliwości technologicznych.

Do gry weszli jednak gracze tacy jak Oppo czy Xiaomi, umieszczając w czołowych modelach potężne akumulatory. Reszta rynkowych konkurentów zaczęła wyglądać blado w tym nieustannym wyścigu na liczby.

Warto zadać pytanie, czy w codziennym użytkowaniu zależy nam wyłącznie na fizycznej pojemności ogniwa. Zdecydowanie nie.

Tym, czego realnie potrzebujesz, jest długi czas pracy na jednym ładowaniu. Liczy się odpowiednia optymalizacja oprogramowania i zarządzanie energią, a nie same wartości wpisane w tabele specyfikacji.

Nokia 300 4G Powerbank to 3750 mAh baterii

Dobrym przykładem takiego racjonalnego podejścia jest nadchodząca Nokia 300 4G Powerbank od firmy HMD Global. To nietypowy telefon-cegła, który zamiast walczyć o ułamki milimetrów grubości obudowy, mocno stawia na codzienną użyteczność.

Konstruktorzy zastosowali w nim akumulator o pojemności 3750 mAh. W świecie nowoczesnych smartfonów taka wartość nie budzi sensacji, ale dla klasycznego telefonu oznacza potężny zapas energii.

Zgromadzone rezerwy pozwalają na osiągnięcie wyników całkowicie niedostępnych dla posiadaczy współczesnych flagowców. Zgodnie z udostępnionymi informacjami, sprzęt gwarantuje:

nawet 45 dni pracy w trybie czuwania,

26 godzin nieprzerwanych rozmów telefonicznych,

blisko dobę ciągłego odtwarzania muzyki.

Taka specyfikacja sprawia, że podczas kilkudniowego wyjazdu ładowarkę z czystym sumieniem zostawisz w domu.

Ładowanie zwrotne i mocna latarka LED

Nazwa telefonu nie bierze się znikąd. Urządzenie z powodzeniem pełni funkcję przenośnego banku energii. Wbudowane złącze USB-C umożliwia ładowanie innych sprzętów z mocą 5 watów.

Prędkość nie jest wysoka, ale w zupełności wystarczy do podratowania rozładowanego smartfona lub zasilenia bezprzewodowych słuchawek w awaryjnej sytuacji. Proces ładowania zwrotnego aktywuje się szybko za pomocą dedykowanego przycisku na obudowie.

Kolejnym niezwykle praktycznym dodatkiem jest zintegrowana latarka LED. Świeci ona znacznie mocniej niż w typowych urządzeniach tej klasy.

W tej konkurencji nawet ten Apple został w tyle - latarka w nowej Nokii świeci dwukrotnie mocniej niż moduł zamontowany w modelu iPhone 16 Pro. Zasilana wydajnym akumulatorem, dioda działa nieprzerwanie przez 23 godziny.

Klasyczne podzespoły i azjatycka premiera

Oprócz rozbudowanych opcji zasilania, telefon oddaje do twojej dyspozycji zestaw tradycyjnych, sprawdzonych rozwiązań. Na przednim panelu umieszczono 2,4-calowy ekran o rozdzielczości QVGA.

Klasyczna bryła o wymiarach 136 na 55 na 14,95 milimetra stawia na podwyższoną trwałość, a fakturowana ramka zapewnia pewny chwyt. Wyposażenie obejmuje również:

gniazdo słuchawkowe 3,5 mm,

wbudowane radio FM,

odtwarzacz plików MP3,

czytnik kart pamięci microSD o pojemności do 32 GB.

Obecnie telefon dostrzeżono w filipińskim sklepie internetowym Shopee. Sprzęt wyceniono tam na 1990 pesos, co w bezpośrednim przeliczeniu daje kwotę około 28 euro.

Klienci otrzymają do wyboru trzy warianty kolorystyczne: beżowy, zielony oraz czarny. Producent nie zdradził jeszcze harmonogramu premier na pozostałych rynkach.

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