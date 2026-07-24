Najlepszy VPN z antywirusem w 2026 roku. Nasze top 5 najlepszych usług

Rosnąca liczba zagrożeń w sieci sprawia, że coraz więcej osób szuka rozwiązań, które zadbają zarówno o prywatność, jak i bezpieczeństwo urządzeń. Zamiast kupować osobno program antywirusowy i usługę VPN, można zdecydować się na jeden pakiet obejmujący oba narzędzia. Takie rozwiązanie jest wygodniejsze, a często także korzystniejsze cenowo. Warto jednak pamiętać, że nie każdy pakiet oferuje równie dobry VPN i równie skuteczny antywirus. W naszym zestawieniu znalazło się pięć usług, które naszym zdaniem najlepiej łączą oba elementy.

Najlepszy VPN z antywirusem w 2026 roku:

Dlaczego VPN z antywirusem się opłaca?

Program antywirusowy i VPN rozwiązują dwa różne problemy. Antywirus chroni urządzenie przed złośliwym oprogramowaniem, próbami wyłudzenia danych czy ransomware. VPN odpowiada natomiast za szyfrowanie połączenia internetowego, ukrywanie adresu IP i zwiększenie prywatności podczas korzystania z sieci, szczególnie w publicznych hotspotach Wi-Fi. Połączenie obu narzędzi w jednej subskrypcji pozwala zabezpieczyć zarówno samo urządzenie, jak i przesyłane przez nie dane.

Dodatkową zaletą jest wygoda. Jedna aplikacja, jedno konto i jedna subskrypcja są prostsze w zarządzaniu niż kilka oddzielnych usług. Trzeba jednak zwrócić uwagę na szczegóły oferty. Część producentów dołącza do pakietu VPN z limitem transferu, który wystarcza jedynie do okazjonalnego korzystania z sieci. Jeśli VPN ma służyć każdego dnia, warto wybierać pakiety z nielimitowanym transferem danych.

1. NordVPN

Naszym numerem jeden pozostaje NordVPN. Producent od kilku lat rozwija usługę Threat Protection Pro, która wykracza poza klasyczny VPN. Rozwiązanie blokuje złośliwe strony internetowe, reklamy, skrypty śledzące oraz próby phishingu, a także pomaga wykrywać zagrożenia, zanim trafią na urządzenie. Dzięki temu użytkownik otrzymuje nie tylko jeden z najszybszych VPN-ów na rynku, ale również zestaw funkcji zwiększających bezpieczeństwo codziennego korzystania z internetu.

Mocną stroną NordVPN pozostaje także rozbudowana infrastruktura serwerów, wysoka wydajność oraz bardzo dobra obsługa popularnych platform streamingowych. Usługa sprawdza się zarówno podczas przeglądania internetu w domu, jak i korzystania z publicznych sieci Wi-Fi, gdzie szyfrowanie połączenia ma szczególnie duże znaczenie. Jeżeli priorytetem jest połączenie bardzo dobrego VPN z dodatkowymi narzędziami zwiększającymi bezpieczeństwo, trudno znaleźć bardziej kompletne rozwiązanie.

2. Surfshark

Drugie miejsce w ocenie naszej redakcji zajmuje Surfshark One. Pakiet wyróżnia się bardzo dobrym stosunkiem możliwości do ceny i oferuje pełnoprawny VPN połączony z programem antywirusowym, ochroną przed wyciekami danych, blokowaniem reklam oraz dodatkowymi narzędziami zwiększającymi prywatność. Dużą zaletą pozostaje brak limitu urządzeń, dzięki czemu jedna subskrypcja może zabezpieczyć cały dom.

W skład pakietu wchodzą również funkcje CleanWeb blokujące reklamy i elementy śledzące, Alert monitorujący wycieki danych oraz Alternative ID pozwalające ograniczyć udostępnianie prawdziwych danych w internecie. Antywirus oferuje ochronę w czasie rzeczywistym i skanowanie systemu, dlatego Surfshark One stanowi ciekawą propozycję dla osób, które oczekują kompleksowego pakietu bezpieczeństwa, a jednocześnie zależy im na bardzo dobrym VPN do codziennego korzystania z sieci i streamingu.

