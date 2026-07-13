Czym jest Generative Engine Optimization (GEO)?

GEO (Generative Engine Optimization) to działania, które mają zwiększyć szansę, że treść marki zostanie zacytowana w odpowiedzi generowanej przez AI – np. w ChatGPT, Gemini, Perplexity czy Google AI Overviews. Tradycyjne SEO walczy o pozycję na liście wyników wyszukiwania. GEO walczy o miejsce wewnątrz samej odpowiedzi.

To nie jest chwilowa moda marketingowa, tylko odpowiedź na realną zmianę zachowań użytkowników – i da się ją zmierzyć. Jak wygląda to w liczbach?

Gartner na początku 2024 prognozował nawet 25-procentowy spadek wolumenu zapytań w tradycyjnych wyszukiwarkach do 2026 roku na rzecz chatbotów i innych wirtualnych asystentów 1 . To prognoza z 2024 roku, nie zmierzony wynik – wciąż otwarte pozostaje pytanie, czy się potwierdzi 2 ;

do 2026 roku na rzecz chatbotów i innych wirtualnych asystentów . To prognoza z 2024 roku, nie zmierzony wynik – wciąż otwarte pozostaje pytanie, czy się potwierdzi ; Na podstawie danych Similarweb, wynika, że w pierwszych czterech miesiącach 2026 roku aż 68% wyszukiwań w Google zakończyło się bez kliknięcia w jakikolwiek link – to wzrost z 60,45% jeszcze w 2024 roku 3 ;

– to wzrost z 60,45% jeszcze w 2024 roku ; Z kolei badanie Adobe (na próbie 1000 osób w USA, maj 2025) podaje, że 77% użytkowników ChatGPT traktuje go jak wyszukiwarkę, a 24% zaczyna szukanie informacji właśnie w nim, a nie w Google 4 ;

a 24% zaczyna szukanie informacji właśnie w nim, a nie w Google ; Google Search Central, w swoim pierwszym oficjalnym przewodniku "Optimizing your website for generative AI features on Google Search" (maj 2026), przyznaje, że AI Overviews i AI Mode zmieniają sposób docierania do informacji – choć wciąż bazują na tych samych systemach jakości i rankingu, co klasyczne SEO5.

Czym różni się GEO od SEO – GEO vs SEO w praktyce

Tradycyjne SEO optymalizuje stronę pod pozycję na liście wyników wyszukiwania (SERP). GEO optymalizuje treść pod cytowanie wewnątrz samej odpowiedzi generowanej przez AI. W praktyce ta różnica widoczna jest w trzech konkretnych obszarach.

Jednostka optymalizacji. SEO operuje na poziomie strony – tytuły, nagłówki, architektura linkowania wewnętrznego, struktura URL. GEO schodzi do poziomu pojedynczego zdania: każda definicja, statystyka czy fraza musi mieć na tyle jasną, samodzielną strukturę semantyczną, by model AI mógł ją wyodrębnić i wykorzystać przy generowaniu odpowiedzi. Inny wskaźnik sukcesu niż pozycja w rankingu. Badanie Ahrefs pokazuje, że tylko około 12% linków cytowanych przez ChatGPT, Gemini i Copilota pokrywa się z klasycznymi wynikami Google dla tego samego zapytania6. Wysoka pozycja w SERP nie przekłada się więc automatycznie na obecność w odpowiedzi AI – to dwa osobne wskaźniki, które warto monitorować równolegle. Zmienna dynamika triggerowania. Semrush, analizując ponad 10 milionów słów kluczowych, odnotował, że Google AI Overviews pojawiają się dziś przy około 16% zapytań, a wskaźnik ten zmienia się z miesiąca na miesiąc wraz z aktualizacjami algorytmu7. Strategia GEO wymaga więc regularnego monitoringu triggerowania, a nie jednorazowego wdrożenia.

Warto jednak zestawić to z faktami wprost od Google. Ten sam przewodnik Google Search Central studzi emocje: nie ma osobnego algorytmu ani specjalnego znacznika schema.org, który otwiera drzwi do widoczności w AI – system bazuje na tych samych mechanizmach jakości i rankingu, co klasyczne wyszukiwarki internetowe. Google wprost odradza "hacki AEO/GEO" i rekomenduje to, co jest fundamentem SEO od lat: treści pomocne, wiarygodne i tworzone z myślą o intencji użytkownika.

