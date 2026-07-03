Korzystasz z kilku narzędzi AI? Czas zamienić je na jedną platformę

Jeszcze dwa lata temu wybór narzędzia wykorzystującego sztuczną inteligencję był prosty. Wystarczył jeden chatbot, który pomagał napisać e-mail, streścić dokument albo znaleźć odpowiedź na trudniejsze pytanie. Dziś sytuacja wygląda zupełnie inaczej.



Jedni wybierają ChatGPT do pisania tekstów i burzy mózgów, inni sięgają po Claude'a podczas pracy z kodem programistycznym lub długimi dokumentami, a użytkownicy ekosystemu Google coraz częściej korzystają z Gemini podczas obsługi poczty czy kalendarza. Dochodzą do tego narzędzia do wyszukiwania informacji, generowania prezentacji oraz automatyzacji zadań. Efekt bywa dość przewrotny - sztuczna inteligencja miała upraszczać pracę, tymczasem coraz częściej wymaga przełączania się między kolejnymi aplikacjami.

Coraz więcej firm zaczyna więc szukać rozwiązania, które nie zastępuje jednego modelu innym, lecz porządkuje cały sposób korzystania z AI. Właśnie z takiego założenia wychodzi Nexos.ai.

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Nexos.ai to nie kolejny chatbot, lecz centrum pracy z AI

Najłatwiej byłoby nazwać Nexos.ai kolejnym chatbotem wykorzystującym modele językowe. Taka etykieta szybko okazałaby się jednak zbyt dużym uproszczeniem. Platforma pełni rolę wspólnego środowiska pracy, które pozwala korzystać z wielu modeli AI, tworzyć własnych agentów, łączyć ich z firmowymi danymi oraz automatyzować powtarzalne obowiązki. Zamiast otwierać kilka kart w przeglądarce i zastanawiać się, które narzędzie najlepiej poradzi sobie z konkretnym zadaniem, Nexos.ai stanowi jedno miejsce do zarządzania wszystkimi chatbotami i agentami sztucznej inteligencji.

Nexos.ai

Czym właściwie jest agent AI?

Najprościej agenta można porównać do cyfrowego współpracownika wyspecjalizowanego w wykonywaniu określonych obowiązków. Chatbot odpowiada na pytania, natomiast agent wykonuje zadania według wcześniej ustalonych zasad.

Dla przykładu, wyobraź sobie managera rozpoczynającego dzień pracy. Agent analizuje nieprzeczytane wiadomości na Slacku, sprawdza pocztę, przegląda kalendarz i przygotowuje krótkie podsumowanie najważniejszych spraw. Inny przeszukuje firmową dokumentację, aby błyskawicznie odnaleźć odpowiedzi potrzebne podczas rozmowy z klientem. Kolejny generuje kompletną prezentację na podstawie krótkiego opisu i zapisuje ją w formacie zgodnym z PowerPointem lub Prezentacjami Google.

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Dzięki temu "agentowemu" podejściu sztuczna inteligencja przestaje być wyłącznie miejscem zadawania pytań. Zamiast tego zaczyna ona przejmować powtarzalne obowiązki, które każdego dnia zabierają pracownikom cenny czas.

Nexos.ai pozwala na budowanie agentów bez znajomości programowania

Jeszcze niedawno stworzenie własnego agenta AI kojarzyło się głównie z dużymi przedsiębiorstwami dysponującymi własnymi zespołami programistów. Rozwój platform no-code sprawił jednak, że stworzenie prostego agenta nie wymaga już pisania ani jednej linijki kodu.

Nexos.ai udostępnia gotowe szablony odpowiadające najpopularniejszym scenariuszom wykorzystania sztucznej inteligencji. Użytkownik wybiera punkt wyjścia, wskazuje model AI, podłącza źródła danych i określa zadania, które agent ma wykonywać. System potrafi również wygenerować pierwszą wersję instrukcji na podstawie krótkiego opisu przygotowanego przez użytkownika. Cały proces przypomina konfigurację aplikacji, a nie tworzenie oprogramowania.

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Interfejs tworzenia i testowania agentów w Nexos.ai

Takie podejście sprawia, że z platformy mogą korzystać nie tylko specjaliści IT. Agent przygotowujący odpowiedzi na pytania pracowników działu HR, asystent wyszukujący informacje o produktach dla handlowców czy narzędzie tworzące poranne podsumowanie - takich i wielu innych agentów można samodzielnie uruchomić w Nexos.ai bez programistycznego doświadczenia.