3. Norton 360 Deluxe

Norton od lat pozostaje jedną z najbardziej rozpoznawalnych marek na rynku cyberbezpieczeństwa. W pakiecie 360 Deluxe użytkownik otrzymuje skuteczny program antywirusowy, nielimitowany VPN, menedżera haseł, monitoring wycieków danych oraz dodatkowe funkcje ochronne. Producent uzupełnia całość o narzędzia takie jak kontrola rodzicielska czy kopia zapasowa w chmurze dla systemu Windows, dzięki czemu pakiet wykracza poza samą ochronę przed złośliwym oprogramowaniem.

Norton 360 Deluxe dobrze sprawdzi się przede wszystkim u osób, które chcą zabezpieczyć kilka urządzeń w ramach jednej subskrypcji i nie planują korzystać z wielu oddzielnych aplikacji. VPN nie oferuje tak rozbudowanych możliwości jak czołowe samodzielne usługi, jednak do ochrony prywatności podczas codziennego korzystania z internetu oraz publicznych sieci Wi-Fi okazuje się w pełni wystarczający.

4. Private Internet Access

Private Internet Access, znany również jako PIA, jest propozycją dla bardziej wymagających użytkowników. Producent oferuje rozbudowane możliwości konfiguracji VPN, a moduł antywirusowy skutecznie wykrywa zagrożenia znajdujące się w plikach, aplikacjach i witrynach internetowych. Pakiet jest również atrakcyjny cenowo, dlatego może zainteresować osoby szukające kompromisu między funkcjonalnością a kosztem subskrypcji.

Dużym atutem PIA pozostaje przejrzysta polityka prywatności oraz szerokie możliwości dostosowania działania aplikacji do własnych potrzeb. Chociaż pod względem szybkości usługa ustępuje liderom zestawienia, nadal zapewnia komfortowe korzystanie z internetu, oglądanie materiałów wideo czy pobieranie plików. Dla użytkowników, którzy lubią mieć większą kontrolę nad konfiguracją VPN, będzie to jedna z ciekawszych propozycji dostępnych na rynku.

5. CyberGhost Security Suite

Pierwszą piątkę zamyka CyberGhost Security Suite. Rozwiązanie łączy znaną usługę VPN z pakietem zabezpieczeń dla systemu Windows i kierowane jest przede wszystkim do osób szukających prostego w obsłudze zestawu narzędzi. Producent stawia na łatwą konfigurację oraz możliwość rozszerzenia ochrony o moduł antywirusowy bez konieczności instalowania wielu różnych aplikacji.

CyberGhost od lat kojarzony jest przede wszystkim z usługami VPN, dlatego największym atutem pakietu pozostaje rozbudowana sieć serwerów oraz wygodna obsługa. Security Suite nie oferuje tak szerokiego zestawu dodatkowych funkcji jak NordVPN czy Surfshark One, jednak dla wielu użytkowników będzie wystarczającym rozwiązaniem zapewniającym zarówno prywatność podczas korzystania z internetu, jak i podstawową ochronę urządzenia przed zagrożeniami.

O czym warto pamiętać wybierając VPN?

Przed zakupem warto sprawdzić, czy VPN działa bez limitu transferu danych. W niektórych pakietach, takich jak podstawowy Bitdefender Total Security, pełne działanie VPN wymaga wykupienia droższego wariantu subskrypcji. Dobrze jest również zwrócić uwagę na liczbę urządzeń objętych licencją, dostępność aplikacji na różne systemy operacyjne oraz dodatkowe funkcje, takie jak menedżer haseł, monitoring wycieków danych czy blokowanie reklam.

Jeżeli priorytetem jest możliwie najlepszy VPN wzbogacony o funkcje bezpieczeństwa, naszym wyborem pozostaje NordVPN. Osobom szukającym bogatego pakietu w atrakcyjnej cenie trudno z kolei nie polecić Surfshark One. Pozostałe usługi również mają swoje mocne strony, dlatego ostateczny wybór warto uzależnić od tego, czy ważniejsza jest maksymalna ochrona urządzenia, rozbudowane funkcje prywatności czy po prostu wygoda korzystania z jednego pakietu.

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