Optymalizacja treści i pozycjonowanie stron – fundamenty, bez których GEO nie zadziała

GEO i SEO nie są konkurencyjnymi kanałami, tylko dwiema warstwami jednego ekosystemu widoczności – w wyszukiwarkach internetowych i w systemach AI. Google potwierdza to wprost w swojej dokumentacji: strona musi być najpierw zaindeksowana i kwalifikować się do pokazania ze snippetem w klasycznych wynikach wyszukiwania, żeby w ogóle mogła zostać uwzględniona jako źródło w Google AI Overviews. Bez solidnego fundamentu, jakim jest klasyczne pozycjonowanie stron, nie ma więc mowy o widoczności w GEO.

Z drugiej strony pomijanie warstwy GEO to dziś realne ryzyko biznesowe. Google wciąż odpowiada za zdecydowaną większość ruchu z tradycyjnych wyszukiwarek, ale jego udział systematycznie kurczy się na rzecz narzędzi AI, a w B2B decyzje zakupowe coraz częściej zaczynają się dziś w ChatGPT czy Gemini, a nie w klasycznej wyszukiwarce.

Praktyczne fundamenty, na których warto oprzeć optymalizację treści pod kątem GEO, to:

autorytet domeny i profil linków – klasyczne sygnały SEO, które budują wiarygodność potrzebną, by system AI traktował daną stronę jako źródło godne zacytowania;

– klasyczne sygnały SEO, które budują wiarygodność potrzebną, by system AI traktował daną stronę jako źródło godne zacytowania; struktura treści ułatwiająca ekstrakcję przez modele AI – jasne definicje, dane liczbowe i odpowiedzi dopasowane do konkretnych zapytań użytkowników, sformułowane tak, by dało się je łatwo wyodrębnić z kontekstu strony;

– jasne definicje, dane liczbowe i odpowiedzi dopasowane do konkretnych zapytań użytkowników, sformułowane tak, by dało się je łatwo wyodrębnić z kontekstu strony; sygnały E-E-A-T – doświadczenie, wiedza specjalistyczna, autorytet i wiarygodność autora treści, czyli dokładnie to, na co od lat kładzie nacisk Google w swoich wytycznych dla oceniających jakość wyszukiwania.

Jakie kompetencje powinna mieć agencja, żeby skutecznie optymalizować pod GEO i tradycyjne SEO

Kompetencje agencji w tym obszarze da się sprawdzić po kilku konkretnych sygnałach:

p ozycje w SERP, ruch organiczny i częstotliwość cytowań w ChatGPT czy Perplexity powinny znaleźć się w jednym zestawieniu – to znak, że SEO i GEO są traktowane jako jedna strategia, a nie dwa osobne budżety;

ozycje w SERP, ruch organiczny i częstotliwość cytowań w ChatGPT czy Perplexity powinny znaleźć się w jednym zestawieniu – to znak, że SEO i GEO są traktowane jako jedna strategia, a nie dwa osobne budżety; zgodnie z wytycznymi Google strona musi spełniać podstawowe wymogi techniczne i jakościowe, zanim w ogóle zakwalifikuje się jako źródło w systemach generatywnych – kompetentna agencja zaczyna właśnie od tego, a nie od "hacków GEO";

skoro pojawianie się AI Overviews zmienia się z miesiąca na miesiąc, potrzebny jest stały monitoring i regularne aktualizacje treści;

Google zaznacza wprost, że sam fakt spełnienia wszystkich wymogów i najlepszych praktyk nie oznacza, że treść zostanie zaindeksowana lub wyświetlona – “indeksowanie i wyświetlanie nie są gwarantowane”. A skoro strona musi być najpierw zaindeksowana, żeby mogła zostać uwzględniona jako źródło w AI Overviews, ta sama zasada dotyczy pośrednio i cytowania przez AI8.

