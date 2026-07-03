Wideo pokazuje obsługę okularów Samsunga. To będą najlepsze okulary w historii

Posiadanie inteligentnych okularów od Mety w Polsce wiąże się obecnie z technologicznym zawieszeniem. Z jednej strony to świetnie wykonany, stylowy gadżet, który sprawnie nagrywa wideo i odtwarza muzykę.

Z drugiej strony wywołuje on głęboką frustrację, ponieważ kluczowa funkcja tego sprzętu, czyli zaawansowany asystent Meta AI, pozostaje w naszym kraju niedostępna. Kupując te okulary, płaci się za pełnoprawny produkt, a otrzymuje urządzenie odcięte od połowy swojej funkcjonalności, co mocno ogranicza komfort codziennego użytkowania.

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W kuluarach mówi się o nieoficjalnych planach zmiany tej sytuacji i majaczącym na horyzoncie wsparciu dla sztucznej inteligencji w Europie. Rynek nie znosi jednak próżni, a technologiczni rywale nie zamierzają czekać na rozwiązanie problemów Mety.

Na horyzoncie wyraźnie rysuje się potężna konkurencja ze strony Google i Samsunga. Nadchodzi ona wielkimi krokami, o czym świadczą ogromne przecieki, instrukcje wideo oraz grafiki obnażające szczegóły ich najnowszego projektu.

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Wygląd i obsługa nadchodzących Galaxy Glasses

Ostatnie dni przyniosły lawinę informacji na temat nadchodzących okularów od Samsunga i Google, znanych roboczo jako Galaxy Glasses. Do sieci trafiły wyglądające na oficjalne materiały wideo.

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Animacje te precyzyjnie określają kierunek rozwoju tego sojuszu. Nowe, inteligentne okulary mają bezpośrednio rzucić wyzwanie dominacji Mety, adaptując sensowne rozwiązania i wprowadzając autorskie usprawnienia zintegrowane z ekosystemem Androida.

Model zaprezentowany w przeciekach nawiązuje do klasycznego kształtu Wayfarer, upodabniając się wizualnie do obecnej generacji sprzętu Mety.

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Konstrukcja od Samsunga wydaje się jednak znacznie smuklejsza i lżejsza, co przełoży się na ogromny komfort przy całodziennym noszeniu.

Sterowanie gestami i Android XR

Pod kątem ergonomii i nawigacji Samsung zdecydował się na sprawdzone ścieżki. Na prawej części umieszczono responsywny panel dotykowy obsługujący zestaw gestów:

przesunięcie jednym palcem w przód lub w tył pozwala na zmianę utworów muzycznych,

przeciągnięcie dwoma palcami płynnie reguluje poziom głośności,

pojedyncze tąpnięcie wstrzymuje odtwarzanie lub odbiera połączenie przychodzące.

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Na górnej krawędzi prawej części umiejscowiono fizyczny spust migawki - krótkie naciśnięcie wykonuje fotografię, a dłuższe przytrzymanie aktywuje nagrywanie wideo. Kwestię prywatności postronnych osób rozwiązano za pomocą jasnych diod sygnalizacyjnych.

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W momencie uruchomienia kamery na froncie oprawek zapala się zewnętrzny wskaźnik LED, ostrzegając otoczenie o rejestrowaniu obrazu. Równocześnie mała dioda po wewnętrznej stronie informuje użytkownika o aktywności aparatu.

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Urządzenie będzie dostarczane w dedykowanym etui ładującym z zewnętrznym wskaźnikiem stanu baterii i parowania, które nawiązuje stylistyką do pudełek na słuchawki z serii Galaxy Buds.

Oprogramowanie urządzenia opiera się na systemie Android XR w specjalnej nakładce Samsunga nazwanej One UI XR. Choć sprzęt zachowa kompatybilność z każdym smartfonem wyposażonym w system Android (nie wiemy co z iOS-em), pełnię swoich skrzydeł rozwinie w obrębie ekosystemu Galaxy.

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Zarejestrowane materiały fotograficzne i wideo będą błyskawicznie przesyłane do strefy Now Bar na sparowanym telefonie lub zegarku Galaxy Watch. Użytkownik zyska tam opcję szybkiego podglądu, edycji i sprawnego kadrowania wykonanych ujęć.

Nadchodzą najlepsze inteligentne okulary w historii

Patrząc na te wszystkie doniesienia, nie mam wątpliwości: nadchodzące Galaxy Glasses mają ogromny potencjał, by stać się najlepszymi inteligentnymi okularami w historii. Nie było ich dużo, ale nadal. Zestawienie potężnego zaplecza Google’a z produkcją Samsunga tworzy przepis na produkt świetny, który może zmieść konkurencję - Metę - z planszy.

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Firma Marka Zuckerberga kazała europejskim konsumentom zbyt długo czekać na pełną dostępność swoich usług, a nowa alternatywa uderzy dokładnie tam, gdzie boli to najbardziej - oferując bezproblemową integrację z systemem Android, z którego na co dzień korzystają miliony osób.

Moja hurraoptymistyczna pewność wynika z faktu, że miałem już okazję testować prototypową wersję tych okularów, która była wyposażona w zaawansowany wyświetlacz przezierny.

O ile podstawowy wariant bez ekranu zapowiada się świetnie, o tyle wersja z aktywnym wyświetlaczem to absolutna technologiczna magia.

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Generowanie cyfrowych informacji wtopionych w rzeczywistość, bez obciążania nosa masywnym sprzętem, daje poczucie, że przyszłość właśnie nadeszła. Jeśli Samsung utrzyma tę rewelacyjną jakość w finalnym produkcie detalicznym, obecne na rynku Meta Ray-Ban odejdą w zapomnienie szybciej, niż się pojawiły.

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Oliwier Nytko Redaktor Dziennikarz Spider's Web, autor działu technologie i nauka oraz twórca krótkich treści wideo na platformach TikTok, Reels oraz YouTube Shorts. W 2016 roku rozpoczął swoją karierę na growym portalu How2Play.pl. W 2020 roku dołączył do zespołu tworzącego i rozwijającego jeden z największych serwisów dla Generacji Z w Polsce - Vibez.pl, gdzie był częścią zespołu redakcyjnego. Tam zajmował się pisaniem newsów, produkcją krótkich filmów oraz przeprowadzaniem interwencji dziennikarskich. Z wykształcenia związany z ekonomią, ale interesuje się niemal wszystkim - od najnowszych filmów z uniwersum Marvela (#toteżkino), poprzez dramy ze świata influencerów, aż po jakikolwiek temat, który ma w sobie odrobinę technologii.