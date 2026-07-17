Największy akumulator ciepła w Europie. Ogrzeje 75 tys. mieszkań w Warszawie

Jak poinformowała PAP spółka Orlen Termika, nie tylko udało się osiągnąć zakładaną wysokość, ale też zamontowano ostatnie arkusze stalowego płaszcza zbiornika.

Wcześniej przeprowadzono natomiast badania, m.in. metodą ultradźwiękową. Ich celem było wykrycie ewentualnych nieszczelności. Kolejny etap to już próbne napełnienie akumulatora wodą, przeprowadzenie testów szczelności oraz weryfikacja osiadania.

Wypełnianie obiektu wodą będzie następowało stopniowo. Najpierw dojdzie do częściowego zalania. Przez kilka dni trzeba będzie obserwować sytuację i dopiero wtedy dojdzie do dalszego zalewania. Zajmie to ok. miesiąc.

Orlen Termika zapowiada, że akumulator ciepła w Elektrociepłowni Żerań pomieści 61 tys. metrów sześciennych wody.

To odpowiednik 24 basenów olimpijskich

Woda będzie ogrzewana do maksymalnej temperatury 98 st. C. i pozwoli na zmagazynowanie blisko 10 TJ energii cieplnej. Zgromadzone ciepło będzie można wyprowadzić do warszawskiej sieci ciepłowniczej z mocą ok. 230 MWt. To wystarczy do ogrzewania 75 tys. mieszkań w trakcie zimy.

Zbiornik przebija obiekt w niemieckim w Mannheim, którego pojemność wynosi 60 tys. metrów sześciennych. Zbiornik na Żeraniu będzie więc nieco co większy, co sprawia, że to Warszawa wysunie się na prowadzenie.

Rekord oczywiście cieszy, ale nie o wyścigi tu chodzi. Jak podkreślała spółka Orlen Termika, akumulator ciepła będzie kolejną nowoczesną jednostką w Elektrociepłowni Żerań, przybliżającą spółkę do celu, jakim jest dostarczanie odbiorcom mniej emisyjnej energii.

Żerański magazyn ciepła w latach 2028-2050 ma średniorocznie redukować z zakładów Orlen Termika emisje zanieczyszczeń do atmosfery: CO2 o ok. 20 tys. ton rocznie (to roczna emisja CO2 produkowana przez około 12 tys. samochodów osobowych), emisji NOx o ok. 20 ton rocznie oraz ma zmniejszyć zużycie gazu o ok. 700 tys. GJ w rok - ogłaszała spółka.

W okresach przejściowych nadwyżki ciepła zmagazynowane w akumulatorze zapewnią możliwość pokrywania szczytowego dobowego zapotrzebowania na ciepło bez konieczności uruchamiania dodatkowych źródeł mocy, czyli pięciu wodnych kotłów gazowych, które zastąpiły kotły węglowe - zapowiedziała Orlen Termika, cytowana przez PAP.

Prace ruszyły we wrześniu 2025 r. Obiekt powinien zostać oddany do eksploatacji dwa lata później - czyli we wrześniu 2027 r.

Zdjęcie główne: Orlen Termika

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