Zestawienie agencji GEO wartych uwagi

Czy istnieje najlepsza agencja GEO? Nie w sensie jednego, uniwersalnego rankingu. To, co sprawdzi się dla sklepu e-commerce z tysiącami produktów, niekoniecznie zadziała dla kancelarii prawnej budującej autorytet wokół kilkunastu eksperckich artykułów – inny będzie priorytet (dane strukturalne kontra treści eksperckie), inny budżet i inny horyzont czasowy działań. Zamiast szukać gotowej odpowiedzi, warto zadać sobie bardziej precyzyjne pytanie – która agencja rozumie specyfikę mojej branży, potrafi to pokazać na konkretnych przykładach i traktuje SEO oraz GEO jako jedną strategię, a nie dwa oddzielne produkty do sprzedania osobno?

Poniższe propozycje to tylko przykłady potencjalnych agencji GEO o różnym profilu działalności.

Trust Luna

Trust Luna ma rdzeń kompetencji w link buildingu i content marketingu – realizuje projekty międzynarodowe w kilku językach europejskich, budując wiarygodne wzmianki i solidny profil linków w zaufanych źródłach zewnętrznych. Nie jest to typowa agencja GEO, ale to właśnie takie działania decydują dziś, czy model językowy w ogóle będzie miał co zacytować, gdy ktoś zapyta go o Twoją markę.

agencjageo.com

Agencjageo.com - łączy klasyczne SEO z pracą nad tym, by marka pojawiała się w źródłach, które modele takie jak ChatGPT czy Gemini faktycznie cytują. W praktyce oznacza to audyt obecnych wzmianek o marce, uzupełnianie luk w źródłach zewnętrznych i monitoring, czy dana strona w ogóle pojawia się w odpowiedziach AI na wybrane zapytania.

Vistrix Labs

Vistrix stawia na połączenie danych i AI z solidnymi podstawami technicznego SEO – od optymalizacji technicznej po content marketing. Celem wszystkiego jest obecność marki tam, gdzie dziś realnie zaczynają się decyzje zakupowe – w odpowiedziach modeli językowych, a nie tylko na liście wyników wyszukiwania.

FAQ

Czy istnieje jedna najlepsza agencja GEO dla każdej branży?

To, jaka agencja GEO sprawdzi się najlepiej, zależy od modelu biznesowego, budżetu i tego, czy priorytetem jest praca nad danymi strukturalnymi, treścią ekspercką czy linkami zewnętrznymi. Zamiast szukać uniwersalnego rankingu, warto ocenić kandydatów według konkretnych kryteriów, a nie gotowej listy.

Po czym rozpoznać najlepszą agencję GEO na pierwszym spotkaniu?

Po tym, czy pokazuje mierzalne dane o cytowaniach w modelach AI, czy tłumaczy, jak GEO łączy się z fundamentami SEO, i czy unika obietnic gwarantowanego cytowania.

Czy najlepsza agencja GEO zagwarantuje pojawienie się mojej marki w ChatGPT?

Żadne narzędzie ani żadna technika nie gwarantują pojawienia się w konkretnej odpowiedzi AI. Sam Google przyznaje, że spełnienie wszystkich najlepszych praktyk nie daje pewności ani zaindeksowania, ani zacytowania treści. Agencja, która obiecuje gwarancję, mija się z rzetelną informacją o tym, jak działają systemy generatywne.

1 https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2024-02-19-gartner-predicts-search-engine-volume-will-drop-25-percent-by-2026-due-to-ai-chatbots-and-other-virtual-agents

2 https://www.searchenginejournal.com/why-prediction-of-25-search-volume-drop-due-to-chatbots-fails-scrutiny/511270/

3 https://sparktoro.com/blog/zero-click-search-what-still-works/

4 https://www.adobe.com/express/learn/blog/chatgpt-as-a-search-engine

5 https://developers.google.com/search/docs/fundamentals/ai-optimization-guide

6 https://ahrefs.com/blog/ai-search-overlap/

7 https://www.semrush.com/blog/semrush-ai-overviews-study/

8 https://developers.google.com/search/docs/fundamentals/ai-optimization-guide

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