Jedna platforma zamiast wielu aplikacji

Jedną z największych zalet Nexos.ai pozostaje centralizacja. Zamiast zastanawiać się, czy dane zadanie lepiej wykona ChatGPT, Claude, Gemini czy model open source, użytkownik pracuje w jednym środowisku obsługującym wiele modeli jednocześnie.

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Część z modeli AI

Platforma pozwala porównywać odpowiedzi różnych modeli obok siebie, korzystać z wyszukiwania internetowego oraz wybierać rozwiązanie najlepiej dopasowane do konkretnego zadania. Dla bardziej zaawansowanych użytkowników przygotowano również dostęp do ponad 200 modeli AI za pośrednictwem jednego interfejsu API.

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Opcja porównania modeli w Nexos.ai

Znacznie większe znaczenie dla większości użytkowników biznesowych mają jednak integracje z narzędziami wykorzystywanymi każdego dnia. Nexos.ai współpracuje między innymi ze Slackiem, Google Drive, Gmailem, Kalendarzem Google, Microsoft Outlook, Jira i Confluence. Agenci mogą korzystać z dokumentów firmowych, historii rozmów czy zapisanych materiałów, dzięki czemu odpowiadają na podstawie aktualnej wiedzy organizacji, a nie wyłącznie informacji zapamiętanych przez model językowy. Platforma wykorzystuje w tym celu technikę Retrieval-Augmented Generation (RAG), ograniczając ryzyko błędnych lub zmyślonych odpowiedzi.

Integracje z aplikacjami w Nexos.ai

Czy warto zainteresować się taką platformą?

Nexos.ai stanowi ciekawą odpowiedź na rosnący problem związany z korzystaniem z wielu narzędzi AI jednocześnie. Zamiast konkurować z pojedynczym chatbotem, platforma porządkuje cały ekosystem sztucznej inteligencji i pozwala zarządzać nim z jednego miejsca. Dla osób korzystających z AI sporadycznie może to być rozwiązanie bardziej rozbudowane, niż faktycznie potrzebują. Jednak w sytuacji, gdy sztuczna inteligencja odgrywa istotną rolę w codziennych obowiązkach, Nexos.ai znacząco upraszcza pracę i eliminuje konieczność ciągłego przełączania się między różnymi aplikacjami.

Co ważne, choć platforma skierowana jest wyraźnie do osób wykorzystujących sztuczną inteligencję w pracy zawodowej, jest ona otwarta na przedsiębiorstwa każdego rozmiaru - od działalności jednoosobowych, poprzez mikro i małe przedsiębiorstwa, a kończąc na największych firmach. Platformę wyposażono także w liczne szablony i schematy działania odpowiednie dla różnych stanowisk, dzięki czemu z jednej subskrypcji może korzystać cały zespół - niezależnie od tego, czy pracownicy zajmują się sprzedażą, marketingiem, HR, obsługą klienta czy zarządzaniem projektami.

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Jeżeli zainteresował cię Nexos.ai, ale masz już zobowiązania wobec innych usług - nic nie szkodzi. Nexos.ai oferuje darmowy okres próbny, a po jego zakończeniu możesz dalej korzystać z usługi na preferencyjnych warunkach dzięki kodowi spidersweb. Z kodem spidersweb przy rozpoczęciu subskrypcji Nexos.ai - w dowolnym planie - naliczane jest 50 proc. zniżki.

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Malwina Kuśmierek Redaktor Jako sześciolatka powiedziała w wywiadzie dla lokalnej telewizji, że chce zostać dziennikarką. Dzisiaj jest absolwentką dziennikarstwa i komunikacji społecznej na Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. Od dziecka pasjonuje się szeroko pojętymi grami i technologią, a w gimnazjum zapałała miłością do grafiki komputerowej i elektroniki użytkowej. Swoją pasję przekuła w działalność dziennikarską, przybliżając czytelnikom Spider's Web tematykę smartfonów, smartwatchy, oprogramowania i sztucznej inteligencji. Prywatnie miłośniczka psów, gotowania i literatury faktu.