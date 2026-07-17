Jechałem busem 41 godzin bez przerwy i nic nie pamiętam. Wreszcie ktoś się za to wziął

Umówmy się, przepisy czasu pracy i jazdy nie są idealne. Wiele razy słyszałem od kolegów z dużych, że musieli kręcić pauzę 30 km od domu, bo im tacho nie pozwoliło dojechać na bazę. Ale po niespełna roku jazdy na międzynarodówce wiem, że wprowadzenie tachografów do busów do 3,5 t jest czymś, co tym razem Unii wyszło. To koniec niebezpiecznej fikcji, w której lekkie auto dostawcze mogło odwalać robotę pełnoprawnej ciężarówki, tylko bez twardego zapisu czasu pracy i jazdy. Jeśli ktoś jeździł busami po Europie, wie, że problemem nie jest sama technologia. Prawdziwym problemem jest skrajne zmęczenie, nieustanna presja terminu i branżowa legenda, która mówi kierowcy: jeszcze tylko 300 km i odpoczniesz.

O co chodzi?

Od 1 lipca 2026 r. busy używane w międzynarodowym zarobkowym transporcie rzeczy, których dopuszczalna masa całkowita (DMC) przekracza 2,5 tony, muszą posiadać inteligentny tachograf drugiej generacji (G2V2 / Smart Tachograph version 2). Główny Inspektorat Transportu Drogowego jasno wskazuje, że ten obowiązek obejmuje nie tylko auta wyjeżdżające z salonu, lecz także te już eksploatowane. Oznacza to przymusowy montaż homologowanego sprzętu w autoryzowanym serwisie oraz konieczność wyrobienia i posiadania karty kierowcy.

Razem z montażem urządzeń z tą samą datą kierowcy busów wpadli w rygor unijnych norm czasu jazdy i odpoczynku. Zgodnie z unijnym rozporządzeniem 561/2006 oznacza to twarde ramy:

maksymalnie 9 godz. jazdy dziennie (z możliwością wydłużenia do 10 godzin dwa razy w tygodniu);

maksymalnie 56 godz. jazdy w tygodniu;

limit 90 godz. jazdy w okresie dwutygodniowym;

obowiązkowe 45 min. przerwy najpóźniej po 4,5 godz. prowadzenia pojazdu.

Celem tych przepisów jest poprawa bezpieczeństwa drogowego, ucywilizowanie warunków pracy i wyrównanie szans w konkurencji.

Mały system cyberfizyczny w kabinie

Smart Tacho 2 nie jest tak medialne jak systemy autonomicznej jazdy, ale to zaawansowany sprzęt nafaszerowany nowoczesną technologią. Gdzie kryje się ta innowacja?

GNSS, czyli automatyczna mapa granic

Tachograf drugiej generacji to urządzenie, które doskonale wie, gdzie się w danym momencie znajduje. Dzięki modułowi GNSS (systemom nawigacji satelitarnej) i wbudowanej mapie, Smart Tacho 2 automatycznie rejestruje przekroczenia granic. Sprzęt zapisuje dokładną pozycję oraz czas wjazdu do innego państwa. Urządzenie samo notuje zmianę państwa. Nie dlatego, że ktoś śledzi kierowców jak w filmie szpiegowskim, ale dlatego, że logistyka międzynarodowa pozbawiona twardych danych była po prostu zbyt łatwa do naginania.

Galileo OSNMA – koniec z zakłócaniem sygnału

Stary świat kombinowania w transporcie polegał na tym, żeby oszukać czujnik, przyłożyć magnes albo podrobić impuls na skrzyni biegów. Widzieliście na YouTubie nagrania z kabiny ciężarówki, która jedzie, ale prędkościomierz się nie porusza? Na 90 proc. kierowca w teorii kręcił pauzę. Nowy świat jest znacznie trudniejszy do oszukania. Smart Tacho 2 ma wkrótce korzystać z Galileo OSNMA – specjalnego uwierzytelniania wiadomości nawigacyjnych w otwartym sygnale. Chodzi o odporność na ataki typu jamming (zagłuszanie) i spoofing (podmiana sygnału). Urządzenie stale porównuje sygnały, weryfikuje źródła i ucina możliwości udawania, że bus grzecznie stał na parkingu, kiedy w rzeczywistości leciał przez pół Europy.

