Rosja szykuje eskalację, sojusznicy wzmacniają Polskę. Potężne siły wojskowe zjadą nad Wisłę

W Paryżu spotkali się szefowie państw europejskiej Koalicji Chętnych, państw które pomagają Ukrainie broniącej sięprzed bandycką napaścią Rosji. Wśród nich był premier polskiego rządu Donald Tusk. Na breifingu prasowym usłyszeliśmy kilka ważnych informacji.

Zapowiedziałem, że Polska będzie przygotowywała się do stałej obecności wojsk sojuszniczych nie tylko USA, ale i z Francji i Wielkiej Brytanii - powiedział Donald Tusk.

Polski premier zapowiedział również, że jesienią w Polsce będa miały miejsce pierwsze wielkie ćwiczenia wojsk Koalicji Chętnych.

Ćwiczenia będą miały wielonarodowy charakter z wojskami głównie z Wielkiej Brytanii i Francji. Polska jest dziś w centrum europejskiego systemu bezpieczeństwa - stwierdził premier.

Polska szykuje się na eskalację

Donald Tusk odniósł się również do pojawiających się coraz częściej informacji o możliwej eskalacji ze strony Rosji, która to miałaby mieć miejsce jesienią 2026 r. i dotyczyć ataku na państwa NATO. Zaznaczył, że Polska cały czas pracuje nad zwiększeniem bezpieczeństwa i wspomniał o m.in. ochronie granic, koalicji dronowej, wspólnych ćwiczeniach oraz deklaracji USA w sprawie stałej obecności w Polsce.

To wszystko służy temu, aby ewentualna eskalacja ze strony Rosji nie dotknęła Polski. Nad tym pracujemy codziennie i przygotowujemy się we wszystkich możliwych wymiarach - dodał Donald Tusk.

Przypomnijmy, że w czerwcu rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie podjęcia działań w celu utworzenia stałej bazy Sił Zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Chodzi o stworzenie pełnych warunków logistycznych, finansowych, organizacyjnych i mieszkaniowych. To jest bardzo poważne przedsięwzięcie. Jeśli myślimy o stałej bazie serio, to musimy zacząć przygotowywać Polskę już teraz, bo to oprócz wielkiej szansy na radykalne zwiększenie naszego bezpieczeństwa, oznacza także ogromny wysiłek organizacyjny. Dzięki działaniu z wyprzedzeniem nikt nie będzie miał pretekstu, by powiedzieć, że Polska nie jest gotowa - powiedział premier Donald Tusk.

Wojna nie skończy się jutro

Na konferencji prasowej w Paryżu premier Donald Tusk pytany był także o zawieszenie broni pomiędzy Ukrainą i Rosją.

W tej chwili wydaje się nieprawdopodobne, aby w najbliższym czasie, w jakiejś krótkiej perspektywie, doszło do zawieszenia broni albo zawarcia pokoju ze względu na absolutnie sztywne stanowisko Rosji i Putina. Wszyscy spodziewają się raczej eskalacji działań w tej chwili ze strony Rosji i jest dość prawdopodobne, że Rosja będzie chciała tę wojnę przedłużać przynajmniej do zimy - powiedział Tusk.

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