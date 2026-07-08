Ciebie nie ma, a dom pilnowany. Dwa hity eufy na urlop strzegą 24/7, bez kabli

Sezon urlopowy właśnie się rozpoczął. Lipiec i sierpień to okres, w którym masowo wyjeżdżamy na wyczekiwany wypoczynek. Zostawiamy za sobą pracę, troski oraz obowiązki. Zostawiamy również nasz dom. Na szczęście zdobycze współczesnej technologii sprawiają, że nawet pod nieobecność możemy mieć oko na naszą nieruchomość. A to wszystko z poziomu smartfona.

Systemy monitoringu domowego przeszły na przestrzeni ostatnich lat ogromną metamorfozę.

Współcześnie rozwiązania tego typu są zasilane solarnie bądź mają własne, wbudowane akumulatory. Dzięki temu nie musimy wiercić dziur i prowadzić zasilania, a montaż trwa zaledwie kilka minut. Nowoczesne oprogramowanie kamer sprawia natomiast, że podgląd z obiektywu mamy bezpośrednio na smartfonie. Na telefon otrzymujemy też rozmaite powiadomienia, np. o zarejestrowanym ruchu na podjeździe.

Jednym z liderów monitoringu domowego jest marka eufy Security. Eufy zdobyło serca milionów użytkowników na całym świecie kapitalnymi założeniami: zero abonamentów, pełna samodzielność, do tego atrakcyjna cena w porównaniu do ospałych rynkowych rywali. Ta zdecydowanie prokonsumencka polityka sprawiła, że od roku mam kamerę eufy na własnym podjeździe. Jestem bardzo zadowolony.

Teraz, w okresie wzmożonych wyjazdów urlopowych, eufy przygotowało dwa zestawy, pozwalające błyskawicznie zabezpieczyć dom na czas wakacji. Bez wiercenia, bez ciągnięcia przewodów, z zasilaniem akumulatorowym albo bezpośrednio ze słońca. Dzięki poniższym rozwiązaniom nawet opalając się na plaży w Grecji możesz zobaczyć, co dzieje się u ciebie w ogrodzie. Dostaniesz też powiadomienie i nagranie, jeśli ktoś pojawi się na podjeździe.

Propozycja #1: kompleksowy zestaw eufyCam E40 3-Cam Kit + HomeBase S280 czerpie energię ze słońca

Zestaw trzech kamer i stacji to rozwiązanie totalne. Pozwala zabezpieczyć każdy skrawek naszego domu: podjazd, ogród oraz bramę wjazdową. Mamy bowiem do czynienia z kamerami w pełni bezprzewodowymi, które zasilają się samodzielnie przy pomocy wbudowanych paneli solarnych, umieszczonych na grzbietach obudów. Dzięki takiemu sposobowi zasilania jednostki można umieścić w zasadzie wszędzie. Nie tylko na elewacji, ale także na drzewie czy słupie.

Co w przypadku kiepskiej pogody? Żaden problem. Technologia SolarPlus 2.0 magazynuje energię we wbudowanym akumulatorze, dzięki czemu każda jednostka eufyCam E40 jest w stanie działać KILKA MIESIĘCY w trakcie ponurej, jesienno-zimowej pogody. Do wiosny wystarczy.

Modele eufyCam E40 rejestrują obraz w 2K z nocnym trybem MaxColor Vision. Gwarantuje on wyraźny, bogaty w kolory obraz także po zmierzchu. Precyzja oraz jasność matrycy 4MP BSI CMOS z przesłoną F1.0 sprawiają, że kamera bez problemu odczyta tablice rejestracyjne, w środku nocy, z odległości do 7 metrów. Kolor czy model pojazdu - to już rozpozna z daleka niczym snajper.

Z kolei jednostka centralna HomeBase S280 to serce systemu, zarządzające pracą do 50 jednocześnie podłączonych urządzeń eufy. Do HomeBase można podłączyć pendrive albo dysk zewnętrzny przez USB, na którym będzie rejestrowany obraz z kamer. Natomiast algorytmy urządzenia wspomagają kamery, rozszerzając ich możliwości o lepsze rozpoznawanie sylwetek ludzi, pojazdów i zwierząt.

Sugerowana cena zestawu: 1 699,00 zł

SPRAWDŹ TEN ZESTAW eufyCam E40 3-Cam Kit + HomeBase S280

Propozycja #2: kamera eufyCam C35 Solo wystarczy wielu urlopowiczom. Zamontujesz ją bez jednej śrubki

Jeśli do zabezpieczenia nieruchomości wystarczy nam jedna kamera, świetnym rozwiązaniem okazuje się ten model. Zwłaszcza biorąc pod uwagę sposób montażu. W zasadzie aż cztery sposoby: pasek, śrubki, stojak dla płaskiej powierzchni lub magnetyczny uchwyt. Szczególnie ten ostatni jest ciekawy. Pozwala bowiem zamontować kamerę na dowolnej metalowej powierzchni, bez wiercenia otworów. Kapitalne rozwiązanie dla osób stroniących od wiertarki lub wynajmujących nieruchomość.

Kamera eufyCam C35 Solo działa bez konieczności podłączania jej do sieci elektrycznej. To zasługa wbudowanego akumulatora o pojemności 6500 mAh, zapewniającego do 90 dni działania na jednym ładowaniu. Czyli o zasilaniu przypominamy sobie raz na trzy miesiące, a dzięki powiadomieniu w aplikacji na pewno nam to nie umknie. Wbudowany akumulator w połączeniu z klasą ochrony IP67 sprawia, że urządzenie możemy zainstalować praktycznie wszędzie.

Unikalna cecha modelu eufyCam C35 Solo to WiFi Direct. Funkcja umożliwia samodzielne działanie kamery poza zasięgiem domowej sieci bezprzewodowej. Obraz jest zapisywany na (kupowanej osobno) kartę microSD do 256 GB, a kamera nawet bez dostępu do WiFi rozpoznaje ruch oraz identyfikuje ludzi, pojazdy oraz zwierzęta domowe. Do tego działa bardzo dyskretnie, bez zwracania na siebie uwagi ruchami głowicy obiektywu. W połączeniu z jasnym trybem nocnym PureColor Vision odtwarzającym kolory, eufyCam C35 Solo wyrasta na skuteczne, samodzielne i dyskretne zabezpieczenie.

Sugerowana cena kamery: 449,00 zł

SPRAWDŹ TĘ KAMERĘ eufyCam C35 Solo

Obie propozycje można nabyć w oficjalnym sklepie eufy, korzystając z darmowej wysyłki przy zakupach powyżej 400 zł. Klienci docenią także wydłużony, 30-dniowy okres na bezpłatny zwrot towaru.

Ładowanie...

Szymon Radzewicz Redaktor Odpowiedzialny za gry wideo oraz akcesoria dla graczy. Pisze o interaktywnych przygodach od ponad dekady. Pracował w serwisach medialnych Agory, współtworzył największy e-zin o grach w Polsce, przyłożył rękę do tłumaczeń kilku gier na polski rynek. O grach wideo wypowiada się m.in. dla Telewizji Polskiej, TVN, Polskiego Radia czy Rzeczpospolitej. Szczególnie zafascynowany nowym układem sił na globalnym rynku gier, z rosnącą pozycją Chin oraz krajów Azji Południowo-Wschodniej. Kocha survival horrory już od czasów pierwszego PlayStation, po godzinach stara się okiełznać Unreal Engine oraz Blendera.