Zdalny odczyt DSRC to selekcja, nie automatyczny wyrok

Wielu kierowców obawia się mandatów z powietrza, ale technologia łączności krótkiego zasięgu (DSRC) działa inaczej. Tachograf komunikuje wybrane dane kontrolne służbom, ale zgodnie z unijnymi przepisami są one ograniczone wyłącznie do wykrywania nadużyć. System przesyła czerwone flagi: najdłuższą przerwę w zasilaniu, błąd czujnika, jazdę bez ważnej karty czy konflikt ruchu pojazdu.

Inspektor nie musi już zatrzymywać wszystkich jak leci. Może najpierw zapytać przejeżdżający pojazd, czy w jego tachografie nie ma żadnych anomalii. Uczciwy jedzie dalej. Podejrzany trafia na bok. To o wiele mniej losowa kontrola, a bardziej precyzyjna selekcja na podstawie twardych danych. Pobrane tak informacje są usuwane najpóźniej po 3 godz., chyba że dadzą podstawę do pełnej kontroli.

Cyfrowa pamięć kierowcy

System pilnuje nie tylko auta, ale przede wszystkim człowieka. Od 31 grudnia 2024 r. przy kontrolach w ciężarówkach trzeba pokazywać zapisy z obecnego dnia i poprzednich 56 dni. Ten sam wymóg obejmie teraz busy. Wcześniej w aucie dostawczym najłatwiej było zgubić w tym wszystkim człowieka. Auto jechało, zlecenie było dowiezione na czas, a skrajne zmęczenie pozostawało prywatną i niewidzialną sprawą kierowcy. Cyfrowa karta bezwzględnie przekształca to w dane.

Bezpiecznik, którego od dawna brakowało

Doskonale pamiętam, jak działa psychologia w tym zawodzie. Jeszcze szybka kawka albo energol. Jeszcze jedna stacja. Jeszcze tylko dociągnę do Niemiec. Jeszcze tylko do granicy, przecież został tylko rozładunek. To wszystko ma swoje granice. Ileż to razy mijałem busy zaparkowane w naczepie zestawu, bo kierowca przysnął na tempomacie. Moim rekordem, z którego w żadnym razie nie jestem dumny, jest 41 godz. nieustannej trasy (nie licząc przystanków na toaletę). Super, tylko że ostatnich 100 kilometrów dotąd nie pamiętam. Czy to było bezpieczne? Nie. Czy mądre? Zdecydowanie nie. Ale spedytor gonił. Właśnie z takich ale bierze się większość wypadków. I dalej – powtórzę to jeszcze raz głośno i wyraźnie – uważam, że przepisy dotyczące czasu jazdy i pracy kierowców zawodowych są niedopracowane. Ale przynajmniej są.

Przeczytaj także:

To nie jest technologia wycelowana przeciwko kierowcy. To technologia wycelowana przeciwko patologicznemu modelowi pracy, w którym to właśnie kierowca i jego wytrzymałość mają być ostatnim bezpiecznikiem w fatalnie zaplanowanej, zbyt optymistycznej trasie. Od lipca ten bezpiecznik zyskał wreszcie cyfrową, prawną ochronę. Szkoda tylko, że Polacy już zaczęli kombinować i sprzedawać kosiarki do 2,5 t. Więcej o tej patologii pisał jakiś czas temu Paweł na łamach Autobloga.

*Źródło zdjęcia wprowadzającego: własne / VDO / Canva Pro

Ładowanie...