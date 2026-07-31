Nowa gigantyczna farma wiatrowa w Polsce. Zasili setki tysięcy gospodarstw

Grupa Tauron zdobyła finansowanie na realizację jednej z największych lądowych farm wiatrowych w Polsce. Europejski Bank Inwestycyjny udzielił spółce kredytu o wartości 1,12 mld zł, który zostanie przeznaczony na budowę farmy wiatrowej w Miejskiej Górce w województwie wielkopolskim. Po uruchomieniu instalacja będzie mogła dostarczać energię elektryczną dla około 200 tys. gospodarstw domowych.

Farma Wiatrowa Miejska Górka powstaje na terenie Wielkopolski i będzie drugą największą lądową farmą wiatrową w Polsce pod względem mocy. Cała instalacja będzie składać się z 53 turbin wiatrowych o łącznej mocy 190 MW. Ukończenie inwestycji planowane jest na 2027 r.

Dla porównania, taka moc odpowiada dużej elektrowni przemysłowej, ale w przeciwieństwie do klasycznych bloków energetycznych wykorzystujących węgiel czy gaz, elektrownia wiatrowa wykorzystuje naturalny ruch powietrza. Ostateczna produkcja energii zależy oczywiście od warunków pogodowych, jednak odpowiednio dobrana lokalizacja pozwala uzyskać stabilną i efektywną pracę przez wiele lat.

Miejska Górka została oczywiście wybrana po dogłębnej analizie. Obszar ten charakteryzuje się niezwykle korzystnymi warunkami wietrznymi, wieje tu często i mocno, oraz płaskim terenem. Większość instalacji powstaje na terenach rolniczych, co ułatwia prowadzenie prac budowlanych, transport wielkogabarytowych elementów oraz późniejszą eksploatację turbin.

Turbiny już są

Budowa farmy wiatrowej w Miejskiej Górce weszła w zaawansowaną fazę. Zakończono już montaż wszystkich 53 turbin. Podczas części prac wykorzystano metodę Star Assembly, która pozwala przyspieszyć instalację ogromnych konstrukcji.

Tradycyjnie turbiny wiatrowe montuje się etapami, najpierw instaluje się piastę wirnika, a następnie pojedynczo mocuje kolejne łopaty. Metoda Star Assembly zmienia ten proces. Łopaty są wcześniej łączone z piastą na ziemi, a następnie cały układ jest podnoszony i montowany na wieży jako jeden element.

Takie rozwiązanie ogranicza czas pracy ciężkiego sprzętu na placu budowy i pozwala sprawniej prowadzić montaż nawet przy ograniczonych oknach pogodowych. Przy inwestycjach obejmujących dziesiątki wysokich turbin każda oszczędność czasu ma duże znaczenie.

Energia z Miejskiej Górki trafi do krajowej sieci

Sama instalacja turbin to tylko część całego przedsięwzięcia. Farma wiatrowa wymaga rozbudowanej infrastruktury, która pozwoli odebrać wyprodukowaną energię i przesłać ją dalej do odbiorców.

W ramach inwestycji powstają setki tysięcy metrów kwadratowych dróg wewnętrznych i placów montażowych. Łączna powierzchnia tej infrastruktury wynosi około 490 tys. m2. Projekt obejmuje także ponad 120 km kablowych linii średniego napięcia oraz około 45 km linii wysokiego napięcia.

Kluczowym elementem systemu będą dwie stacje elektroenergetyczne - Główny Punkt Odbioru Miejska Górka 110/33 kV oraz stacja STR Miejska Górka 220/110 kV. Dzięki nim energia z turbin zostanie przekształcona i przygotowana do przesłania do krajowego systemu elektroenergetycznego.

Przyłączenie farmy zaplanowano do infrastruktury Polskich Sieci Elektroenergetycznych w stacji Leszno-Gronowo o napięciu 220 kV. Oznacza to, że energia produkowana przez wiatraki będzie mogła zasilać odbiorców w ramach krajowej sieci, a nie tylko lokalnych użytkowników.

Polska produkcja i lokalne firmy przy budowie farmy

Jednym z elementów inwestycji jest wykorzystanie krajowego łańcucha dostaw. W projekcie uczestniczą polskie przedsiębiorstwa zajmujące się między innymi produkcją komponentów, robotami budowlanymi oraz dostawami urządzeń i materiałów.

Szczególne znaczenie mają wieże turbin produkowane w Polsce. Wykorzystanie krajowych wykonawców oznacza, że część środków przeznaczonych na budowę pozostaje w gospodarce i wspiera rozwój firm działających w sektorze energetycznym.

Tak duża inwestycja wpływa również na lokalny rynek pracy. Budowa farmy wymaga zaangażowania ekip budowlanych, operatorów specjalistycznego sprzętu, firm transportowych oraz przedsiębiorstw odpowiedzialnych za infrastrukturę energetyczną.

Setki transportów ponadgabarytowych i ogromna logistyka

Budowa farmy wiatrowej to nie tylko montaż turbin, ale także skomplikowana operacja logistyczna. Elementy takich instalacji, szczególnie wieże, gondole i łopaty wirnika, mają ogromne rozmiary i wymagają specjalistycznego transportu.

W przypadku Miejskiej Górki zaplanowano około 690 transportów ponadgabarytowych. Każdy z nich wymaga dokładnego przygotowania trasy, uzgodnień z lokalnymi służbami oraz współpracy z mieszkańcami.

Największe wyzwanie stanowi przewóz łopat wirnika, które mogą mieć kilkadziesiąt metrów długości. Konieczne jest odpowiednie przygotowanie dróg, skrzyżowań i zakrętów, aby ciężarówki mogły bezpiecznie dotrzeć na miejsce budowy.

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