Kiedy system kaucyjny oficjalnie ruszył 1 października 2025 r., od razu pojawiły się wątpliwości. "Dobrze, kaucja do mnie wróci, ale co w sytuacji, gdy butelkę lub puszkę wyrzucę w tradycyjny sposób i nie oddam jej do punktu zbiórki?" - pytali Polacy. Zaczęła krążyć obawa, że 50 gr trafi po prostu na konta firm, producentów czy sklepów w formie zarobku. Nasze lenistwo to ich zysk - brzmiał mylący przekaz.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska oponowało. Resort tłumaczył, że "system kaucyjny został stworzony, by zwiększyć selektywne zbieranie opakowań po napojach, a dzięki temu wyłączyć je ze strumienia zmieszanych odpadów, dostarczyć czysty surowiec do recyklingu i ograniczyć koszty środowiskowe".

Operatorzy systemu nie działają na zasadzie dowolnego zysku, lecz w ściśle regulowanych ramach, to działalność non-profit. Środki z nieodebranej przez klientów kaucji są przeznaczane na funkcjonowanie i rozwój systemu, a informacje o pobranej, zwróconej oraz nieodebranej kaucji stanowią element sprawozdania operatorów - wyjaśniło ministerstwo.

Resort uspokajał i zaznaczał, że nieodebrane kaucje "nie są dywidendą, nagrodą ani premią dla operatorów", więc operatorzy nie mają żadnego interesu w niskim zwrocie opakowań.

Operatorzy systemu kaucyjnego podlegają sankcjom regulacyjnym, są rozliczani z poziomu zbierania opakowań objętych systemem i nie są nagradzani za jego nieskuteczność. Nieodebrane kaucje są buforem finansowym oraz podstawą do utrzymania i usprawniania systemu. W przypadku działań naruszających przepisy lub niezapewnienia celów selektywnego zbierania, operatorom grozi utrata zezwoleń - podkreślał resort.

Również sami producenci próbowali walczyć z zarzutami, jakoby zarabialiby na nieodebranej kaucji

W rozmowie z Portalem Spożywczym Andrzej Gantner, dyrektor i wiceprezes Polskiej Federacji Producentów Żywności, wyjaśniał, że zgodnie z ustawą "środki z nieodebranej kaucji, które pozostają w dyspozycji operatora systemu kaucyjnego, w całości muszą zostać przeznaczone na rozwój tego systemu".

- Oznacza to, że sto procent tych pieniędzy pozostaje w systemie kaucyjnym. Rozwój obejmuje między innymi rozbudowę infrastruktury logistycznej opartej zarówno na automatach jak i zbiórce manualnej, infrastruktury transportowej i centrów rozliczeniowych. Za inwestycję w rozwój systemu należy również uznać kampanie edukacyjne skierowane do konsumentów – dodał.

Tym samym osoby nieoddające butelek i puszek de facto "współfinansują dalszy rozwój systemu kaucyjnego, w celu usprawnienia i ułatwienia zwrotu opakowań kaucyjnych".

Na to samo zwraca dziś uwagę operator Kaucja.pl - Krajowy System Kaucyjny.

"Nieodebrana kaucja nie stanowi zysku operatora" - przypomina firma

Rozwój i utrzymanie systemu kaucyjnego, możliwy przy udziale nieodebranej przez klientów kaucji, polega na "rozbudowie sieci punktów zbiórki tak, aby zwrot opakowań był dla konsumentów coraz łatwiej dostępny". To także logistyka i transport zebranych opakowań do centrów liczenia i zakładów przetwarzania oraz rozwój infrastruktury i systemów zapewniających sprawne funkcjonowanie całości - tłumaczy Kaucja.pl.

Co istotne, nieodebrana kaucja to zapis księgowy stanu rozliczeń na koniec roku, a nie środki pozostające do swobodnej dyspozycji operatora. Konsument ma prawo zwrócić opakowanie bezterminowo, a operator ma obowiązek tę kaucję rozliczyć. Musimy być na to przygotowani finansowo w każdym momencie. Logika systemu jest prosta: im wygodniejszy zwrot, tym mniej nieodebranych kaucji. Dlatego w interesie operatora leży rozbudowa sieci zbiórki. To transparentność tych zasad buduje zaufanie do systemu kaucyjnego - podkreśla firma.

W rozwój systemu kaucyjnego na początku trudno mogło być niektórym uwierzyć, skoro automaty stały jedynie w dużych sklepach i to nawet nie we wszystkich sieciach. Dlatego szczególnie w pierwszych miesiącach częstym widokiem były kolejki przed maszynami. Dziś jednak automatów jest zdecydowanie więcej.

Z najnowszych danych wynika, że zwrócono już 2,3 miliarda opakowań objętych kaucją, a sieć punktów zbiórki liczy 64 tysiące lokalizacji. Resort klimatu i środowiska chwaląc się aktualnymi statystykami podkreślał, że coraz częściej opakowania można oddawać także poza sklepami: przy plażach czy miejscach imprez masowych.

Działa już ponad 230 takich punktów, a w związku z sezonem wakacyjnym i większym ruchem turystycznym ich liczba będzie dynamicznie rosła - zapewniało ministerstwo.

I rzeczywiście: automaty wchodzą nie tylko na plaże czy do parków, ale coraz częściej spotkać je można na osiedlach. Firma PolKa - Polska Kaucja swoje butelkomaty uruchomiła niedawno na warszawskiej Białołęce oraz w Zamościu.

Zamość i Warszawa to obok Radomia oraz miejscowości turystycznych kolejne przykłady rozwijającej się współpracy PolKi z samorządami i spółdzielniami mieszkaniowymi. To właśnie na poziomie lokalnym powstaje system dopasowany do codziennych zwyczajów mieszkańców polskich miast i gmin, odpowiadający na ich realne potrzeby - informował operator.

Sieć butelkomatów stale się rozwija i już nie trzeba fatygować się do sklepu, bo coraz częściej mamy okazję oddać opakowania na osiedlu, podczas spaceru czy w trakcie festiwalu. To po części zasługa również tych, którzy kaucji nie odebrali. Możemy im teraz głośno za to podziękować.

O powszechności systemu kaucyjnego świadczą liczby - na dziś oddano ponad 2,3 mld opakowań, a jeszcze na pod koniec maja licznik wskazał 1,6 mld sztuk. Skala robi wrażenie, biorąc pod uwagę fakt, że w styczniu 2026 r. zebrano 28 mln butelek i puszek, zaś w lutym liczba ta wzrosła do 300 mln.

Zdjęcie główne wygenerowane przy pomocy sztucznej inteligencji.

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