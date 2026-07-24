Dron-kurier uratuje żołnierzy za linią wroga. Takiego Wojsko Polskie nie miało

Wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk zaprezentował w serwisie X nowy polski bezzałogowy śmigłowiec Kurier. To projekt rozwijany z myślą o wojsku, którego głównym zadaniem będzie transport zaopatrzenia do oddziałów operujących tam, gdzie tradycyjne środki logistyczne nie są w stanie dotrzeć.

Mowa przede wszystkim o działaniach specjalnych prowadzonych głęboko na terytorium przeciwnika, gdzie każda dostawa amunicji, żywności czy sprzętu może zdecydować o powodzeniu całej misji.

Bezzałogowy śmigłowiec Kurier

Lgistyka pozostaje jednym z najważniejszych elementów pola walki. Nawet najlepiej wyszkoleni żołnierze nie będą w stanie prowadzić działań przez dłuższy czas bez regularnego uzupełniania zapasów.

Problem pojawia się wtedy, gdy drogi są zniszczone, przestrzeń powietrzna jest terytorium spornym, a wykorzystanie klasycznych śmigłowców wiąże się ze zbyt dużym ryzykiem. Właśnie w takich sytuacjach ma znaleźć zastosowanie Kurier.

Projektanci określają przeznaczenie systemu jako deep insert, czyli wsparcie jednostek działających za liniami przeciwnika. Są to operacje prowadzone często w całkowitej izolacji od własnych wojsk, gdzie dostarczenie dodatkowej amunicji, środków medycznych czy wyposażenia może odbywać się wyłącznie drogą powietrzną.

Bezzałogowy śmigłowiec ma wykonywać takie zadania autonomicznie, bez konieczności wysyłania załogowej maszyny narażonej na ostrzał.

Szczególną uwagę zwraca odporność Kuriera na środki walki elektronicznej. Producent podkreśla, że system został zaprojektowany do działania w środowisku intensywnie zakłócanym przez przeciwnika, również w przypadku utraty sygnału GPS. To niezwykle ważna cecha, ponieważ wojna w Ukrainie pokazała, że zagłuszanie sygnałów satelitarnych oraz zakłócanie łączności należą dziś do podstawowych metod walki.

Kurier to spora bestia. Maksymalna masa startowa wynosi 600 kg, natomiast masa użyteczna przekracza 200 kg. Oznacza to możliwość transportowania znacznych ilości wyposażenia podczas pojedynczego lotu.

Maszyna może rozpędzić się do 180 km/h, a czas pozostawania w powietrzu wynosi od 3 do nawet 10 godz. Różnica zależy od charakteru wykonywanej misji oraz przewożonego ładunku. Maksymalny pułap operacyjny sięga 4 tys. m nad poziomem morza.

Polska technologia rozwijana przy wsparciu MON

Program Kurier powstaje przy wsparciu Ministerstwa Obrony Narodowej. Głównym wykonawcą projektu jest warszawska firma FlyFocus, specjalizująca się w projektowaniu bezzałogowych systemów powietrznych oraz awioniki.

Kurier został opracowany przez konsorcjum tworzone przez FlyFocus, FusionCopter oraz Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk. Finansowanie zapewnia Narodowe Centrum Badań i Rozwoju pod nadzorem MON. Łączna wartość programu wynosi około 5 mln euro, czyli blisko 20,8 mln zł.

Założyciel FlyFocus Igor Skawiński powiedział, że kluczowym elementem projektu jest nie tylko sama konstrukcja bezzałogowca, lecz także niezależność technologiczna.

Bezpieczeństwo wojskowych systemów zależy od stabilnych i kontrolowanych łańcuchów dostaw. Dlatego Kurier powstaje w Europie z wykorzystaniem komponentów pochodzących wyłącznie od dostawców z państw NATO. Ma to zapewnić pełną kontrolę nad produkcją oraz możliwość dalszego rozwijania systemu bez ryzyka uzależnienia od podmiotów spoza sojuszu - mówi Igor Skawiński.

Nie tylko dla wojska

Choć podstawowym zadaniem bezzałogowego śmigłowca pozostanie logistyka wojskowa, producent wskazuje również inne możliwe kierunki wykorzystania systemu.

Jednym z nich są operacje morskie. Kurier mógłby transportować wyposażenie pomiędzy jednostkami pływającymi, realizować misje zaopatrzeniowe oraz prowadzić obserwację obszarów morskich. W przyszłości rozważane jest także wsparcie działań związanych ze zwalczaniem okrętów podwodnych oraz monitorowaniem infrastruktury krytycznej na Bałtyku, takiej jak gazociągi, kable energetyczne czy farmy wiatrowe.

Kurier mógłby wspierać ochronę granic oraz działania ratownicze podczas klęsk żywiołowych i katastrof naturalnych. W sytuacjach, gdy infrastruktura drogowa zostaje zniszczona, bezzałogowy śmigłowiec zdolny do przewożenia ciężkich ładunków może okazać się znacznie skuteczniejszy niż klasyczne pojazdy.

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